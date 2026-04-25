Alcaraz chính thức lỡ cả Rome Masters lẫn Roland Garros: Thời cơ vàng cho Sinner

Sau khi phải bỏ giữa chừng Barcelona Open và Madrid Open, Carlos Alcaraz vừa thông báo phải tiếp tục nghỉ hai giải đấu tiếp theo là Rome Masters và Roland Garros do chấn thương cổ tay. Điều này đồng nghĩa với việc tay vợt người Tây Ban Nha đã kết thúc sớm mùa giải đất nện, mặt sân ưa thích của Carlitos.

Trên trang cá nhân của mình, Carlos Alcaraz chia sẻ: "Sau khi có kết quả xét nghiệm được thực hiện hôm nay, tôi cùng đội ngũ của mình đã quyết định rằng tôi không thể tham gia giải đấu ở Rome hay Roland Garros.

Đây là quyết định thận trọng. Chúng tôi sẽ chờ đánh giá tình hình để có thể quyết định khi nào trở lại sân đấu. Đây là thời điểm khó khăn đối với tôi, nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn".

Như vậy, Carlos Alcaraz sẽ tiếp tục mất 1.000 điểm tại Rome Masters và 2.000 điểm tại Roland Garros. Tay vợt người Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch của cả hai giải đấu và việc không thi đấu đồng nghĩa với việc Carlitos mất toàn bộ số điểm.

Cuộc đua cho vị trí số 1 thế giới đang nghiêng hẳn về Jannik Sinner. Tay vợt người Italia đòi lại từ tay Alcaraz sau trận chung kết Monte Carlo. Carlitos định đáp trả ngay ở Barcelona Open nhưng tay vợt này dính chấn thương cổ tay và phải bỏ cuộc trước trận đấu với Tomas Machac.

Sự vắng mặt của Carlos Alcaraz sẽ giúp Jannik Sinner có cơ hội hoàn thiện được bộ sưu tập Grand Slam khi tay vợt người Italia chỉ còn thiếu đúng Roland Garros.