Thực hư vụ Ronaldo mua bản quyền World Cup phát miễn phí ở Bồ Đào Nha

Rộ tin Ronaldo mua bản quyền World Cup

Cách đây không lâu, siêu sao Cristiano Ronaldo đã được HLV Roberto Martinez điền tên vào danh sách ĐTQG Bồ Đào Nha tham dự 2026 FIFA World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc CR7 có lần thứ 6 được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Rộ tin Ronaldo mua bản quyền World Cup

Chưa dừng lại ở đó, gần đây xuất hiện thông tin siêu sao người Bồ Đào Nha đã chi số tiền cực lớn để người dân Bồ Đào Nha được xem 2026 FIFA World Cup miễn phí. Nên nhớ rằng bản quyền của giải đấu lần này được FIFA chào bán với giá không hề rẻ. Hiện tại, một số nước như Thái Lan, Ấn Độ vẫn chưa mua được bản quyền.

Vậy thực hư câu chuyện này ra sao?

Trên thực tế, Cristiano Ronaldo không trực tiếp chi tiền để mua bản quyền xem 2026 FIFA World Cup tại Bồ Đào Nha. Chính xác, CR7 đã đầu tư vào một công ty đã có bản quyền 2026 FIFA World Cup từ trước. Đó là LiveModeTV, kênh phát trực tuyến quốc tế trên nền tảng YouTube.

Kênh này phát triển dựa trên mô hình phát miễn phí những nội dung thể thao cao cấp, trong đó có bóng đá trên YouTube. Doanh thu của công ty tới từ tiền quảng cáo và nhà tài trợ chứ không thu phí người dùng.

Theo ghi nhận từ Bloomberg, kênh phát sóng này có tới 3,7 tỷ lượt xem trong năm 2025. Mục tiêu của LiveModeTV là phát triển mô hình này ra toàn cầu trong năm 2026 và họ hướng tới thị trường Bồ Đào Nha đầu tiên. Họ tung ra chiêu bài sẽ chiếu miễn phí toàn bộ các trận đấu tại 2026 FIFA World Cup để thu hút người xem.

Bên cạnh đó, họ cũng cố gắng thuyết phục Cristiano Ronaldo trở thành đối tác chiến lược của nền tảng này. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, CR7 quyết định đầu tư luôn vào kênh này. Nguồn tin cho biết số tiền Ronaldo bỏ ra “không hề nhỏ” bởi nhận thấy khả năng phát triển của mô hình.

Bởi vậy, nếu nói Cristiano Ronaldo bỏ tiền túi ra mua bản quyền 2026 FIFA World Cup cho dân Bồ Đào Nha xem miễn phí là chưa đúng. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đóng vai trò quan trọng trong việc LiveModeTV chiếu miễn phí World Cup tại Bồ Đào Nha.