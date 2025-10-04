Djokovic "tuyên chiến" Sinner, Alcaraz bị chỉ trích "nói 1 đằng làm 1 nẻo"

🐐🎾 Djokovic quyết đấu Sinner tại Thượng Hải

Trước thềm Thượng Hải Masters 2025, Novak Djokovic đã có những phát biểu thẳng thắn về cuộc cạnh tranh với hai tay vợt trẻ đang thống trị là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Dù đã 38 tuổi, huyền thoại Serbia vẫn khẳng định khát vọng chiến thắng và khao khát đối đầu những tay vợt hàng đầu.

Djokovic không sợ Alcaraz và Sinner ở những giải đấu theo thể thức 3 set

Djokovic thừa nhận thể lực là yếu tố quyết định trong các trận đấu ngắn (3 set) so với Grand Slam (5 set). Anh nhấn mạnh nếu không đạt 100% thể trạng, chỉ cần chậm nửa bước cũng có thể đánh mất thế trận trước Sinner và Alcaraz.

“Ở các giải Masters diễn ra trong một đến hai tuần, tôi thấy mình có nhiều cơ hội hơn để chinh phục danh hiệu. Dù thua hai tay vợt này ở những trận đấu lớn trong năm, tôi vẫn hài lòng với sự ổn định khi vào bán kết cả bốn Grand Slam 2025. Nhưng tôi vẫn là một người luôn khao khát chiến thắng, muốn tiếp tục chinh phục đỉnh cao”, Djokovic chia sẻ.

Khi được hỏi về khả năng tái ngộ Sinner, người vừa vô địch China Open, Djokovic hài hước nói: “Tôi rất muốn gặp Jannik. Điều đó đồng nghĩa tôi sẽ vào bán kết, và điều đó đã là quá tuyệt rồi”. Anh cũng không giấu giếm quyết tâm “phục thù” sau khi thua Sinner ở Thượng Hải năm ngoái.

🗣️⏰ Alcaraz gây tranh cãi vì lịch thi đấu

Trong khi Djokovic vẫn giữ lửa cạnh tranh, Carlos Alcaraz lại vướng phải làn sóng chỉ trích vì quyết định rút lui khỏi Thượng Hải Masters 2025. Lý do được tay vợt 22 tuổi đưa ra là lịch thi đấu quá dày, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần.

Alcaraz bị chê vì phát biểu không nhất quán

Tuy nhiên, ngay sau đó Alcaraz bị cựu tay vợt Rennae Stubbs chê trách vì “nói một đằng, làm một nẻo”. Trên podcast cá nhân, Stubbs cho rằng thật khó nghiêm túc với lời kêu gọi giảm tải của Alcaraz khi anh lại đăng ký hàng loạt trận đấu biểu diễn vào tháng 12, trong đó có các màn so tài với Frances Tiafoe ở New Jersey và Joao Fonseca tại Miami.

“Carlos than phiền về lịch thi đấu, nhưng đồng thời lại kín lịch với các trận biểu diễn. Điều này thật khó để tin tưởng. Nó hơi mâu thuẫn và khiến người ta phải bật cười”, Stubbs thẳng thắn.

Trước đó, Alcaraz vừa vô địch Japan Open sau khi đánh bại Taylor Fritz ở chung kết. Đây là danh hiệu thứ tám trong năm của anh, khẳng định phong độ ổn định. Tuy nhiên, quyết định “bỏ Shanghai Masters và vẫn thi đấu các sự kiện khác” khiến Alcaraz bị gắn mác "nói 1 đằng làm 1 nẻo".