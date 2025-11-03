Sinner vô địch Paris Masters trở lại số 1 thế giới, tự tin chinh phục ATP Finals

🏆 Sinner đăng quang Paris Masters và trở lại ngôi số 1 thế giới

Jannik Sinner đã giành chức vô địch Paris Masters lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Felix Auger-Aliassime với tỷ số 6-4, 7-6 (7/4) vào Chủ nhật, qua đó giành lại ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Tay vợt 24 tuổi người Ý đăng quang tại Paris nhờ chiến thắng thuyết phục, trong khi Carlos Alcaraz, đương kim số 1 thế giới, sớm bị loại ở vòng đầu. Khi bảng xếp hạng ATP được cập nhật vào thứ Hai, Sinner sẽ trở lại đỉnh cao của quần vợt nam.

Sinner lần đầu tiên vô địch Paris Masters

Sinner từng lần đầu leo lên ngôi số 1 vào tháng 6 năm ngoái và giữ vị trí này trong 65 tuần, trước khi để mất nó sau thất bại ở chung kết US Open trước Alcaraz hồi tháng 9. Việc đòi lại ngôi đầu ở Paris càng trở nên ngọt ngào hơn khi anh từng thua Alcaraz trong trận chung kết 5 set kinh điển tại Roland Garros đầu mùa giải.

“Tôi tất nhiên rất hạnh phúc”, Sinner chia sẻ. “Ngay từ đầu tuần tôi đã biết mình có cơ hội này. Nhưng trước mỗi trận đấu hay mỗi giải đấu, tôi luôn cố gắng thể hiện màn trình diễn tốt nhất trên sân, và rồi điều gì đến sẽ đến”.

💪 Sức mạnh trở lại và lời tri ân từ đối thủ Auger-Aliassime

Dù bị treo vợt ba tháng đầu năm 2025 sau hai lần dương tính với chất clostebol hồi tháng 3 năm ngoái, Sinner đã giành được 5 danh hiệu trong mùa giải, bao gồm cả Australian Open và Wimbledon. Chiến thắng tại Paris cũng là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên của anh kể từ Thượng Hải hồi tháng 10 năm ngoái.

“Mỗi danh hiệu đều đặc biệt theo cách riêng. Có giải bạn cảm thấy tuyệt vời suốt cả tuần, có giải bạn phải vượt qua rất nhiều khó khăn”, anh nói thêm.

Về phía Felix Auger-Aliassime, thất bại ở trận chung kết khiến anh chưa thể chắc suất dự ATP Finals diễn ra cuối tháng này. Tuy nhiên, nhờ hành trình ấn tượng tới trận tranh cúp, tay vợt người Canada đã vượt qua Lorenzo Musetti trên bảng xếp hạng “Race to Turin” và đang nắm lợi thế lớn cho suất cuối cùng.

“Thua một trận chung kết không bao giờ là dễ dàng, nhưng anh đã thúc đẩy tôi và tất cả các tay vợt khác phải không ngừng tiến bộ”, Auger-Aliassime gửi lời đến Sinner.

Dù không thể bổ sung danh hiệu thứ tư trong năm 2025, tay vợt 25 tuổi vẫn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ, củng cố vị trí trong top 10 thế giới sau giai đoạn sa sút.

🇮🇹 Hướng tới Turin với tinh thần thoải mái và quyết tâm cao

Khi hướng đến ATP Finals tại Turin (9-16/11), Sinner khẳng định anh sẽ không để áp lực ngôi đầu ảnh hưởng đến bản thân.

“Tôi chỉ cố gắng chơi thứ tennis tốt nhất của mình. Nếu không được, thì cũng không sao. Mục tiêu luôn là phát huy tối đa tiềm năng của bản thân”, anh chia sẻ.

Hiện tại, Sinner cho biết anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước ra sân trên quê hương Ý.

“Tôi cực kỳ hạnh phúc. Giờ là lúc để nạp lại năng lượng và hy vọng sẽ sẵn sàng nhất có thể cho Turin. Chúng tôi mong chờ một tuần lễ tennis tuyệt vời ở đó”.