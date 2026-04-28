Alcaraz bỏ Roland Garros, Djokovic - Zverev vẫn "bó tay" ở cuộc đua thứ hạng

Thông tin Carlos Alcaraz rút lui khỏi loạt giải sân đất nện lớn nhất mùa, bao gồm Rome Masters và Roland Garros vì chấn thương cổ tay phải đã gây chấn động làng quần vợt. Nhưng nghịch lý ở chỗ, dù chắc chắn mất một lượng điểm khổng lồ, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn không hề bị đe dọa vị trí số 2 thế giới.

Alcaraz vững vàng với ngôi số 2 dù sẽ bị trừ tới 3.000 điểm ở hai giải lớn sắp tới

Mất điểm hàng loạt, nhưng thứ hạng “bất khả xâm phạm”

Việc không thể bảo vệ danh hiệu tại Rome và Roland Garros khiến Alcaraz bị trừ tới 3.000 điểm, bao gồm 1.000 điểm Masters 1000 và 2.000 điểm Grand Slam. Tổng điểm của anh vì thế sẽ giảm từ 12.960 xuống còn khoảng 9.960 sau mùa sân đất nện.

Trong bối cảnh ATP vốn cạnh tranh khốc liệt, sự sụt giảm này lẽ ra đủ để kéo một tay vợt rơi khỏi top 2. Thế nhưng, khoảng cách mà Alcaraz tạo ra trước đó lại quá lớn, biến vị trí của anh thành “vùng an toàn tuyệt đối” trong phần còn lại của mùa đất nện.

Zverev và Djokovic: Nỗ lực cũng không đủ

Người có cơ hội tiệm cận gần nhất là Alexander Zverev. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản hoàn hảo nhất vô địch liên tiếp Madrid Open, Rome, Hamburg và cả Roland Garros, tay vợt người Đức cũng chỉ có thể đạt tối đa 8.955 điểm.

Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với 9.960 điểm của Alcaraz, đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa trong cuộc đua trực tiếp cho vị trí số 2.

Trong khi đó, Novak Djokovic dù vẫn là một tượng đài của làng banh nỉ, cũng không còn nằm trong nhóm có khả năng cạnh tranh thứ hạng này ở thời điểm hiện tại, khi khoảng cách điểm số và lịch thi đấu không ủng hộ anh.

Sinner hưởng lợi, ngôi số 1 thêm vững chắc

Ở phía trên bảng xếp hạng, Jannik Sinner gần như chắc chắn sẽ tiếp tục giữ ngôi số 1 thế giới. Không những vậy, tay vợt người Ý còn có cơ hội nới rộng khoảng cách với Alcaraz.

Hiện sở hữu 13.350 điểm, Sinner có thể kết thúc mùa đất nện với số điểm dao động từ 11.500 đến 15.400, tùy thuộc vào thành tích tại Madrid, Rome và Roland Garros.

Điều đó tạo ra một cục diện rõ ràng Sinner vững vàng ở số 1, Alcaraz “đóng đinh” ở số 2, phần còn lại gần như không có cửa chen chân.

Việc anh vẫn giữ chắc vị trí số 2 dù không thi đấu ở những giải lớn nhất mùa đất nện là minh chứng rõ ràng cho sự ổn định và bùng nổ mùa giải trước đó.

Dẫu vậy, sự vắng mặt của Alcaraz vẫn để lại khoảng trống lớn về chuyên môn lẫn sức hút. Trong bối cảnh quần vợt nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao, những cuộc đối đầu đỉnh cao giữa anh và Sinner chính là thứ mà người hâm mộ chờ đợi nhất.

Và ít nhất trong mùa đất nện năm nay, cuộc đua thứ hạng đã sớm “an bài” theo cách không ai ngờ tới, dù Djokovic và Zverev có nỗ lực tới mấy họ cũng không thể chạm tay vào ngôi số 2 ATP.