Neymar lại chấn thương ngay trước World Cup, liệu có bị Ancelotti gạch tên?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Neymar lại chấn thương ngay trước World Cup, liệu có bị Ancelotti gạch tên?

Sự kiện: Neymar Đội tuyển Brazil World Cup 2026

Neymar vừa phải hứng chịu một mối lo ngại chấn thương mới chỉ chưa đầy một tháng trước trận đấu mở màn của Brazil tại FIFA World Cup gặp Ma-rốc. Dù vậy, câu lạc bộ Santos và HLV Carlo Ancelotti đều tin tưởng siêu sao 34 tuổi sẽ kịp bình phục.

   

Diễn biến chấn thương mới của Neymar tại CLB Santos

Ngôi sao 34 tuổi của Santos đã phải bỏ lỡ trận đấu trên sân nhà tại Copa Sudamericana của CLB trước đối thủ San Lorenzo vào hôm thứ Tư do một chấn thương bắp chân. Mặc dù vậy, CLB của Brazil đã tìm cách xoa dịu những lo ngại rằng chấn thương này nghiêm trọng.

Neymar đau đớn trên sân cỏ sau khi dính chấn thương mới tại Santos FC.

Neymar đau đớn trên sân cỏ sau khi dính chấn thương mới tại Santos FC.

Bác sĩ của đội Santos, Rodrigo Zogaib, cho biết tiền đạo này sẽ sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho World Cup của tuyển Brazil vào ngày 27 tháng 5. Cơ quan thông tấn O Globo dẫn lời ông Zogaib: "Neymar sẽ lên hội quân cùng đội tuyển quốc gia trong trạng thái sung mãn hoặc rất gần với mức sung mãn. Thậm chí có cơ hội anh ấy sẽ chơi trận gặp Deportivo Cuenca vào thứ Ba tới."

Là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng sau 128 trận đấu quốc tế, Neymar lần cuối chơi cho Brazil là vào tháng 10 năm 2023, thời điểm anh bị đứt dây chằng chéo trước trong một trận vòng loại World Cup gặp Uruguay.

Kể từ đó, cựu tiền đạo của Barcelona và Paris Saint-Germain đã phải vật lộn với các chấn thương, chỉ ghi được 17 bàn thắng trong 38 lần ra sân trên mọi đấu trường sau khi trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Santos vào tháng 1 năm ngoái.

Đã có tên trong danh sách triệu tập, liệu Neymar có nguy cơ bị gạch tên?

Thực tế, Neymar đã không được triệu tập để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil kể từ tháng 10 năm 2023, khi anh bị đứt dây chằng chéo trước trong trận vòng loại World Cup với Uruguay. Mặc dù vậy, huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil, ông Carlo Ancelotti cho biết vào hôm thứ Hai rằng việc đưa Neymar vào danh sách 26 cầu thủ của ông không dựa trên phong độ gần đây.

Neymar dính chấn thương bắp chân ngay sau khi vừa được triệu tập vào ĐTQG Brazil.

Neymar dính chấn thương bắp chân ngay sau khi vừa được triệu tập vào ĐTQG Brazil.

Chiến lược gia người Ý cho biết: "Đó luôn là vấn đề thể lực đối với cậu ấy. Cậu ấy đã chơi những trận đấu gần đây một cách ổn định. Cậu ấy có thể cải thiện tình trạng thể chất của mình trước trận đấu World Cup đầu tiên. Kinh nghiệm trong loại giải đấu này và tình cảm mà cậu ấy có được trong tập thể có thể giúp tạo ra bầu không khí tốt nhất".

Tuy nhiên, với chấn thương bắp chân mới nhất này ngay trước thềm World Cup, liệu anh có thể sớm bình phục hay sẽ đối mặt với nguy cơ bị gạch tên vào phút chót? Dựa vào những tuyên bố từ bác sĩ của CLB Santos, khả năng anh bị gạch tên là rất thấp vì chấn thương không nghiêm trọng và anh sẽ kịp hội quân vào ngày 27/5 tới.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, giải World Cup lần này sẽ được thi đấu tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Brazil sẽ bắt đầu giải đấu để đối đầu với Ma-rốc tại New Jersey vào ngày 13 tháng 6 trước khi gặp Haiti và Scotland ở bảng C.

Đây sẽ là kỳ FIFA World Cup thứ tư của Neymar, sau khi đã góp mặt ở các kỳ đại hội năm 2014, 2018 và 2022. Anh sẽ trở thành cầu thủ Brazil có số lần tham dự giải đấu nhiều nhất, cùng với Castilho, Djalma Santos, Nilton Santos, Pele, Emerson Leao, Cafu, Ronaldo và Thiago Silva. Anh cũng có cơ hội gia nhập cùng Pele để trở thành cầu thủ thứ hai mặc chiếc áo số 10 của Brazil tại bốn kỳ World Cup khác nhau. Tổng cộng, Neymar đã chơi 13 trận, ghi được 8 bàn thắng và cung cấp 3 đường kiến tạo.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Neymar sẽ dự World Cup, và ‘tâm kịch’ bắt đầu
Neymar sẽ dự World Cup, và ‘tâm kịch’ bắt đầu

TPO - Một lần nữa, Neymar trở thành chủ đề lớn nhất Brazil trước một kỳ World Cup. Ngay trong hoàn cảnh tưởng như khó trở thành hiện thực nhất, số 10...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/05/2026 15:42 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Neymar Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN