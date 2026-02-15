Man City thắng vẫn bị Guardiola chê thậm tệ: "Đơn điệu, chậm chạp và kém cỏi"

Man City đã giành vé vào vòng 5 FA Cup, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola tỏ ra cực kỳ thất vọng với những gì chứng kiến tại sân Etihad. Dù giành chiến thắng 2-0 trước Salford City, vị HLV người Tây Ban Nha vẫn đưa ra đánh giá gay gắt về màn trình diễn của các học trò.

Pep Guardiola không có sự hài lòng với học trò

Trước trận đấu, Guardiola từng lên tiếng về lịch thi đấu khắc nghiệt. Man City gần như chơi 2 trận mỗi tuần suốt mùa giải, cộng thêm áp lực tâm lý lớn từ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal. Tuy nhiên, khi trả lời truyền thông sau trận, ông kiên quyết không đổ lỗi cho sự kiệt sức của cầu thủ:

“Chúng tôi không nhận ra được khoảng trống. Khoảng trống ở tuyến trên phụ thuộc vào cách họ phòng ngự, nhưng chúng tôi không nhận ra. Chúng tôi mất quá nhiều thời gian để tấn công. Tin tốt duy nhất là chúng tôi đi tiếp. Chỉ vậy thôi.

Tinh thần chúng tôi kiệt quệ, mệt mỏi. 2-3 tuần qua rất khó khăn vì nhiều lý do, nhưng thi đấu là công việc của chúng tôi. Chúng tôi phải làm những gì cần làm. Chúng tôi chỉ đơn giản là không đọc được khoảng trống, và đó là lý do mọi thứ trở nên đơn điệu, chậm chạp và kém cỏi".

Man City ở trận này vươn lên dẫn bàn sớm, nhưng không phải nhờ sự sáng tạo của trong cách chơi. Phút thứ 6, hậu vệ Alfie Dorrington vô tình phản lưới nhà, mang về lợi thế cho chủ nhà. Thay vì tận dụng cơ hội để áp đảo đối thủ hạng dưới, Man City rơi vào lối chơi ì ạch, khiến khán giả nhà thất vọng và khiến HLV Pep Guardiola nổi giận bên đường biên.

Dù chiến thắng này bị mô tả là “nhàm chán”, cuộc săn tìm danh hiệu ở nhiều mặt trận của Man City vẫn tiếp diễn.