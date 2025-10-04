Video tennis Altmaier – Sinner: Khởi đầu suôn sẻ, tốc hành 2 set (Thượng Hải Masters)

Jannik Sinner bắt đầu hành trình tại Thượng Hải Masters bằng cuộc đối đầu với Atlmaier. Đẳng cấp của Sinner được thể hiện ngay ở game thứ 3 khi tay vợt người Italia giành break ngay ở cơ hội đầu tiên.

Altmaier rất cố gắng kéo set đấu trở lại và có 2 cơ hội để làm điều đó ở game 8 nhưng không tận dụng được. Ngay sau đó, Sinner có lời đáp trả ngay sau đó và giành break thứ hai qua đó thắng set 1 với tỉ số 6-3.

Sang set 2, kịch bản tương tự diễn ra trong những game đầu tiên. Sinner cũng sớm có điểm break ở game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ. Tay vợt người Italia còn có thêm một cơ hội giành break nữa ở game 6 nhưng bỏ lỡ.

Mặc dù vậy, lợi thế một điểm break là quá đủ với trình độ giữ game cầm giao bóng của Sinner. Tay vợt người Italia kết thúc set 2 cũng với tỉ số 6-3 qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Altmeier.

