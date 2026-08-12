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Kết quả thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

Cincinnati Open 2026 hứa hẹn liên tục xuất hiện những trận đấu hấp dẫn khi Djokovic, Zverev, Felix Auger-Aliassime và nhiều tay vợt hàng đầu tranh tài. Kết quả từng vòng đấu sẽ quyết định những cuộc đại chiến đáng chờ đợi trên hành trình tìm ra nhà vô địch Masters 1000 tại Ohio.

Kết quả Qualifying 1st Round

Thứ 4, ngày 12/08/2026
Lịch thi đấu
yue-vs-kayla
Yue Yuan
-
Kayla Day
-
22:00
12/08
nadia-vs-ella
Nadia Podoroska
-
Ella Seidel
-
22:00
12/08
emiliana-vs-aliaksandra
Emiliana Arango
-
Aliaksandra Sasnovich
-
22:00
12/08

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 16
2
Carlos Alcaraz
 Spain 23 8,160 16
3
Alexander Zverev
 Germany 29 8,120 19

Xem thêm Bảng xếp hạng

Djokovic chờ đại chiến đỉnh cao với Zverev, rộng cửa vô địch Cincinnati Open 2026
Djokovic chờ đại chiến đỉnh cao với Zverev, rộng cửa vô địch Cincinnati Open 2026

Sinner và Alcaraz vắng mặt, Djokovic đứng trước cơ hội lớn tại Cincinnati Open 2026. Tuy nhiên, Zverev, Felix Auger-Aliassime cùng hàng loạt đối thủ...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2026 13:16 PM (GMT+7)
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