Neymar lại chấn thương ngay trước World Cup, liệu có bị Ancelotti gạch tên?

Diễn biến chấn thương mới của Neymar tại CLB Santos

Ngôi sao 34 tuổi của Santos đã phải bỏ lỡ trận đấu trên sân nhà tại Copa Sudamericana của CLB trước đối thủ San Lorenzo vào hôm thứ Tư do một chấn thương bắp chân. Mặc dù vậy, CLB của Brazil đã tìm cách xoa dịu những lo ngại rằng chấn thương này nghiêm trọng.

Neymar đau đớn trên sân cỏ sau khi dính chấn thương mới tại Santos FC.

Bác sĩ của đội Santos, Rodrigo Zogaib, cho biết tiền đạo này sẽ sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho World Cup của tuyển Brazil vào ngày 27 tháng 5. Cơ quan thông tấn O Globo dẫn lời ông Zogaib: "Neymar sẽ lên hội quân cùng đội tuyển quốc gia trong trạng thái sung mãn hoặc rất gần với mức sung mãn. Thậm chí có cơ hội anh ấy sẽ chơi trận gặp Deportivo Cuenca vào thứ Ba tới."

Là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng sau 128 trận đấu quốc tế, Neymar lần cuối chơi cho Brazil là vào tháng 10 năm 2023, thời điểm anh bị đứt dây chằng chéo trước trong một trận vòng loại World Cup gặp Uruguay.

Kể từ đó, cựu tiền đạo của Barcelona và Paris Saint-Germain đã phải vật lộn với các chấn thương, chỉ ghi được 17 bàn thắng trong 38 lần ra sân trên mọi đấu trường sau khi trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Santos vào tháng 1 năm ngoái.

Đã có tên trong danh sách triệu tập, liệu Neymar có nguy cơ bị gạch tên?

Thực tế, Neymar đã không được triệu tập để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil kể từ tháng 10 năm 2023, khi anh bị đứt dây chằng chéo trước trong trận vòng loại World Cup với Uruguay. Mặc dù vậy, huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil, ông Carlo Ancelotti cho biết vào hôm thứ Hai rằng việc đưa Neymar vào danh sách 26 cầu thủ của ông không dựa trên phong độ gần đây.

Neymar dính chấn thương bắp chân ngay sau khi vừa được triệu tập vào ĐTQG Brazil.

Chiến lược gia người Ý cho biết: "Đó luôn là vấn đề thể lực đối với cậu ấy. Cậu ấy đã chơi những trận đấu gần đây một cách ổn định. Cậu ấy có thể cải thiện tình trạng thể chất của mình trước trận đấu World Cup đầu tiên. Kinh nghiệm trong loại giải đấu này và tình cảm mà cậu ấy có được trong tập thể có thể giúp tạo ra bầu không khí tốt nhất".

Tuy nhiên, với chấn thương bắp chân mới nhất này ngay trước thềm World Cup, liệu anh có thể sớm bình phục hay sẽ đối mặt với nguy cơ bị gạch tên vào phút chót? Dựa vào những tuyên bố từ bác sĩ của CLB Santos, khả năng anh bị gạch tên là rất thấp vì chấn thương không nghiêm trọng và anh sẽ kịp hội quân vào ngày 27/5 tới.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, giải World Cup lần này sẽ được thi đấu tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Brazil sẽ bắt đầu giải đấu để đối đầu với Ma-rốc tại New Jersey vào ngày 13 tháng 6 trước khi gặp Haiti và Scotland ở bảng C.

Đây sẽ là kỳ FIFA World Cup thứ tư của Neymar, sau khi đã góp mặt ở các kỳ đại hội năm 2014, 2018 và 2022. Anh sẽ trở thành cầu thủ Brazil có số lần tham dự giải đấu nhiều nhất, cùng với Castilho, Djalma Santos, Nilton Santos, Pele, Emerson Leao, Cafu, Ronaldo và Thiago Silva. Anh cũng có cơ hội gia nhập cùng Pele để trở thành cầu thủ thứ hai mặc chiếc áo số 10 của Brazil tại bốn kỳ World Cup khác nhau. Tổng cộng, Neymar đã chơi 13 trận, ghi được 8 bàn thắng và cung cấp 3 đường kiến tạo.