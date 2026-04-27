Nóng nhất thể thao sáng 27/4: Chuyên gia dự đoán Djokovic sẽ đổi kế hoạch vì Alcaraz

Chuyên gia dự đoán Djokovic sẽ đổi kế hoạch vì Alcaraz

Novak Djokovic vẫn chưa thông báo về việc có thi đấu mùa giải đất nện hay không. Tuy nhiên, cựu số một nước Anh, Greg Rusedski vừa dự đoán Nole sẽ tái xuất tại Rome Masters. Nguyên nhân là bởi tay vợt người Serbia nhận thấy cơ hội có thể giành chức vô địch Roland Garros. Alcaraz đã bỏ giải nên tất cả đều tin Sinner sẽ vô địch. Thế nhưng Djokovic vẫn có nguyên cơ hội nếu thi đấu tốt.

Djokovic có thể đổi kế hoạch sau khi Alcaraz dính chấn thương

Casper Ruud chia sẻ cảm xúc với Carlos Alcaraz

Casper Ruud vừa gửi lời chia sẻ đầy xúc động sau khi Alcaraz tuyên bố phải bỏ Roland Garros vì chấn thương. “Thật sự buồn cho Carlos và cả giới quần vợt khi cậu ấy không thể bảo vệ chức vô địch tại Roland Garros. Tôi có chung cảm nhận với cậu ấy. Tuần trước, tôi không thể thi đấu tại Barcelona vì lý do tương tự. Tôi hiểu ra điều quan trọng nhất là chúng tôi phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Nữ hoàng UFC tiếp tục bị cà khịa

Cựu nữ hoàng UFC, Ronda Rousey vừa bị đồng nghiệp Kayla Harrison cà khịa thẳng mặt. “Cuộc đối đầu này không phải là trận đấu hay nhất mọi thời đại. Đó là trận đấu của một người không đấu trận nào 10 năm nay và 2 lần gần nhất thượng đài bị knock out (ám chỉ Rousey) và một huyền thoại, một người tiên phong không đấu 17 năm qua và đã ở độ tuổi 40. Đừng đánh đồng chúng tôi. Tôi tìm lại đỉnh cao, cô ta theo đuổi tiền bạc. Đó là sự khác biệt”.

Ấn tượng giải bóng bàn đồng đội các CLB TP.HCM năm 2026

Giải bóng bàn đồng đội các CLB TP.HCM năm 2026 (hạng A-B-C) diễn ra từ ngày 24-26/4 được Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giải quy tụ hơn 100 VĐV đến từ 18 CLB tham gia thi đấu theo thể thức Olympic (1 trận đôi và 4 trận đơn). Các trận sẽ thi đấu trong 5 ván.Đặc biệt, giải đấu năm nay chứng kiến bước đột phá ấn tượng về mặt hình ảnh khi các trận đấu bán kết và chung kết được diễn ra tại phim trường được đầu tư sân khấu hoành tráng, trang thiết bị thi đấu đẳng cấp quốc tế.

Ở trận chung kết diễn ra tối ngày 26/4, CLB Happy Gò Vấp đã thắng áp đảo 3-0 trước CLB Nguyễn Xí để lên ngôi vô địch. Đồng hạng 3 là CLB Passion Team và Tm.Sky.

Ông Đặng Thanh Hải, đại diện Liên đoàn bóng bàn TP.HCM chia sẻ: “Giải đấu nhằm tạo điều kiện cho các VĐV và các CLB thành viên liên đoàn giao lưu, thi đấu và trao đổi chuyên môn, góp phần phát triển rộng rãi phong trào bóng bàn TP.HCM và cả nước. Chúng tôi hy vọng sự đầu tư về hình ảnh sẽ nhằm nâng cao sức hấp dẫn, thu hút thêm nhiều người cổ động và tham gia tập luyện, thi đấu bộ môn bóng bàn”.

Marc Marquez nhận lỗi sau cú ngã vô duyên

Nhà đương kim vô địch nội dung đua xe máy GP, Marc Marquez nhận lỗi về bản thân mình sau cú ngã tại chặng đua Spanish GP. “Hơi tiếc vì chúng tôi phải kết thúc sớm chặng đua. Tôi chẳng có gì để bào chữa cả. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã mắc sai lầm dẫn đến việc xe gặp nạn”. Đây là lần thứ hai trong mùa giải tay đua của đội Ducati phải bỏ cuộc sớm.