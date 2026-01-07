Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Lebanon: Đương kim á quân thị uy sức mạnh (U23 châu Á)
(21h, 7/1, bảng C) Nhà vô địch năm 2018 U23 Uzbekistan sẽ bước vào trận ra quân gặp U23 Lebanon.
Danh sách các trận đấu HOT
U23 Châu Á | 21h, 7/1 | SVĐ Hoàng tử Faisal bin Fahd
Điểm
Rostamov
Khamidov
Murtazaev
Khayrullaec
Karimov
Tukhsanov
Jumaev
Rajabaliev
Tulkunbekov
Abdullaev
Khaydarov
Điểm
Shareel Azaki
Jad Smaira
Alrida Ismail
Mohamad Safwan
Khoder Kaddour
Daniel Istambouli
Modmoud Zbid
Hassan Bazii
Josef Hajj
Leonardo Shahin
Nour Aoude
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chờ U23 Uzbekistan thị uy sức mạnh
U23 Uzbekistan từng vô địch U23 châu Á năm 2018 và lọt vào trận chung kết ở hai kỳ gần nhất. Là thế lực quen thuộc của bóng đá châu Á, U23 Uzbekistan bất bại ở vòng loại, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần trước U23 Kyrgyzstan, U23 Palestine và U23 Sri Lanka.
Trong khi đó, U23 Lebanon mới lần đầu tiên góp mặt tại VCK U23 châu Á sau khi giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Họ đánh bại U23 Malaysia và U23 Mông Cổ, đồng thời hòa U23 Thái Lan, qua đó kết thúc vòng loại với thành tích bất bại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/01/2026 15:51 PM (GMT+7)