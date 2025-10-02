5 ngôi sao tennis đủ sức phá vỡ cuộc đua song mã Sinner - Alcaraz

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã biến mùa giải 2025 thành sân khấu riêng họ khi thay nhau thống trị các giải đấu lớn. Bộ đôi trẻ tuổi chia đều 4 danh hiệu Grand Slam (Sinner vô địch Australian Open và Wimbledon, Alcaraz đăng quang Roland Garros và US Open), và liên tục tạo ra những trận chung kết kinh điển khiến giới mộ điệu liên tưởng đến thời hoàng kim của “Big Three” Federer - Nadal - Djokovic.

Tuy nhiên, theo HLV lừng danh Patrick Mouratoglou, thế độc tôn của Alcaraz - Sinner chưa phải là tuyệt đối. Trong một bài phân tích gần đây, ông đã chỉ ra 5 gương mặt đủ tiềm năng để phá vỡ thế “song mã” và chen chân vào cuộc đua tranh số 1 thế giới.

🚀 1. Ben Shelton ví như “Tên lửa Mỹ” chờ bùng nổ

Shelton đang là một trong những gương mặt gây phấn khích nhất ATP. Với cú giao bóng sấm sét và cú thuận tay uy lực, tay vợt người Mỹ liên tục khiến khán giả phải reo hò trên khán đài.

Ben Shelton được ví như “Tên lửa Mỹ” chờ bùng nổ

Mouratoglou nhận xét: “Shelton đã có hai mảnh ghép quan trọng giao bóng và thuận tay. Cậu ấy cần cải thiện di chuyển và biến trái tay thành vũ khí thực sự để cạnh tranh với Alcaraz và Sinner”.

Năm 2025, Shelton đã vươn lên vị trí số 6 thế giới, giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên ở Toronto. Dù chấn thương vai buộc anh bỏ dở US Open, Shelton vẫn được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ tại Thượng Hải Masters.

🔥 2. Felix Auger-Aliassime: Tái sinh ở tuổi 25

US Open vừa qua chứng kiến cú “chấn động” mang tên Auger-Aliassime khi anh loại hạt giống số 3 Alexander Zverev để lọt vào bán kết. Dù dừng bước trước Sinner, tay vợt Canada vẫn nhận được đánh giá cao từ Mouratoglou: “Cú giao bóng, thuận tay và khả năng di chuyển của Felix đều tuyệt vời. Anh ấy đã cải thiện trái tay, nhưng vẫn cần biến nó thành điểm mạnh. Trong quần vợt hiện đại, bạn không thể để lộ điểm yếu”.

Felix Auger-Aliassime: Tái sinh ở tuổi 25

Nếu duy trì phong độ này, Aliassime hoàn toàn có thể chen chân vào top 5 ATP và trở lại với vị thế tay vợt được kỳ vọng từ những ngày đầu sự nghiệp.

💎 3. Joao Fonseca: "Viên ngọc thô" từ Brazil

Mới 18 tuổi, Joao Fonseca đã gây chú ý khi loại Andrey Rublev ngay vòng 1 Australian Open và liên tiếp đăng quang ở các giải Challenger. Mouratoglou mô tả anh là “tài năng không điểm yếu”, nhưng nhấn mạnh rằng Fonseca cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm và leo dần trên bảng xếp hạng.

Joao Fonseca: "Viên ngọc thô" từ Brazil

Với lối đánh toàn diện và tinh thần máu lửa, Fonseca được xem là cái tên của tương lai, sẵn sàng bùng nổ khi sự trưởng thành đến đúng lúc.

🧠 4. Holger Rune: Vấn đề chỉ là tâm lý

Rune từng đánh bại Alcaraz để đăng quang Barcelona Open 2025, chứng minh khả năng gây khó cho nhóm dẫn đầu. Mouratoglou, người từng huấn luyện Rune, phân tích: “Cậu ấy có đầy đủ mọi thứ, thuận tay mạnh, trái tay uy lực, giao bóng tốt, di chuyển xuất sắc. Vấn đề duy nhất là cảm xúc. Rune cần ổn định hơn để duy trì phong độ”.

Holger Rune: Vấn đề chỉ là tâm lý

Nếu kiểm soát được cái đầu nóng, Rune có thể trở thành “kẻ phá bĩnh” lớn nhất với Alcaraz và Sinner trong thời gian tới.

💪 5. Jack Draper: Cần giải quyết vấn đề thể lực

Jack Draper đã tạo dấu ấn lớn trong năm nay khi đánh bại Alcaraz tại Indian Wells và tiến vào chung kết Madrid Masters. Tuy nhiên, các chấn thương dai dẳng, mới nhất là chấn thương tay buộc anh rút khỏi Six Kings Slam, đã cản trở bước tiến của tay vợt người Anh.

Jack Draper: Cần giải quyết vấn đề thể lực

Mouratoglou đánh giá: “Draper đã tiến bộ nhiều, đặc biệt là trái tay. Cậu ấy có đủ phẩm chất để cạnh tranh, nhưng sức khỏe lại là vấn đề. Nếu giữ được thể trạng, Draper hoàn toàn có thể là ứng viên vô địch Grand Slam".