Alcaraz nể phục, ví Djokovic là "người nhện" số 1 lịch sử tennis

Carlos Alcaraz vốn được xem là một trong những tay vợt có khả năng di chuyển ấn tượng nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, khi được hỏi ai sở hữu những pha cứu bóng và phản xạ kiểu "Spidey moves" (như người nhện), ngôi sao người Tây Ban Nha lại không hề đắn đo.

Alcaraz (bên trái) đặc biệt nể phục tài cứu bóng của đàn anh Djokovic (bên phải)

Trong cuộc bình chọn do ATP Tour tổ chức trên Instagram, bốn ứng viên được đưa ra gồm Novak Djokovic, Alcaraz, Rafael Nadal và Andy Murray.

Người hâm mộ đã bỏ phiếu chọn Djokovic là người chiến thắng. Điều thú vị là Alcaraz cũng lập tức đồng tình với kết quả này khi bình luận: "Djokovic, không có gì phải bàn cả".

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy sự nể phục tuyệt đối mà tay vợt số 3 thế giới dành cho huyền thoại Serbia.

Vì sao Djokovic luôn được xem là chuẩn mực về khả năng phòng ngự?

Trong suốt hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, Djokovic nổi tiếng với khả năng bao sân đáng kinh ngạc. Những pha trượt người trên sân cứng, đổi hướng trong tích tắc, cứu bóng ở tư thế gần như không thể đã trở thành "đặc sản" của chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam.

Không ít chuyên gia đánh giá Djokovic là tay vợt phòng ngự toàn diện nhất lịch sử, khi kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và phản xạ.

Bởi vậy, việc Alcaraz, người được xem là ngôi sao mới của lối chơi tốc độ vẫn đặt Djokovic lên trên chính mình càng khiến lời khen trở nên giá trị.

Từ đối thủ lớn đến sự tôn trọng dành cho đàn anh

Những năm gần đây, Alcaraz và Djokovic nhiều lần tạo nên các trận đấu hấp dẫn ở Grand Slam và Masters 1000. Dù cạnh tranh quyết liệt trên sân, tay vợt người Tây Ban Nha chưa bao giờ giấu sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh.

Trong thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay phải gặp tại Barcelona Open hồi tháng 4, Alcaraz vẫn thường xuyên theo dõi ATP Tour và tương tác với người hâm mộ.

Mục tiêu của nhà vô địch Australian Open 2026 là trở lại ở Cincinnati Masters, trước khi hướng tới US Open, giải đấu anh kỳ vọng sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh với Djokovic và Jannik Sinner.

Chức vô địch Australian Open và động lực từ những người từng nghi ngờ

Bên cạnh câu chuyện về Djokovic, Alcaraz mới đây cũng chia sẻ điều anh nhớ nhất sau chức vô địch Australian Open 2026.

Thay vì nghĩ đến chiếc cúp hay những lời chúc mừng, tay vợt 23 tuổi thừa nhận anh luôn nhớ tới những người từng nghi ngờ khả năng của mình.

"Tôi nhớ những người nói rằng tôi sẽ không thể làm được, rằng tôi sẽ không vượt qua tứ kết hay sẽ không chơi tốt ở Australia. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi", Carlitos bộc bạch.

Chiến thắng trước chính Djokovic trong trận chung kết Australian Open 2026 đã giúp Alcaraz có khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải. Anh tiếp tục đăng quang Qatar Open trước khi chấn thương cổ tay khiến đà thăng tiến bị gián đoạn.