Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Lebanon: Đương kim á quân thị uy sức mạnh (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 21h, 7/1 | SVĐ Hoàng tử Faisal bin Fahd U23 Uzbekistan 0 - 0 U23 Lebanon (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon U23 Lebanon Điểm Rostamov Khamidov Murtazaev Khayrullaec Karimov Tukhsanov Jumaev Rajabaliev Tulkunbekov Abdullaev Khaydarov Điểm Shareel Azaki Jad Smaira Alrida Ismail Mohamad Safwan Khoder Kaddour Daniel Istambouli Modmoud Zbid Hassan Bazii Josef Hajj Leonardo Shahin Nour Aoude Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 Lebanon Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Rostamov, Khamidov, Murtazaev, Khayrullaec, Karimov, Tukhsanov, Jumaev, Rajabaliev, Tulkunbekov, Abdullaev, Khaydarov Shareel Azaki, Jad Smaira, Alrida Ismail, Mohamad Safwan, Khoder Kaddour, Daniel Istambouli, Modmoud Zbid, Hassan Bazii, Josef Hajj, Leonardo Shahin, Nour Aoude

Chờ U23 Uzbekistan thị uy sức mạnh

U23 Uzbekistan từng vô địch U23 châu Á năm 2018 và lọt vào trận chung kết ở hai kỳ gần nhất. Là thế lực quen thuộc của bóng đá châu Á, U23 Uzbekistan bất bại ở vòng loại, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần trước U23 Kyrgyzstan, U23 Palestine và U23 Sri Lanka.

Trong khi đó, U23 Lebanon mới lần đầu tiên góp mặt tại VCK U23 châu Á sau khi giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Họ đánh bại U23 Malaysia và U23 Mông Cổ, đồng thời hòa U23 Thái Lan, qua đó kết thúc vòng loại với thành tích bất bại.

