Kết quả thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất
Cincinnati Open 2026 hứa hẹn liên tục xuất hiện những trận đấu hấp dẫn khi Djokovic, Zverev, Felix Auger-Aliassime và nhiều tay vợt hàng đầu tranh tài. Kết quả từng vòng đấu sẽ quyết định những cuộc đại chiến đáng chờ đợi trên hành trình tìm ra nhà vô địch Masters 1000 tại Ohio.
Kết quả Qualifying 1st Round
yue-vs-kayla
Yue Yuan
-
Kayla Day
-
22:00
12/08
nadia-vs-ella
Nadia Podoroska
-
Ella Seidel
-
22:00
12/08
emiliana-vs-aliaksandra
Emiliana Arango
-
Aliaksandra Sasnovich
-
22:00
12/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|16
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|8,160
|16
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|8,120
|19
Sinner và Alcaraz vắng mặt, Djokovic đứng trước cơ hội lớn tại Cincinnati Open 2026. Tuy nhiên, Zverev, Felix Auger-Aliassime cùng hàng loạt đối thủ...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 13:16 PM (GMT+7)