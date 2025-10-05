Tennis đỉnh cao châu Á: Djokovic đụng Hanfmann, gay cấn Sinner - Griekspoor

🎯 Yannick Hanfmann - Novak Djokovic: Khoảng 17h30, 5/10 (vòng 3 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu giữa Hanfmann và Djokovic tại vòng 3 Thượng Hải Masters 2025 hứa hẹn là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn nhưng cũng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp giữa hai tay vợt.

Djokovic (áo đỏ) dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn trước Hanfmann (áo vàng)

"The Djoker", tay vợt Serbia đang đứng hạng 5 ATP thế giới, vẫn duy trì phong độ rất cao ở tuổi 38 với thành tích ổn định trong năm 2025. Anh mới giành chiến thắng thuyết phục 7-6(2), 6-4 trước Marin Cilic ở vòng trước, cho thấy sự sắc bén đặc biệt trong các pha giao bóng và khả năng giành điểm quan trọng.

Djokovic cũng đã từng ba lần vô địch giải Thượng Hải Masters và có kinh nghiệm dày dặn tại các giải đấu lớn, luôn biết cách điều chỉnh và thi đấu dưới áp lực cao.

Ngược lại, Hanfmann, tay vợt người Đức hạng khoảng 150 ATP, đang có một mùa giải khá khiêm tốn nhưng lại gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp giành những chiến thắng quan trọng gần đây, trong đó có việc loại Frances Tiafoe, hạt giống số 25, để đi tiếp ở sự kiện này. Hanfmann đến với trận đấu này với tâm lý thoải mái như "ngựa ô" và có thể chơi với tinh thần vô tư, điều duy nhất giúp anh gây khó khăn cho Djokovic.

Tuy nhiên, xét về mặt trình độ, kinh nghiệm và phong độ, Djokovic đang tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Trong lần duy nhất hai người gặp nhau trước đây, Djokovic cũng đã thắng Hanfmann với tỷ số 6-3, 6-3 trên sân đất nện ở Geneva năm 2024. Với kinh nghiệm thi đấu tại các sân đấu lớn và bản lĩnh vượt trội, Djokovic được dự đoán sẽ kiểm soát trận đấu chặt chẽ, tận dụng tốt các pha giao bóng và pha bóng quyết định để kết thúc trận đấu nhanh gọn.

⚖️ Dự đoán trận đấu: Novak Djokovic thắng áp đảo với tỷ số 2-0.

⚡ Tallon Griekspoor - Jannik Sinner: Khoảng 19h, 5/10 (vòng 3 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu giữa Griekspoor và Sinner tại vòng 3 giải Thượng Hải Masters 2025 được đánh giá là tương đối gay cấn, nhưng lợi thế hoàn toàn thuộc về tay vợt Ý.

Sinner (bên trái) dĩ nhiên được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ

Sinner, hiện đang đứng hạng 2 thế giới, có phong độ cực kỳ ấn tượng trong năm 2025 với 24 chiến thắng trong 26 trận gần nhất. Tay vợt người Ý vừa có thêm một chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Daniel Altmaier, duy trì chuỗi thành tích ấn tượng kể từ khi không bảo vệ được danh hiệu ở US Open mới đây. Sinner cũng từng giành chức vô địch Thượng Hải Masters 2024, nơi anh đánh bại Djokovic trong trận chung kết, cho thấy đẳng cấp và sự tự tin trên mặt sân cứng.

Trong khi đó, Griekspoor, tay vợt Hà Lan hạng 31 ATP, vừa chấm dứt chuỗi 7 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 6-1, 1-6, 6-1 trước Jenson Brooksby ở vòng trước. Đây là một dấu hiệu tích cực nhưng phong độ tổng thể của Griekspoor trong năm chưa thật sự ổn định, với nhiều trận thua đáng tiếc ở các giải lớn. Mặc dù đã có một vài màn trình diễn tốt, Griekspoor vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu các tay vợt top đầu như Sinner.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ Sinner với 6 trận thắng và chưa thua lần nào trước Griekspoor, trong đó có những chiến thắng ở Davis Cup và các giải ATP khác. Đây rõ ràng là yếu tố tâm lý rất lớn giúp Sinner có thêm tự tin.

⚖️ Dự đoán kết quả: Jannik Sinner đi tiếp với chiến thắng 2-0.

🔥 Linda Noskova - Amanda Anisimova: 18h, 5/10 (chung kết đơn nữ China Open)

Trận chung kết WTA 1000 China Open 2025 giữa Linda Noskova (hạng 27) và Amanda Anisimova (hạng 4) dự báo diễn ra kịch tính.

Anisimova đang có phong độ rất cao, nổi bật với lối chơi tấn công mạnh mẽ và khả năng trả giao bóng xuất sắc. Cô từng thắng Noskova tại Wimbledon 2025 trong một trận đấu căng thẳng 2-1 và đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Trong khi đó, Noskova cũng thể hiện sự kiên cường và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khi vừa vượt qua nhiều trận cam go, bao gồm cả việc cứu 3 match points trong trận bán kết để vào chung kết.

⚖️ Dự đoán kết quả: Amanda Anisimova sẽ giành chiến thắng sau một trận đấu quyết liệt với tỷ số 2-1.

