Djokovic chờ đại chiến đỉnh cao với Zverev, rộng cửa vô địch Cincinnati Open 2026

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz cùng vắng mặt, Cincinnati Open 2026 mở ra cơ hội lớn cho Novak Djokovic. Lá thăm đưa Djokovic vào cùng nhánh với Alexander Zverev, trong khi hạt giống số 2 Felix Auger-Aliassime đối diện cửa ải khó ngay vòng đầu.

Cincinnati Open 2026 diễn ra từ 13 đến 23/8, và lễ bốc thăm đã tạo nên một nhánh đấu đặc biệt đáng chú ý. Sinner rút lui vì chấn thương đầu gối phải, còn Alcaraz cũng không góp mặt, khiến cuộc đua vô địch nam trở nên rộng mở hơn đáng kể.

Djokovic trở lại Cincinnati với cơ hội lớn chinh phục danh hiệu Masters 1000 thứ 41

Djokovic rộng cửa vào bán kết, nhưng không được chủ quan

Djokovic là hạt giống số 3 và nằm cùng nhánh đấu với Zverev. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng vị trí hạt giống, hai cựu số 1 thế giới có thể tạo nên trận bán kết được chờ đợi nhất giải.

"The Djoker" khởi đầu trước Thiago Agustin Tirante hoặc Jan Choinski. Đây là cặp đấu mở màn tương đối dễ thở đối với tay vợt 39 tuổi, nhưng vòng 3 mới là nơi thử thách thực sự xuất hiện.

Nhánh của Djokovic có Jack Draper, Matteo Arnaldi và Martin Landaluce. Draper là cái tên đáng ngại nhất, đồng nghĩa Djokovic có thể phải đối đầu tay vợt thuận tay trái giàu sức mạnh ngay từ vòng 3.

Nếu vượt qua được chướng ngại này, Djokovic nhiều khả năng hướng tới tứ kết với hạt giống số 5 Alex de Minaur. Đây sẽ là bài kiểm tra đáng kể về khả năng di chuyển và chống đỡ những pha bóng bền của Nole.

Điểm tựa lớn nhất của Djokovic chính là thành tích tại Cincinnati. Anh từng 3 lần vô địch và sở hữu thành tích 45 thắng, 12 thua tại giải. Đáng chú ý, Djokovic đang bất bại 10 trận gần nhất ở Cincinnati kể từ năm 2020.

Sau khi vào bán kết Wimbledon hồi tháng 7, Djokovic có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giai đoạn sân cứng Bắc Mỹ. Trong bối cảnh Sinner và Alcaraz đều vắng mặt, cơ hội giành Masters 1000 thứ 41 của huyền thoại Serbia trở nên rất rõ ràng.

Zverev đứng chắn trước Djokovic

Ở phía đối diện, tay vợt người Đức là hạt giống số 1 và cũng là nhà vô địch Cincinnati Open 2021.

Hạt giống số 1 bắt đầu giải từ vòng 2 đấu với Cameron Norrie hoặc Dino Prizmic. Sau đó, nhánh đấu của Zverev còn có nhiều cái tên khó chịu như Rafael Jodar, Tommy Paul, Valentin Vacherot, Alejandro Tabilo, Hubert Hurkacz và Denis Shapovalov.

Đáng chú ý nhất là Flavio Cobolli, người có khả năng trở thành đối thủ của Zverev ở tứ kết. Đây cũng có thể là màn tái đấu hấp dẫn sau trận chung kết Roland Garros 2026.

Zverev vừa trải qua thất vọng sớm tại Montreal, nhưng Cincinnati lại là sân đấu rất có duyên với anh. Sau khởi đầu 0-6 tại giải, tay vợt Đức đã vô địch năm 2021 và duy trì thành tích cực tốt trong những lần trở lại. ATP cũng xác nhận Zverev và Djokovic nằm cùng nửa bảng, mở ra khả năng hai người gặp nhau ở bán kết.

Nếu Djokovic và Zverev cùng đi đến bán kết, đó sẽ là cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm Masters 1000 của Nole và sức mạnh, sự ổn định của nhà vô địch Grand Slam mới nhất.

Zverev có thể chạm trán Djokovic ở bán kết trong cuộc đại chiến đáng chờ đợi

Felix gặp ngay Tsitsipas?

Nếu Djokovic có phần thuận lợi thì hạt giống số 2 Felix Auger-Aliassime lại rơi vào một nhánh khó chịu.

Tay vợt Canada sẽ gặp người thắng trong cặp Stefanos Tsitsipas - Valentin Royer. Điều đó đồng nghĩa Felix có thể phải đối đầu ngay Tsitsipas, người từng vào chung kết Cincinnati năm 2022.

Felix đang dẫn đầu nhánh đấu có hạt giống số 8 Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech và Grigor Dimitrov.

Nếu vượt qua Tsitsipas, con đường phía trước vẫn không hề dễ dàng. Shelton là ứng viên sáng giá cho tứ kết, trong khi Musetti và Tiafoe đều đủ khả năng tạo bất ngờ trên mặt sân cứng.

Đây chính là nhánh đấu có mật độ ngôi sao rất cao và có thể tạo ra những trận đấu hấp dẫn ngay từ vòng đầu.

Fritz, Medvedev và Rublev cùng chờ đợi

Ở phần còn lại của bảng đấu, Taylor Fritz là hạt giống số 6, anh có thể gặp Alex Michelsen hoặc Jesper de Jong ngay trận đầu.

Fritz nằm chung khu vực với hạt giống số 4 Daniil Medvedev, Casper Ruud, Andrey Rublev và tài năng trẻ Joao Fonseca.

Medvedev từng vô địch Cincinnati 2019, Rublev từng vào chung kết năm 2021, còn Fonseca đang được xem là một trong những tay vợt trẻ đáng theo dõi nhất. Vì vậy, đây có thể là khu vực khó đoán nhất của nhánh nam.

Sabalenka và Swiatek hai ứng viên cho danh hiệu tại đơn nữ

Đơn nữ: Sabalenka, Rybakina và Swiatek cùng săn cúp

Ở đơn nữ, Aryna Sabalenka là hạt giống số 1 và nằm cùng nhánh với Naomi Osaka, Elina Svitolina và Madison Keys.

Coco Gauff là hạt giống số 4, trong khi Jessica Pegula giữ vị trí số 3. Một trong những cặp tứ kết được chờ đợi là Pegula - Amanda Anisimova.

Đáng chú ý nhất nằm ở nhánh cuối, hạt giống số 2 Elena Rybakina có thể chạm trán hạt giống số 7 Iga Swiatek ở tứ kết. Hai tay vợt đang hòa nhau 6-6 trong 12 lần đối đầu, tạo nên một trong những cuộc đấu cân bằng nhất của quần vợt nữ hiện nay.