Alcaraz bỏ Roland Garros gây sốc: Nadal lên tiếng, Sinner nói gì khi hưởng lợi nhất?

Quyết định rút lui khỏi Roland Garros 2026 của Carlos Alcaraz đã tạo ra cơn địa chấn lớn trong làng quần vợt. Khi nhà đương kim vô địch hai năm liên tiếp không thể bảo vệ danh hiệu vì chấn thương cổ tay, hàng loạt ngôi sao hàng đầu đã lên tiếng, từ huyền thoại Rafael Nadal cho tới số 1 thế giới Jannik Sinner.

Nadal dành lời an ủi cho Alcaraz, nhưng huyền thoại Tây Ban Nha cho rằng hậu bối đã đúng khi bỏ qua Roland Garros để điều trị chấn thương

Nadal gửi thông điệp đầy cảm xúc

Trên mạng xã hội, Nadal nhanh chóng động viên đàn em đồng hương: “Hãy cố gắng lên, Carlos! Hy vọng cậu sẽ sớm hồi phục. Những thời điểm khó khăn như thế này càng cho thấy giá trị của những gì cậu đang làm. Hãy mạnh mẽ!”.

Lời nhắn của “Vua sân đất nện”, người từng 14 lần vô địch Roland Garros mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt khi Alcaraz được xem là người kế thừa hoàn hảo trên mặt sân đất nện.

Alcaraz: Quyết định khó khăn nhưng cần thiết

Alcaraz dính chấn thương cổ tay tại Barcelona và buộc phải rút lui khỏi cả Rome lẫn Roland Garros. Tay vợt 22 tuổi thừa nhận: “Đây là thời điểm khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Việc rút lui đồng nghĩa anh mất tới khoảng 3.000 điểm xếp hạng, gần như rời khỏi cuộc đua số 1 trong giai đoạn sân đất nện và đầu mùa sân cỏ.

Sinner hưởng lợi lớn nhưng từ chối nói về “cơ hội”

Sự vắng mặt của Alcaraz vô tình mở ra cơ hội cực lớn cho Sinner khi anh có thể yên tâm giữ ngôi đầu bảng tới hết mùa đất nện. Tại Paris, anh có thể hoàn tất Career Grand Slam, dù vậy, tay vợt người Ý tỏ ra rất thận trọng: “Điều quan trọng nhất là tennis cần Carlos. Môn thể thao này tốt hơn khi có cậu ấy”.

Sinner cũng nhấn mạnh anh không muốn bàn về lợi thế cá nhân: “Thật buồn cho tennis. Bạn luôn muốn đối đầu với những người giỏi nhất, và Carlos là một trong số đó”.

Sinner cũng không hề vui khi Alcaraz phải rút lui ở Roland Garros 2026

Tay vợt số 1 thế giới đặc biệt lo ngại về chấn thương cổ tay, một dạng chấn thương “rất nhạy cảm” trong tennis, đồng thời ủng hộ quyết định nghỉ thi đấu để tránh rủi ro dài hạn.

Không chỉ Nadal và Sinner, nhiều ngôi sao khác cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Coco Gauff cho rằng việc Alcaraz không “cố thi đấu” là lựa chọn đúng đắn để tránh nguy cơ nghiêm trọng hơn trong sự nghiệp. Trong khi đó, Arthur Fils thừa nhận anh “rất sốc” khi nghe tin.

Cuộc đua mở ở Roland Garros, chờ màn tái xuất Alcaraz ở Wimbledon

Việc Alcaraz vắng mặt không chỉ làm gián đoạn một trong những cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất ATP Tour (Alcaraz vs Sinner), mà còn khiến cục diện Roland Garros trở nên khó lường.

Dù Sinner nổi lên là ứng viên số 1, những cái tên như Novak Djokovic, Alexander Zverev hay Casper Ruud vẫn sẵn sàng tạo bất ngờ trên đất Paris.

Theo chia sẻ từ chính Sinner, mục tiêu tiếp theo của Alcaraz nhiều khả năng sẽ là Wimbledon Championships. Nếu kịp trở lại, người hâm mộ có thể sớm được chứng kiến chương tiếp theo của cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.