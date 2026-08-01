Federer thừa nhận từng không tôn trọng Djokovic theo cách xứng đáng

Lần đầu tiên Federer đối đầu Djokovic diễn ra vào năm 2006 tại Monte Carlo. Khi đó, "Tàu tốc hành" thắng sau 3 set với tỷ số lần lượt là 6-3, 2-6, 6-3.

Federer đã từng thừa nhận vào lúc đó không đánh giá đúng trình độ của Djokovic với tờ Telegraph: "Khi tôi thắng Djokovic, tôi chỉ nghĩ rằng đối thủ này cũng ổn thôi. Tôi biết có nhiều lời khen hướng tới anh ấy nhưng khi đó tôi chưa thể bị thuyết phục.

Lần đầu tiên Djokovic và Federer gặp nhau đã diễn ra cách đây 20 năm

Do vậy, hiện giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân đã không dành cho Djokovic sự tôn trọng mà anh ấy xứng đáng được nhận. Những sai sót về kỹ thuật của Djokovic khi ấy đáng lẽ nên được bỏ qua.

Những cú thuận tay và trái tay của Djokovic trong quá khứ không thể bằng hiện tại. Anh ấy giải quyết vấn đề của bản thân rất giỏi, từ đấy trở thành quái kiệt trong làng quần vợt".

Federer cho rằng Djokovic đã khiến các fan của anh cũng như Nadal không khỏi bực mình: "Tôi đoán Djokovic chính là kẻ phá đám đối với những người hâm mộ Federer và Nadal. Mọi người dành nhiều tình cảm cho tôi và Nadal, để rồi có người thứ 3 xuất hiện. Ắt hẳn không ít người hài lòng với việc chỉ Nadal và tôi cạnh tranh nhau".

Hiện Federer không còn theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp. Trong khi đó, Djokovic vẫn bền bỉ duy trì phong độ cao ở tuổi 39. Tay vợt người Serbia đang cố gắng tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong năm 2026.