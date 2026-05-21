Sinner, Sabalenka và Djokovic mở cuộc "đình công" lớn nhất ở Roland Garros

Bầu không khí trước thềm Roland Garros bất ngờ nóng hơn cả những trận đấu trên sân đất nện khi hàng loạt siêu sao quần vợt thế giới như Jannik Sinner, Aryna Sabalenka và Novak Djokovic đồng loạt phát động một cuộc “biểu tình” nhằm gây áp lực trực tiếp lên ban tổ chức Grand Slam nước Pháp.

3 ngôi sao lớn chung tay biểu tình, để đòi quyền lợi chính đáng cho các tay vợt tại Roland Garros

Hình thức biểu tình chưa từng có

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, các tay vợt sẽ không tẩy chay giải đấu mà chọn cách phản đối tinh vi hơn. Tất cả thành viên tham gia sẽ đồng loạt rời phòng họp báo trước giải ngay khi đồng hồ chạm mốc 15 phút.

Con số 15 được xem là lời mỉa mai nhắm vào việc các giải Grand Slam hiện chỉ chia khoảng 15% doanh thu cho tiền thưởng của VĐV. Ngoài ra, nhiều ngôi sao còn dự kiến từ chối các cuộc phỏng vấn độc quyền với TNT Sports và Eurosport, chỉ thực hiện các “phỏng vấn ngắn” bắt buộc ngay trên sân để tránh bị phạt.

Sinner, Sabalenka và Djokovic đồng loạt lên tiếng

Người khởi xướng mạnh mẽ nhất được cho là Sabalenka. Tay vợt nữ số 1 thế giới tin rằng sự đoàn kết là cách duy nhất để các VĐV đòi lại quyền lợi chính đáng sau nhiều năm bị xem nhẹ.

Trong khi đó, Sinner tỏ ra vô cùng cứng rắn: “Không có tay vợt, giải đấu này sẽ không tồn tại”. Tay vợt người Ý cho rằng các Grand Slam đã phớt lờ yêu cầu đối thoại của giới VĐV suốt thời gian dài.

Đáng chú ý nhất là sự nhập cuộc của Djokovic. Huyền thoại Serbia, đồng sáng lập Hiệp hội Tay vợt Chuyên nghiệp (PTPA), công khai ủng hộ phong trào phản kháng và cho rằng hệ thống chia lợi nhuận hiện tại cần được cải tổ tận gốc.

Vì sao các tay vợt nổi giận?

Dù doanh thu của Roland Garros được cho là vượt mốc 400 triệu euro, tỷ lệ tiền thưởng chia cho các tay vợt lại giảm từ 15,5% xuống còn 14,9%.

Con số này thấp hơn đáng kể so với các giải ATP/WTA 1000 và thua rất xa mô hình chia lợi nhuận ở NBA hay NFL. Không chỉ vấn đề tiền thưởng, giới tay vợt còn muốn cải thiện quyền lợi y tế, chế độ hưu trí và có tiếng nói lớn hơn trong việc sắp xếp lịch thi đấu ngày càng khắc nghiệt.

Roland Garros khẩn cấp tìm cách dập lửa

Trước nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông ngay trước ngày khai mạc, Liên đoàn Quần vợt Pháp đã lên lịch họp khẩn vào ngày 22/5.

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp Gilles Moretton, Giám đốc giải Amelie Mauresmo cùng cựu CEO WTA Larry Scott sẽ trực tiếp đàm phán với đại diện nhóm tay vợt nhằm tìm tiếng nói chung trước khi vòng đấu chính thức khởi tranh.

Nếu không đạt được thỏa thuận, Roland Garros 2026 có thể chứng kiến một trong những cuộc đối đầu quyền lực lớn nhất lịch sử tennis hiện đại, nơi các tay vợt chiến đấu vì danh hiệu, quyền lợi và vị thế của mình.