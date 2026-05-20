Dàn hot girl Hàn Quốc có làn da trắng sáng, khoe nhan sắc ở cúp bóng chuyền VTV

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 tại Tây Ninh rất nóng bởi những trận cầu đỉnh cao, khán giả còn “đứng ngồi không yên” với sự xuất hiện của dàn mỹ nhân đến từ Hàn Quốc. Dù không thể lọt vào bán kết, CLB Suwon City vẫn trở thành một trong những đội bóng được nhắc đến nhiều nhất giải đấu nhờ nhan sắc nổi bật cùng thần thái cuốn hút trên sân.

Trong màu áo đỏ trắng đặc trưng, các cô gái xứ kim chi liên tục gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam bởi làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng, cứu bóng hay đơn giản là cảnh các tuyển thủ cười đùa trên băng ghế dự bị đã nhanh chóng lan truyền trên TikTok và Facebook với hàng trăm nghìn lượt xem.

Baek Chae Rim, “nữ thần đội trưởng” của Suwon City

Tâm điểm chú ý lớn nhất thuộc về đội trưởng Baek Chae Rim, chủ công sinh năm 1998 cao 1m76. Cô là thủ lĩnh tinh thần của Suwon City, được nhiều khán giả đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “hoa khôi” giải đấu.

Chae Rim sở hữu gương mặt sắc sảo chuẩn diễn viên Hàn Quốc cùng thần thái vô cùng cuốn hút. Trên sân, cô luôn giữ nụ cười tươi ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, liên tục động viên đồng đội sau mỗi pha bóng lỗi. Chính nguồn năng lượng tích cực ấy khiến tay đập số 8 nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm truyền thông” tại Tây Ninh.

Koo Hye In, “vitamin cười” khiến mạng xã hội phát sốt

Nếu Baek Chae Rim mang vẻ đẹp sắc lạnh, thì Koo Hye In lại gây thương nhớ bằng sự đáng yêu đúng kiểu “nàng thơ Hàn Quốc”.

Chủ công sinh năm 2003 chỉ cao 1m70 nhưng sở hữu lối chơi nhanh nhẹn và cực kỳ giàu năng lượng. Mỗi khi ghi điểm, Hye In thường cười tít mắt đầy tinh nghịch, tạo nên những khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng Việt Nam “tan chảy”.

Ngay sau trận mở màn, cư dân mạng đã ráo riết truy tìm thông tin của tay đập số 5. Nhiều video cận cảnh nụ cười và làn da trắng sáng của cô nhanh chóng lọt xu hướng trên TikTok.

Không chỉ có Chae Rim hay Hye In, Suwon City còn sở hữu hàng loạt gương mặt nổi bật khác.

Đối chuyền Yoon Young In (1m78)

Kim Hyun Jeong, cao 1m80

Đối chuyền Yoon Young In (1m78) gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại sở hữu những cú đập đầy uy lực. Trong khi đó, phụ công Kim Hyun Jeong cao 1m80 mang phong thái lạnh lùng như người mẫu, luôn nổi bật với đôi chân dài và thần thái sang trọng trên lưới.

Kim Na Hee xinh đẹp, thi đấu thông minh

Ở nhóm đàn chị, Kim Na Hee, ngôi sao năm 1989, lại ghi điểm bằng vẻ đẹp trưởng thành cùng phong cách thi đấu thông minh, đậm chất kinh nghiệm của một ngôi sao từng nhiều năm chinh chiến tại giải V-League Hàn Quốc.

Bo Been la cô "em út" của Suwon

Trong khi đó, “em út” Kim Bo Been sinh năm 2004 lại thu hút ống kính nhờ nét đẹp trong trẻo tuổi đôi mươi. Dù không thi đấu quá nhiều, mỗi lần xuất hiện ở khu vực khởi động, cô vẫn khiến khán giả chú ý bởi chiều cao nổi bật cùng gương mặt mộc mạc đầy thanh xuân.

Dù Suwon City không đoạt vé vào bán kết, đội bóng Hàn Quốc vẫn nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ khán giả Tây Ninh. Mỗi pha cứu bóng hay những khoảnh khắc thi đấu máu lửa của các cô gái áo đỏ trắng đều nhận về những tràng pháo tay lớn trên khán đài.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam liên tục để lại bình luận thích thú:

- “Đội này đẹp đồng đều quá”.

- “Cứ sang Việt Nam thi đấu là tụi em ủng hộ”.

- “Bóng chuyền mà như xem show thời trang”.

Đội bóng Hàn Quốc sẽ tiếp tục tranh tài tại VTV9-Bình Điền vào ngày 20/5, họ sẽ chạm trán BC Thông Tin - BĐ 19 để tranh tấm vé vào trận đấu tranh hạng 5 của giải.

