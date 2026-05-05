Nóng nhất thể thao sáng 5/5: Sinner, Alcaraz viết thư phản đối tiền thưởng của Roland Garros

Sinner, Alcaraz viết thư phản đối vì tiền thưởng Roland Garros thấp

Mới đây, một nhóm các tay vợt hàng đầu của ATP và WTA, bao gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek, đã cùng ký tên vào một bức thư để bày tỏ sự không hài lòng về tiền thưởng của Roland Garros 2026 (24/5 - 7/6).

Các tay vợt không hài lòng với tiền thưởng ở Roland Garros 2026

Năm nay, ban tổ chức Roland Garros cho biết tổng quỹ thưởng tăng 9,53%. Nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2,4 triệu bảng, cao hơn mức 2,2 triệu bảng mà Carlos Alcaraz và Coco Gauff - 2 nhà đương kim vô địch nhận được vào năm 2025.

Tuy nhiên, theo các tay vợt, mức tăng này chưa phản ánh đúng giá trị mà họ đóng góp. Trong tuyên bố chung, nhóm tay vợt nhấn mạnh "Khi Roland Garros đang hướng tới mức doanh thu kỷ lục, các tay vợt lại đang nhận được tỷ lệ giá trị mà họ tạo ra ngày càng giảm".

Sinner bị chê vì vô địch quá dễ

Bình luận trên We love tennis, cựu tay vợt người Pháp, Nicolas Escude cho rằng Jannik Sinner chưa có thấy bất kì điều gì đặc biệt trong hành trình vô địch Madrid Open. Nguyên nhân vì tay vợt số 1 thế giới đăng quang quá dễ dàng, thậm chí không thua set nào:

"Sinner đã thống trị giải đấu mà không để thua set nào. Điều đó thật ấn tượng, ngay cả khi trận chung kết gây thất vọng (thắng Zverev sau 58 phút). Chúng ta không học được gì về Sinner từ trận đấu này. Cậu ấy không làm được điều gì đặc biệt, cậu ấy chưa bao giờ gặp khó khăn, thậm chí chính Zverev mới là người không đạt phong độ tốt ở chung kết".

Gần 90.000 người tham dự sự kiện UFC ở Nhà Trắng

Trên FOX News Channel, Chủ tịch UFC, Dana White tiết lộ rằng sẽ có tới gần 90.000 người theo dõi sự kiện do UFC tổ chức tại Nhà trắng. Con số này bao gồm 4.300 người theo dõi trực tiếp ở khuôn viên Nhà Trắng, phần lớn là các thành viên quân đội. Bên cạnh đó, 85.000 người góp mặt tại công viên Ellipse đối diện Nhà Trắng để theo dõi qua màn hình lớn, đồng thời tham dự nhiều hoạt động bên lề đặc sắc.