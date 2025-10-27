Lịch thi đấu tennis đơn nam Paris Masters 2025
(Tin thể thao, lịch thi đấu tennis) Giải Paris Masters 2025 diễn ra từ 25/10 đến 2/11 tại Paris La Defense Arena (Pháp), quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới cho sự kiện Masters 1000 cuối mùa, trước khi bước vào ATP Finals.
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Tứ kết
Lịch thi đấu Bán kết
Lịch thi đấu Chung kết
arthur-vs-valentin
Arthur Rinderknech
1
Valentin Vacherot
2
15:40
12/10
daniil-vs-arthur
Daniil Medvedev
1
Arthur Rinderknech
2
18:05
11/10
novak-vs-valentin
Novak Djokovic
0
Valentin Vacherot
2
15:40
11/10
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|11,340
|19
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|10,500
|18
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|6,160
|24
