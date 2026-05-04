Zverev xấu hổ vì thua chung kết sau 58 phút, "xin" Sinner bỏ Roland Garros

Trận chung kết Madrid Open 2026 khép lại theo cách ít ai ngờ tới, với màn “hủy diệt” chỉ kéo dài 58 phút, nơi Jannik Sinner không cho Alexander Zverev bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Trong bầu không khí chật kín khán giả tại sân Manolo Santana, Zverev, nhà vô địch hai lần của giải gần như “biến mất”. Anh chỉ thắng vỏn vẹn 3 game, gục ngã 1-6, 2-6 trước tay vợt số 1 thế giới, người đã nâng chuỗi danh hiệu Masters 1000 liên tiếp lên con số 5, cột mốc lịch sử mới.

Zverev (bên phải) thừa nhận mình là chơi tệ ở chung kết Madrid Open 2026

Xin lỗi… đó không phải là ngày của tôi

Ngay sau thất bại, Zverev cầm micro với vẻ mặt nặng trĩu. Không biện minh, không vòng vo, tay vợt người Đức chọn cách đối diện thẳng thắn: “Xin chào mọi người. Trước hết, tôi thực sự xin lỗi vì trận chung kết hôm nay. Đó không phải là ngày của tôi”.

Lời xin lỗi ấy không chỉ dành cho khán giả, mà còn như sự tự vấn. Zverev thừa nhận đây là một trong những trận đấu tệ nhất của anh: “Hôm nay, tôi nghĩ mình có thể thua bất kỳ ai. Tôi đã chơi một trận đấu thật sự khủng khiếp".

Một phát biểu hiếm thấy ở cấp độ đỉnh cao, nơi các tay vợt thường né tránh việc tự hạ thấp bản thân. Nhưng với Zverev, đó là sự thật không thể chối cãi.

Không ai có cơ hội trước Sinner

Thất bại này cũng phơi bày khoảng cách ngày càng lớn giữa Sinner và phần còn lại của ATP Tour. Chính Zverev là người nói ra điều mà nhiều người nghĩ: “Chúc mừng Jannik. Cậu ấy là tay vợt hay nhất thế giới lúc này, vượt xa phần còn lại. Thực sự là không ai có cơ hội trước cậu ấy”.

Sinner đã thể hiện sự thống trị. Không có những khoảnh khắc chùng xuống, không sai lầm kéo dài. Một cỗ máy thi đấu ổn định đến lạnh lùng.

Zverev phân tích: “Điều đáng sợ nhất không phải là cậu ấy tiến bộ, mà là cậu ấy không có điểm yếu. Không có giai đoạn nào tụt phong độ”.

Zverev nói vui rằng Sinner (bên phải) "hãy nghỉ ngơi ở Roland Garros"

Lời “đề nghị” nửa đùa nửa thật về Roland Garros

Trong khoảnh khắc hiếm hoi mang tính giải tỏa, Zverev khiến cả khán đài bật cười khi quay sang Sinner và nói: “Hy vọng một tuần nào đó… hoặc có thể là tại Roland Garros, cậu hãy nghỉ một chút! Cho người khác cơ hội vô địch!”.

Một câu nói mang tính bông đùa, nhưng ẩn sau đó là sự thật, Sinner đang ở một đẳng cấp quá khác biệt.

Chuỗi ám ảnh mang tên Sinner

Kể từ cuối năm ngoái, Zverev đã liên tục thất bại trước Sinner và Madrid chỉ là chương mới nhất. Đáng nói hơn, tay vợt người Ý thường xuyên đánh bại chính Zverev trên hành trình vô địch các giải lớn.

Sự lặp lại ấy tạo nên một “bóng ma tâm lý” rõ rệt. Nhưng Zverev không né tránh: “Tôi thua cậu ấy nhiều hơn vì tôi gặp cậu ấy thường xuyên. Đơn giản là vậy”.

Dù thừa nhận sự vượt trội của Sinner, Zverev vẫn đặt mình trong nhóm cạnh tranh phía sau cùng với Carlos Alcaraz và Novak Djokovic: “Hiện tại có hai khoảng cách: Sinner và phần còn lại, rồi đến nhóm tôi, Alcaraz, Novak… và những người phía sau nữa”.