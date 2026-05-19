Alcaraz và bi kịch kiểu Del Potro, nghỉ Roland Garros dễ bỏ luôn Wimbledon

Carlos Alcaraz được xem là “cỗ máy chiến thắng” của thế hệ mới. Nhưng giờ đây, ngay cả những người lạc quan nhất cũng bắt đầu lo sợ, mùa hè 2026 của tay vợt người Tây Ban Nha có thể đã khép lại trước khi thực sự bắt đầu.

Alcaraz gặp chấn thương không hề đơn giản

Sau Roland Garros, đến lượt Wimbledon đứng trước nguy cơ mất đi một trong những ngôi sao lớn nhất của mình.

Thông tin gây sốc được cựu số 4 thế giới Greg Rusedski đưa ra trong chương trình "Off Court with Greg". Theo huyền thoại quần vợt Anh, chấn thương cổ tay của Alcaraz nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì người hâm mộ hình dung, và khả năng nhà vô địch trẻ tuổi phải nghỉ luôn Wimbledon là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chấn thương nhỏ, nỗi ám ảnh lớn

Mọi chuyện bắt đầu ở Barcelona Open. Trong một khoảnh khắc tưởng như không quá nghiêm trọng, Alcaraz gặp vấn đề ở cổ tay. Ban đầu, nhiều người tin rằng anh chỉ cần vài tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại mùa sân đất nện.

Nhưng rồi danh sách các giải đấu bị bỏ lỡ ngày càng dài. Madrid Open, Rome Masters và giờ là Roland Garros.

Sự im lặng kéo dài từ đội ngũ của Alcaraz càng khiến dư luận bất an. Tay vợt số 2 thế giới vẫn xuất hiện trên sân tập, vẫn đăng tải hình ảnh hồi phục, nhưng ngày tái xuất thực sự vẫn chỉ là dấu hỏi.

Theo kế hoạch ban đầu, Alcaraz được kỳ vọng trở lại ở Queen’s Club trước khi hướng đến Wimbledon, nơi anh từng vào chung kết năm ngoái. Tuy nhiên, Greg Rusedski cho rằng mọi thứ có thể còn tệ hơn.

“Carlos sẽ không trở lại ở Wimbledon năm nay”, cựu tay vợt Anh nhận định thẳng thắn.

Đó không đơn thuần là dự đoán chuyên môn. Với những người từng trải qua các chấn thương cổ tay, đây gần như là lời cảnh báo.

Bởi trong quần vợt đỉnh cao, đầu gối hay mắt cá chân còn có thể hồi phục bằng thời gian. Nhưng cổ tay lại là câu chuyện khác. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác bóng, lực đánh và toàn bộ hệ thống vận động của một tay vợt. Và Rusedski hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Bi kịch từ cựu vương US Open, Del Potro (bên trái) là bài học để Alcaraz (bên phải) cẩn trọng hơn

Nỗi ám ảnh mang tên Del Potro

Khi nói về Alcaraz, Greg Rusedski bất ngờ nhắc đến Juan Martin Del Potro, cái tên từng khiến cả thế giới tiếc nuối.

Del Potro sở hữu cú thuận tay được xem như “búa tạ” của ATP Tour, từng đánh bại cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal để vô địch US Open năm 2009. Nhưng rồi những ca phẫu thuật cổ tay liên tiếp đã bào mòn sự nghiệp của tay vợt Argentina.

Anh trở lại quá sớm. Rồi lại chấn thương. Lại nghỉ thi đấu. Một vòng luẩn quẩn kéo dài suốt nhiều năm cho tới khi sự nghiệp gần như tan biến.

Rusedski không muốn Alcaraz đi vào vết xe đổ ấy.

“Cậu ấy đang làm điều đúng đắn. Sức khỏe là tài sản lớn nhất. Carlos không muốn trở thành Del Potro thứ hai”, ông nói.

Đó là chi tiết khiến người hâm mộ lo lắng nhất. Bởi nếu các chuyên gia bắt đầu nhắc tới Del Potro, điều đó đồng nghĩa chấn thương hiện tại không còn được nhìn nhận như một vấn đề ngắn hạn.

Ở tuổi 23, Alcaraz đang đứng giữa giai đoạn quan trọng nhất sự nghiệp. Anh là ngôi sao lớn nhất của thế hệ kế cận, người được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh dài hơi với Jannik Sinner trong kỷ nguyên hậu "Big 3".

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, càng trẻ, càng dễ nóng vội. Nhiều ngôi sao từng cố gắng trở lại sớm để bảo vệ điểm số, danh hiệu hay vị trí trên bảng xếp hạng. Alcaraz thì khác. Anh vẫn hơn Alexander Zverev hơn 6000 điểm ATP, đủ an toàn để tiếp tục giữ vị trí số 2 thế giới ngay cả khi nghỉ dài hạn.

Điều đó cho phép anh lựa chọn điều khó nhất với một siêu sao: dừng lại.

Trong lúc Alcaraz đối mặt cuộc chiến với chính cơ thể mình, một người khác đang âm thầm nhìn thấy cơ hội. Theo Rusedski, việc Alcaraz vắng mặt có thể mở ra cánh cửa hoàn hảo cho Novak Djokovic ở Wimbledon.

“Đó là nơi Djokovic muốn đạt trạng thái tốt nhất”, ông nhận định.

Quần vợt đỉnh cao luôn tàn nhẫn như thế. Khi một nhà vua gục xuống, kẻ khác lập tức nhìn thấy ngai vàng. Còn với Alcaraz, lúc này điều quan trọng nhất có lẽ không phải Roland Garros hay Wimbledon. Đó là bảo vệ đôi tay đã giúp anh trở thành hiện tượng lớn nhất tennis thế giới trong nhiều năm qua.