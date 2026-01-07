Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18h30, 7/1 | Al Shabab FC Arena U23 Hàn Quốc 0 - 0 U23 Iran (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Hàn Quốc vs U23 Iran U23 Iran Điểm Moon Hyun Ho Lee Hyun Yong Jo Hyun Tae Jang Seok Hwan Shin Min Ha Kang Min Jun Lee Cha Wook Kang Sang Yoon Jeong Jae Sang Jung Seung Bae Kang Seong Jin Điểm Khalifeh Zare Daniali Goudarzi Mahdavi Razaghinia Latifar Habibi Hosseinnezhad Asgari Rostami Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc U23 Iran Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Moon Hyun Ho, Lee Hyun Yong, Jo Hyun Tae, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha, Kang Min Jun, Lee Cha Wook, Kang Sang Yoon, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Kang Seong Jin Khalifeh, Zare, Daniali, Goudarzi, Mahdavi, Razaghinia, Latifar, Habibi, Hosseinnezhad, Asgari, Rostami

Đối đầu trực tiếp của 2 đội mạnh nhất bảng C

Đây không chỉ là cuộc đấu giữa 2 đội mạnh nhất bảng C mà còn là giữa 2 đội được đánh giá có thể vô địch. Ở vòng loại, U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, ghi 13 bàn và không để lọt lưới, trong khi U23 Iran ghi 13 bàn và chỉ lọt 2 bàn.

Tuy nhiên U23 Hàn Quốc và U23 Iran cũng đều được xem là những đội dưới tầm so với U23 Saudi Arabia hay U23 Australia. U23 Hàn Quốc có lối chơi pressing dựa rất nhiều vào nền tảng thể lực dồi dào, nhưng họ đá khá chật vật khi gặp các đội mạnh hơn.

U23 Iran trong khi đó đã không có sự chuẩn bị tốt cho giải này vì nhiều lý do khác nhau, họ không được đánh giá cao về khả năng kiểm soát và còn có thành tích đối đầu khá kém trước U23 Hàn Quốc, để thua cả 3 lần gặp gần nhất.

