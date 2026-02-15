Casemiro càng chơi càng hay, MU liệu có nên giữ chân sao Brazil?

Casemiro càng chơi càng hay, fan MU tiếc nuối

Casemiro đang khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" càng ngày càng tiếc nuối. Tiền vệ người Brazil đã tuyên bố rời CLB sau khi mùa giải này kết thúc. Cựu sao Real Madrid cho biết muốn làm rõ tương lai để tập trung vào thi đấu. Dưới thời Michael Carrick, Casemiro càng chơi càng hay.

Những con số biết nói về Casemiro

Pha kiến tạo theo kiểu "lườm rau gặp thịt" của tiền vệ người Brazil cho đồng hương Cunha ghi bàn vào lưới Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh khiến nhiều CĐV cảm thấy phấn khích. Ngay cả người thường xuyên chê bai Casemiro như Jamie Carragher cũng phải thừa nhận rằng cầu thủ người Brazil đã "lột xác".

Những con số không hề biết nói dối. Casemiro đang là cầu thủ MU tắc bóng nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh (52 lần), ghi bàn bằng đầu nhiều nhất đội (4 lần), đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn, 51 lần đoạt bóng thành công ở khu vực 1/3 giữa sân, chỉ đứng sau Bruno Fernandes. Casemiro cũng là người tranh chấp tay đôi thành công tốt thứ hai của MU (107 lần), chỉ kém Dorgu.

Công cũng hay mà thủ cũng đỉnh, Casemiro rõ ràng là nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Man United hiện tại. Mặc dù sắp bước sang tuổi 34 nhưng tiền vệ người Brazil vẫn cho thấy sự sung mãn về mặt thể lực. Sự có mặt của Mainoo ở tuyến giữa giúp Casemiro giảm tải rất nhiều. Đó chính là điều Carrick đang làm tốt hơn so với Amorim.

Liệu MU có "quay xe" với Casemiro

Hiện tại, rất nhiều ý kiến cho rằng Man United nên suy nghĩ lại việc giữ chân Casemiro. Tuy nhiên sẽ có 2 vấn đề khúc mắc ở đây. Một là Casemiro đã luống tuổi nên khả năng cống hiến không còn được dài. Man United có định hướng phát triển bền vững nên họ muốn hướng tới những cầu thủ trẻ nhiều hơn.

MU liệu có "quay xe" vì sự xuất sắc của Casemiro?

Thứ hai đó là vấn đề tiền lương. Casemiro đang hưởng lương cao nhất đội với số tiền 325.000 bảng/tuần. Đây là một trong những nguyên nhân chính "Quỷ đỏ" không muốn kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm một năm với tiền vệ người Brazil.

Thực ra 2 mâu thuẫn này cũng dễ giải quyết. Man United chỉ cần đàm phán lại hợp đồng mới với Casemiro. Nếu tiền vệ người Brazil muốn ở lại, cựu sao Real Madrid hoàn toàn có thể chấp nhận giảm lương. Còn chuyện thời hạn hợp đồng cũng quá dễ bởi chỉ cần ký hợp đồng ngắn hạn theo kiểu 1 năm một là được.

Nên nhớ rằng Casemiro từng có không dưới 3 cơ hội sang Saudi Arabia để "hưởng lương hưu" nhưng cầu thủ này từ chối. Vấn đề là ban lãnh đạo Man United có đủ quyết tâm để giữ lại tiền vệ đánh chặn hàng đầu của đội bóng hay không.