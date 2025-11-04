Alcaraz vô đối ở bảng xếp hạng lạ, kiếm thêm núi tiền còn Sinner tay trắng

🎾 Alcaraz thống trị hệ thống Masters 1000

Carlos Alcaraz đã giành giải thưởng trị giá nhiều triệu đô la sau khi trở thành tay vợt có thành tích xuất sắc nhất tại các giải Masters 1000 trong mùa này. Việc anh vắng mặt ở Shanghai Masters và bị loại ngay từ vòng 1 Paris Masters gần như không ảnh hưởng, bởi Alcaraz vẫn thu về tổng cộng 3.420 điểm, tạo khoảng cách lớn với người xếp sau là Jannik Sinner (2.300 điểm) - chủ nhân chức vô địch ở Paris.

Alcaraz trở thành tay vợt có thành tích Masters 1000 tốt nhất mùa giải

Trong tuần thi đấu tại Paris, tay vợt 22 tuổi bất ngờ thua Cameron Norrie (6-4, 3-6, 4-6) ngay vòng 1. Thất bại này khiến anh không thể giành thêm điểm và đánh mất cơ hội giữ vị trí số 1 ATP, tạo điều kiện để Sinner vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng từ tuần này.

Dù giành trọn 1.000 điểm tại Paris Masters, Sinner vẫn không thể đuổi kịp Alcaraz ở BXH các tay vợt xuất sắc nhất hệ thống Masters 1000. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có một mùa giải rực rỡ khi vô địch Monte Carlo, Italian Open và Cincinnati, đồng thời vào bán kết Indian Wells. Trong khi đó, Sinner chỉ giành một danh hiệu Masters (Paris), dù vào chung kết Italian Open và Cincinnati - cả hai lần đều bại trận trước Alcaraz.

Không chỉ thống trị Masters 1000, Alcaraz cũng chắc chắn sở hữu khoản thưởng 1 triệu USD cho tay vợt có thành tích tốt nhất ở hệ thống ATP 500, nhờ ba danh hiệu tại Rotterdam, Queen’s Club Championships, Tokyo và một lần vào chung kết Barcelona Open.

💰 Quỹ thưởng “khủng” và khoản phạt 25%

Tổng quỹ thưởng Masters 1000 lên tới 21 triệu USD, chia cho 30 tay vợt có điểm số cao nhất. Người đứng đầu - lẽ ra nhận 4,5 triệu USD nhưng Alcaraz bị trừ 25% do vắng mặt ở các giải bắt buộc, nên chỉ còn nhận khoảng 3,1 triệu USD.

Lý do giảm thưởng xuất phát từ việc Alcaraz không tham dự Madrid Open, Toronto và Shanghai Masters. Tuy nhiên, việc anh có mặt tại Madrid để tham gia các hoạt động quảng bá giúp giảm bớt mức phạt.

❌ Sinner đứng nhì bảng điểm nhưng nhận “0 đồng”

Dù xếp thứ 2 với 2.300 điểm Masters 1000, Jannik Sinner không nhận được bất kỳ khoản thưởng nào. Anh bị loại khỏi danh sách chia thưởng do vi phạm quy định giải bắt buộc, trong bối cảnh bị treo vợt 3 tháng đầu mùa vì lùm xùm doping.

Sinner đăng quang Paris Masters nhưng vẫn “tay trắng” ở quỹ thưởng

Trong thời gian bị đình chỉ, tay vợt người Ý bỏ lỡ Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo và Madrid. Anh cũng rút lui khỏi Canadian Open để chuẩn bị cho US Open, khiến số giải bắt buộc vắng mặt vượt ngưỡng cho phép.

Kết thúc mùa giải với một danh hiệu Paris Masters và hai trận chung kết, Sinner vẫn không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản thưởng nào từ hệ thống Masters 1000.

📊 Top 5 tay vợt có điểm Masters 1000 cao nhất mùa giải:

1. Carlos Alcaraz - 3.430 điểm, Vô địch Monte-Carlo, Rome, Cincinnati

2. Jannik Sinner - 2.300 điểm, Vô địch Paris Masters, á quân Rome & Cincinnati

3. Jack Draper - 1.960 điểm, Vô địch Indian Wells, á quân Madrid

4. Lorenzo Musetti - 1.770 điểm, Á quân Monte-Carlo, vào bán kết Madrid & Rome

5. Casper Ruud - 1.540 điểm, Vô địch Madrid Open