Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á)

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á)

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026

(18h30, 7/1, bảng C, U23 châu Á) Cả hai đội được xem là mạnh nhất bảng mình và cũng là những đội có thể tiến sâu.

U23 Châu Á | 18h30, 7/1 | Al Shabab FC Arena

U23 Hàn Quốc
Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á) - 1
U23 Iran
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á) - 1
Moon Hyun Ho, Lee Hyun Yong, Jo Hyun Tae, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha, Kang Min Jun, Lee Cha Wook, Kang Sang Yoon, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Kang Seong Jin
Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Iran: Ông lớn đại chiến (U23 châu Á) - 1
Khalifeh, Zare, Daniali, Goudarzi, Mahdavi, Razaghinia, Latifar, Habibi, Hosseinnezhad, Asgari, Rostami

Đối đầu trực tiếp của 2 đội mạnh nhất bảng C

Đây không chỉ là cuộc đấu giữa 2 đội mạnh nhất bảng C mà còn là giữa 2 đội được đánh giá có thể vô địch. Ở vòng loại, U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, ghi 13 bàn và không để lọt lưới, trong khi U23 Iran ghi 13 bàn và chỉ lọt 2 bàn. 

Tuy nhiên U23 Hàn Quốc và U23 Iran cũng đều được xem là những đội dưới tầm so với U23 Saudi Arabia hay U23 Australia. U23 Hàn Quốc có lối chơi pressing dựa rất nhiều vào nền tảng thể lực dồi dào, nhưng họ đá khá chật vật khi gặp các đội mạnh hơn.

U23 Iran trong khi đó đã không có sự chuẩn bị tốt cho giải này vì nhiều lý do khác nhau, họ không được đánh giá cao về khả năng kiểm soát và còn có thành tích đối đầu khá kém trước U23 Hàn Quốc, để thua cả 3 lần gặp gần nhất.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Theo Q.D

07/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
