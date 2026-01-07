Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á)
(18h30, 7/1, bảng C, U23 châu Á) Cả hai đội được xem là mạnh nhất bảng mình và cũng là những đội có thể tiến sâu.
U23 Châu Á | 18h30, 7/1 | Al Shabab FC Arena
Moon Hyun Ho
Lee Hyun Yong
Jo Hyun Tae
Jang Seok Hwan
Shin Min Ha
Kang Min Jun
Lee Cha Wook
Kang Sang Yoon
Jeong Jae Sang
Jung Seung Bae
Kang Seong Jin
Khalifeh
Zare
Daniali
Goudarzi
Mahdavi
Razaghinia
Latifar
Habibi
Hosseinnezhad
Asgari
Rostami
Đối đầu trực tiếp của 2 đội mạnh nhất bảng C
Đây không chỉ là cuộc đấu giữa 2 đội mạnh nhất bảng C mà còn là giữa 2 đội được đánh giá có thể vô địch. Ở vòng loại, U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, ghi 13 bàn và không để lọt lưới, trong khi U23 Iran ghi 13 bàn và chỉ lọt 2 bàn.
Tuy nhiên U23 Hàn Quốc và U23 Iran cũng đều được xem là những đội dưới tầm so với U23 Saudi Arabia hay U23 Australia. U23 Hàn Quốc có lối chơi pressing dựa rất nhiều vào nền tảng thể lực dồi dào, nhưng họ đá khá chật vật khi gặp các đội mạnh hơn.
U23 Iran trong khi đó đã không có sự chuẩn bị tốt cho giải này vì nhiều lý do khác nhau, họ không được đánh giá cao về khả năng kiểm soát và còn có thành tích đối đầu khá kém trước U23 Hàn Quốc, để thua cả 3 lần gặp gần nhất.
