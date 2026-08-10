Sinner - Alcaraz gặp nguy vì chấn thương, thời cơ vàng cho Djokovic ở US Open

Trước thềm US Open 2026, cục diện quần vợt nam bất ngờ đảo chiều khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz cùng vắng mặt tại Cincinnati vì vấn đề thể trạng. Trong khi đó, Novak Djokovic đang có cơ hội lớn để trở lại cuộc đua Grand Slam.

Alcaraz và Sinner đều vắng mặt tại Cincinnati vì vấn đề thể trạng, khiến quá trình chuẩn bị cho US Open 2026 bị ảnh hưởng

Sinner, Alcaraz cùng vắng mặt tại Cincinnati

Cincinnati Open khởi tranh từ 13/8 và vốn được xem là màn chạy đà quan trọng trước US Open. Tuy nhiên, giải Masters 1000 trên đất Mỹ sẽ thiếu hai cái tên lớn nhất của thế hệ mới.

Sinner là trường hợp mới nhất. Tay vợt số 1 thế giới rút lui khỏi Cincinnati vì chấn thương đầu gối phải. Nhà vô địch Wimbledon cho biết anh đã làm việc với đội ngũ y tế nhưng vẫn chưa sẵn sàng thi đấu.

Trước đó, Sinner cũng bỏ qua Canadian Open tại Montreal để ưu tiên việc hồi phục. Việc vắng mặt liên tiếp ở hai giải đấu trên sân cứng khiến quá trình chuẩn bị cho US Open của tay vợt Italy trở nên đáng lo.

Carlitos cũng không góp mặt tại Cincinnati. Nhà vô địch Australian Open 2026 đang trong quá trình hồi phục chấn thương cổ tay và chưa thi đấu kể từ Barcelona Open hồi tháng 4.

Thành tích 22 thắng, 3 thua từ đầu mùa cho thấy Alcaraz vẫn duy trì phong độ rất cao trước khi phải nghỉ thi đấu. Vấn đề nằm ở chỗ quãng nghỉ kéo dài khiến khả năng trở lại đúng thời điểm cho US Open trở thành dấu hỏi lớn.

Cánh cửa mở ra cho Djokovic

Trong lúc hai đối thủ trẻ nhất đang phải chạy đua với thời gian, Djokovic lại chuẩn bị trở lại sân đấu.

Cincinnati sẽ là giải đấu đầu tiên của Nole kể từ Wimbledon. Tay vợt 39 tuổi nằm trong nhóm những cái tên lớn dự giải, bên cạnh Alexander Zverev, Daniil Medvedev và Felix Auger-Aliassime.

Điều đáng nói là Djokovic không cần phải chứng minh quá nhiều ở những giải đấu chuẩn bị. Mục tiêu lớn nhất của anh vẫn là US Open, nơi một danh hiệu nữa sẽ giúp chủ nhân 24 Grand Slam tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử.

Mùa giải 2026 chưa diễn ra theo đúng kỳ vọng của Djokovic. Anh từng thua Alcaraz ở chung kết Australian Open và dừng bước trước Sinner tại bán kết Wimbledon. Tuy nhiên, việc hai đối thủ trực tiếp gặp vấn đề thể trạng có thể tạo ra một bước ngoặt quan trọng.

Djokovic đang hướng tới US Open với mục tiêu chinh phục Grand Slam thứ 25

Kinh nghiệm 5 set là lợi thế lớn

US Open không phải cuộc đua dành cho người có phong độ tốt nhất trong một tuần. Thể thức 5 set đòi hỏi khả năng duy trì thể lực, xử lý áp lực và thích nghi qua nhiều vòng đấu. Djokovic đã quá quen với những trận chiến như vậy.

Ở tuổi 39, kinh nghiệm trở thành thứ tài sản đặc biệt giá trị. Trong khi Sinner và Alcaraz phải tính toán khả năng hồi phục sau những chấn thương kéo dài, Djokovic có thể bước vào New York với sự chuẩn bị chủ động hơn. Zverev sẽ là đối thủ đáng gờm của Djokovic tại Cincinnati và US Open nếu duy trì được thể trạng. Felix Auger-Aliassime cũng đang gặp vấn đề ở lưng và từng phải rút khỏi Montreal.

Thời cơ không thể tốt hơn

Cincinnati năm nay vì thế trở thành bài kiểm tra đặc biệt. Sinner và Alcaraz đứng ngoài, Djokovic trở lại, còn Zverev phải chứng minh bản thân sau thất bại sớm tại Montreal. Xa hơn một giải Masters 1000, mọi ánh nhìn sẽ hướng về New York từ ngày 30/8.

Djokovic từng nhiều lần tận dụng rất tốt những thời điểm đối thủ gặp khó khăn. Lần này, lợi thế lại xuất hiện ngay trước một Grand Slam mà anh khao khát chinh phục.

Hai ngôi sao trẻ đang phải chạy đua với chấn thương. Djokovic thì bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải với kinh nghiệm, thể lực và động lực rất lớn. Cờ đang mở. Vấn đề là Nole có đủ sức biến thời cơ này thành danh hiệu Grand Slam thứ 25 hay không.