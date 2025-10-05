Sinner không muốn được so sánh Djokovic, tuyên bố "ai rồi cũng sẽ khác"

🏆 Sinner khiêm tốn sau China Open 2025

Jannik Sinner vừa nối dài hành trình ấn tượng của mình tại Bắc Kinh khi đăng quang China Open 2025 sau chiến thắng thuyết phục trước tay vợt trẻ Learner Tien. Đây là chức vô địch thứ hai của Sinner tại giải ATP 500 danh giá này, đưa anh vào nhóm hiếm hoi những tay vợt từng nhiều lần đăng quang tại Bắc Kinh, bên cạnh những tượng đài như Novak Djokovic, Rafael Nadal hay Michael Chang.

Sinner (áo xanh) rất tôn trọng tài năng và những thành quả to lớn mà Djokovic (áo đỏ) đã gặt hái được trong suốt 2 thập kỷ qua

Tuy nhiên, trong phòng họp báo sau trận chung kết, câu hỏi mà Sinner nhận được nhiều nhất lại xoay quanh so sánh với Djokovic, người từng sáu lần vô địch China Open và sở hữu tới 24 Grand Slam.

Trước những gợi ý về khả năng nối gót tay vợt Serbia, Sinner lập tức “kéo mình trở lại mặt đất”: “Tôi luôn nói rằng so sánh tôi với Novak là điều không công bằng. Anh ấy ở một đẳng cấp khác với tất cả những gì đã đạt được. Tôi chỉ là một chàng trai 24 tuổi bình thường, cố gắng chơi thứ tennis tốt nhất có thể”.

Sự khiêm tốn ấy cho thấy Sinner ý thức rõ ràng rằng, dù đang là số 2 thế giới, con đường để đạt tới tầm vóc của Djokovic vẫn còn rất xa.

🔄 Không chỉ Sinner, “ai rồi cũng sẽ khác”

Ba tuần sau thất bại trước Carlos Alcaraz ở chung kết US Open, Sinner đã đáp trả bằng cách hoàn hảo, vô địch tại Bắc Kinh và tiếp tục bước vào Thượng Hải Masters (từ 1-10/10) với tâm thế khác hẳn. Anh thừa nhận đã có những điều chỉnh nhỏ trong lối chơi, từ cách chọn điểm rơi tới một số cú đánh chiến thuật, và điều đó đang dần mang lại hiệu quả.

Điều đáng chú ý là Sinner không coi sự thay đổi ấy là điều đặc biệt, mà nhấn mạnh rằng: “Tôi không phải người duy nhất thay đổi. Mỗi tay vợt đều luôn tìm cách điều chỉnh và trở nên tốt hơn. Đó là điều bình thường trong tennis. Ai rồi cũng sẽ phải tự làm mới mình thôi”.

Thông điệp này vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Sinner, Alcaraz hay những tài năng khác đều đang trên hành trình tái tạo chính mình sau từng giải đấu, thành công hay thất bại họ cũng đều tìm cách "vá lỗi" giúp mình hoàn hảo hơn.

Cũng chính vì thế, so sánh giữa các thế hệ hay cá nhân, như giữa Sinner và Djokovic có lẽ chỉ mang tính tham chiếu. Bởi quần vợt luôn tiến hóa, và mỗi tay vợt đều có cách viết nên câu chuyện riêng của mình.

Hiện tại, ở Thượng Hải Masters, Sinner đang thi đấu khá tốt và đã vượt qua vòng 2 sau chiến thắng trước Daniel Altmaier với tỷ số 6-3, 6-3.