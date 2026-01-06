Nữ VĐV bóng chuyền cao 1m97 đắt giá nhất hành tinh, "đút túi" 78 tỷ đồng/năm

Bóng chuyền nữ thế giới vừa chứng kiến một cột mốc chưa từng có tiền lệ khi Tijana Boskovic, ngôi sao người Serbia chính thức trở thành vận động viên bóng chuyền nữ đắt giá nhất hành tinh với bản hợp đồng trị giá khoảng 2,5 triệu euro mỗi năm (hơn 78 tỷ đồng).

Theo các nguồn tin uy tín từ Thổ Nhĩ Kỳ và iVolleyMagazine, Boskovic đã gia hạn hợp đồng với CLB VakıfBank cho mùa giải 2026-2027, biến cô trở thành VĐV nhận lương cao nhất lịch sử bóng chuyền nữ.

Tijana Boskovic sẽ nhận mức lương 77 tỷ VNĐ/năm

Xây dựng “dải ngân hà” trong mơ

Việc CLB này quyết tâm giữ chân Boskovic cho thấy tham vọng thống trị tuyệt đối của đội bóng giàu truyền thống nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ có siêu sao người Serbia, CLB còn gia hạn hợp đồng với Zehra Gunes, phụ công số một Thổ Nhĩ Kỳ (mức lương khoảng 1,25 triệu euro/năm). Giữ lại hai trụ cột Marina Markova và Helena Cazaute. Đón sự trở lại của phụ công hàng đầu thế giới Chiaka Ogbogu.

Với bộ khung này, VakıfBank đang sở hữu một trong những đội hình đắt giá và giàu chiều sâu nhất lịch sử bóng chuyền nữ cấp CLB.

“Cỗ máy ghi điểm” cao 1m97 của bóng chuyền thế giới

Sinh ngày 8/3/1997, Tijana Boskovic thi đấu ở vị trí đối chuyền, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m97 cùng sức bật và khả năng tấn công vượt trội. Trong hơn một thập kỷ qua, cô luôn được xem là “vũ khí hủy diệt” của đội tuyển Serbia cũng như các CLB hàng đầu châu Âu.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Boskovic đã giành 2 HCV World Championship các năm 2018 và 2022, 3 chức vô địch châu Âu vào các năm 2017, 2019 và 2023, cùng HCB Olympic Rio 2016 và HCĐ Olympic Tokyo 2020.

Không chỉ thành công trong màu áo đội tuyển, Boskovic còn trải qua một thập kỷ huy hoàng tại CLB Eczacıbaşı Dynavit trước khi cập bến VakıfBank từ mùa 2025.

Trong 10 năm gắn bó, cô cùng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành 2 chức vô địch thế giới các CLB, đăng quang CEV Cup các năm 2018 và 2022, ba lần liên tiếp vô địch Spor Toto Champions Cup 2018, 2019, 2020 và đoạt Cup Volley 2019.

Bên cạnh những danh hiệu tập thể, Boskovic còn sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các giải thưởng cá nhân như MVP World Championship, MVP CEV European Championship và nhiều lần được bầu chọn là vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất châu Âu.

Trong buổi ra mắt VakıfBank, Boskovic xúc động nói: “Ngay từ đầu, tôi đã biết bóng chuyền là tình yêu lớn nhất của mình. Tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần của CLB tuyệt vời này. Tôi tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau chinh phục thêm nhiều danh hiệu và tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên”.