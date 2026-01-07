Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Syria: Thử thách ngày ra quân (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18h30, 7/1 | King Abdullah Sports City U23 Nhật Bản 0 - 0 U23 Syria (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Nhật Bản vs U23 Syria U23 Syria Điểm Uchiyama Furuya Honda Ikeda Inagaki Kawai Nagano Nwadike Ozaki Sugiura Yada Điểm Maksim Sarraf Ali Al-Rina Khaled Al-Hage Mekdad Ahmad Abdulrahman Al-Arjah Aland Abdi Mahmoud Nayef Hasan Dahan Mahmoud Al Aswad Anas Dahhan Can Yahya Moustfa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản U23 Syria Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Uchiyama, Furuya, Honda, Ikeda, Inagaki, Kawai, Nagano, Nwadike, Ozaki, Sugiura, Yada Maksim Sarraf, Ali Al-Rina, Khaled Al-Hage, Mekdad Ahmad, Abdulrahman Al-Arjah, Aland Abdi, Mahmoud Nayef, Hasan Dahan, Mahmoud Al Aswad, Anas Dahhan, Can Yahya Moustfa

🇯🇵 U23 Nhật Bản: Ứng viên vô địch quyết tâm khởi đầu hoàn hảo

Không bất ngờ khi U23 Nhật Bản được xếp vào nhóm ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương U23 châu Á 2026. U23 Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại với thành tích toàn thắng trước U23 Afghanistan, U23 Myanmar và U23 Kuwait.

Dẫu vậy, màn “tổng duyệt” cuối cùng của U23 Nhật Bản trước thềm giải đấu lại không thực sự suôn sẻ, khi họ chỉ có trận hòa 1-1 trước U23 Jordan. Tuy nhiên, kết quả này không khiến giới chuyên môn quá lo ngại, bởi đây chủ yếu là trận đấu thử nghiệm đội hình và chiến thuật.

Tại bảng B, U23 Nhật Bản sẽ phải đối đầu với ba đại diện đến từ Tây Á gồm U23 UAE, U23 Qatar và U23 Syria. Trong đó, cuộc chạm trán Syria ở trận mở màn được xem là bước đệm quan trọng. Một chiến thắng sẽ giúp “Samurai xanh” tạo lợi thế lớn và khẳng định tham vọng chinh phục chức vô địch trên đất Saudi Arabia.

🇸🇾 U23 Syria: Chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng thử thách ông lớn

Ở phía đối diện, U23 Syria cũng không phải cái tên dễ bị xem nhẹ. Đội bóng này đã có hành trình vòng loại đầy thuyết phục khi lần lượt vượt qua U23 Philippines, U23 Nepal và đặc biệt là U23 Tajikistan. Đây cũng là lần thứ 5 Syria góp mặt tại VCK U23 châu Á kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 2013.

Nhằm chuẩn bị cho giải đấu, U23 Syria đã liên tục có những trận giao hữu chất lượng. Trước khi bước vào trận khai màn với Nhật Bản, đội bóng Tây Á đã thi đấu 2 trận, trong đó có thất bại sát nút 0-1 trước U23 Hàn Quốc và chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam.

Những màn cọ xát này giúp U23 Syria tích lũy thêm kinh nghiệm và sự tự tin, hứa hẹn sẽ mang đến không ít thử thách cho U23 Nhật Bản trong trận đấu đầu tiên của bảng B.

