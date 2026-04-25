rafael-vs-alex
Mutua Madrid Open
Rafael Jodar 1
Alex de Minaur 0
jessica-vs-katie
Mutua Madrid Open
Jessica Pegula -
Katie Boulter -
anastasia-vs-shuai
Mutua Madrid Open
Anastasia Potapova 2
Shuai Zhang 0
jan-lennard-vs-alex
Mutua Madrid Open
Jan-Lennard Struff 0
Alex Michelsen 2
hubert-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz 0
Lorenzo Musetti 2
janice-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Janice Tjen 0
Liudmila Samsonova 2
elise-vs-alexandra
Mutua Madrid Open
Elise Mertens 2
Alexandra Eala 0
ben-vs-dino
Mutua Madrid Open
Ben Shelton 1
Dino Prizmic 2
jannik-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner 2
Benjamin Bonzi 1
leolia-vs-coco
Mutua Madrid Open
Leolia Jeanjean 0
Coco Gauff 2
andrey-vs-vit
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev 0
Vit Kopriva 2
catherine-vs-victoria
Mutua Madrid Open
Catherine McNally 2
Victoria Mboko 0
joao-vs-marin
Mutua Madrid Open
Joao Fonseca -
Marin Cilic -

Alcaraz chính thức lỡ cả Rome Masters lẫn Roland Garros: Thời cơ vàng cho Sinner

(Tin thể thao - Tin Tennis) Carlos Alcaraz chính thức phải nghỉ cả Rome Masters và Roland Garros vì chấn thương cổ tay.

  

Sau khi phải bỏ giữa chừng Barcelona Open và Madrid Open, Carlos Alcaraz vừa thông báo phải tiếp tục nghỉ hai giải đấu tiếp theo là Rome Masters và Roland Garros do chấn thương cổ tay. Điều này đồng nghĩa với việc tay vợt người Tây Ban Nha đã kết thúc sớm mùa giải đất nện, mặt sân ưa thích của Carlitos.

Carlos Alcaraz

Trên trang cá nhân của mình, Carlos Alcaraz chia sẻ: "Sau khi có kết quả xét nghiệm được thực hiện hôm nay, tôi cùng đội ngũ của mình đã quyết định rằng tôi không thể tham gia giải đấu ở Rome hay Roland Garros.

Đây là quyết định thận trọng. Chúng tôi sẽ chờ đánh giá tình hình để có thể quyết định khi nào trở lại sân đấu. Đây là thời điểm khó khăn đối với tôi, nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn".

Như vậy, Carlos Alcaraz sẽ tiếp tục mất 1.000 điểm tại Rome Masters và 2.000 điểm tại Roland Garros. Tay vợt người Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch của cả hai giải đấu và việc không thi đấu đồng nghĩa với việc Carlitos mất toàn bộ số điểm.

Cuộc đua cho vị trí số 1 thế giới đang nghiêng hẳn về Jannik Sinner. Tay vợt người Italia đòi lại từ tay Alcaraz sau trận chung kết Monte Carlo. Carlitos định đáp trả ngay ở Barcelona Open nhưng tay vợt này dính chấn thương cổ tay và phải bỏ cuộc trước trận đấu với Tomas Machac.

Sự vắng mặt của Carlos Alcaraz sẽ giúp Jannik Sinner có cơ hội hoàn thiện được bộ sưu tập Grand Slam khi tay vợt người Italia chỉ còn thiếu đúng Roland Garros.

Theo Nhật Anh

24/04/2026 23:43 PM (GMT+7)
