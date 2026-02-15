CAHN đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 dù thắng 4-0 trước đối thủ Singapore

Trong trận lượt đi tại Hàng Đẫy, CAHN đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối, thắng đại diện Singapore 4-0. Cú đúp của Quang Hải, những bàn thắng của Rogerio hay Đình Bắc mở toang cửa đi tiếp cho đội bóng Việt Nam.

Tuy nhiên, rất trớ trêu là CAHN lại dùng cầu thủ sai luật. Theo thống kê của AFC, Stefan Mauk và Rogerio đều đã nhận thẻ vàng thứ 3 tại vòng bảng (ở trận thua 0-1 trước Tai Po). Với việc 2 cầu thủ này dính đủ 3 thẻ tại Champions League Two thì họ sẽ bị treo giò 1 trận kế tiếp. Mà đó chính là trận gặp Tampines Rovers.

Tuy nhiên trong cuộc so tài vào ngày 12/2 vừa qua, Stefan Mauk và Rogerio đều ra sân thi đấu từ đầu, thậm chí Rogerio còn ghi bàn. Đây là thiếu sót rất tai hại trong khâu hậu cần của đội bóng Việt Nam. Nếu AFC xác định đây là hành vi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu có thể bị hủy và xử thua 0-3 cho CAHN.

Mauk đã nhận đủ 3 thẻ vàng nhưng vẫn ra sân

Điều lệ kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu lục có quy định điều này. Cách đây không lâu, cũng tại Cúp C2 châu Á và cũng trong trận gặp một đội bóng Singapre khác là Lion City, đội bóng rất mạnh của Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima bị xử thua 0-3

Nguyên nhân của sự việc không khác trường hợp của CAHN là bao. Sanfrecce Hiroshima sử dụng Valere Germain trong trận đấu với Lion City Sailors vào ngày 5/3/2025 thuộc vòng tứ kết. Khi ấy, Germain đang lĩnh án treo giò từ AFC nhưng Sanfrecce Hiroshima không để ý, vẫn đăng ký tiền đạo này thi đấu.

Vì vậy, dù thắng 6-1 nhưng Sanfrecce Hiroshima lại bị xử thua 0-3, qua đó dừng bước ở tứ kết do lượt về họ không thể lật ngược thế cờ. Một án phạt tương tự đang chờ CAHN và nếu như vậy, họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong trận lượt về trên đất Singapore.