"Chân dài" Lan Vy giành Hoa khôi cúp bóng chuyền VTV, bất ngờ gặp sự cố hy hữu

VĐV Nguyễn Lan Vy (VTV Bình Điền Long An) vừa xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Miss Áo bà ba tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 tối 19/5. Tuy nhiên, một sự cố hy hữu trên bục nhận giải đã khiến người hâm mộ vô cùng sững sờ.

VĐV Nguyễn Lan Vy là Miss Áo bà ba của giải đấu. Ảnh Anh Khoa

Đêm Gala bùng nổ nhan sắc của bóng chuyền nữ

Tối ngày 19/5, trong khuôn khổ Gala giao lưu văn hóa của Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026, cuộc thi Miss Áo bà ba đã diễn ra đầy màu sắc. Đây là hoạt động bên lề độc đáo, nơi các nữ vận động viên từ 8 câu lạc bộ trong và ngoài nước cùng diện trang phục truyền thống của người phụ nữ Nam Bộ.

Vượt qua hàng loạt ứng viên sáng giá, chủ công Nguyễn Lan Vy của đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc giành giải nhất. Sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m73 cùng gương mặt thanh tú và thần thái rạng rỡ, Lan Vy hoàn toàn chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả trong tà áo bà ba dịu dàng.

Có chút nhầm lẫn về bảng danh vị của Lan Vy với VĐV Hàn Quốc, tuy nhiên điều này vô tình tạo ra không khí vui vẻ

Chi tiết gây ngỡ ngàng: Lan Vy bỗng thành... VĐV nước ngoài?

Sự việc sẽ là một đêm tôn vinh nhan sắc trọn vẹn nếu người hâm mộ không tinh mắt phát hiện ra một chi tiết "dở khóc dở cười" ngay trên tấm bảng danh vị mà Lan Vy cầm trên tay.

Dù được xướng tên cho danh hiệu cao nhất, tấm biển trao giải của cô lại in rõ dòng chữ: "Giải nhất / VĐV Nước Ngoài mặc áo Bà Ba đẹp nhất / Miss Ao Ba Ba International" cùng số tiền thưởng 700 USD.

Ngay lập tức, hình ảnh này đã làm bùng nổ các diễn đàn bóng chuyền Việt Nam. Nhiều khán giả vừa bất ngờ, vừa không nhịn được cười trước sự cố hy hữu này.

Dưới các bài đăng chúc mừng Lan Vy, hàng trăm bình luận từ người hâm mộ đã tạo nên một làn sóng thảo luận vô cùng sôi nổi:

"VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất trao cho Lan Vy, nhầm rồi", một người phát hiện.

"Chúc mừng Lan Vy nhưng hình như mới chuyển quốc tịch thì phải", khán giả khác đùa thêm.

Nhiều người còn hoang mang hỏi nhau: "Lan Vy là người nước nào?".

Dù BTC trao nhầm bảng, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của chân dài sinh năm 2006, một tài khoản nhận xét: "Bạn này có nét giống Tây", trong khi tài khoản khác khẳng định: "Cái gốc của dân miền Tây mà không thuộc về Lan Vy thì ai vào đây nữa... rất xứng đáng".

Theo tìm hiểu, đây thuần túy là một lỗi kỹ thuật từ khâu hậu cần trong lúc chuẩn bị đạo cụ trao giải. Đêm Gala có hai hạng mục giải thưởng riêng biệt: "Miss Áo bà ba" (cho toàn giải) và "VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất" (dành riêng cho các ngoại binh quốc tế).

Danh hiệu Miss Áo bà ba vẫn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và nhan sắc tỏa sáng của Nguyễn Lan Vy. Hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng sau danh hiệu sắc đẹp này, hot girl sinh năm 2006 sẽ tiếp tục cải thiện phong độ chuyên môn để cùng VTV Bình Điền Long An tiến vào chung kết giải đấu.

Những hình ảnh đẹp về buổi Gala bóng chuyền VTV9-Bình Điền tối 19/5 tại Tây Ninh