Những ai sẽ là "nạn nhân" đầu tiên của HLV Mourinho ở Real Madrid?

Jose Mourinho đi tới đâu là ít nhất phải có 1 cầu thủ bị ông “thanh trừng” khỏi CLB. Lý do thì thường là vì vô kỷ luật, trình độ kém, hay thậm chí là rò rỉ thông tin nội bộ (như Iker Casillas). Mặc dù Mourinho thường đúng về mặt lý do, cách ông xử trí lại hay gây bất hòa nên “Người đặc biệt” dễ tạo ra căng thẳng.

Jose Mourinho

Có những mối nghi ngại rằng Mourinho sẽ lại tạo ra một tình huống như vậy ở Real Madrid khi ông trở lại, rằng trước kia Mourinho đã bị đồn có hục hặc với Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos. Tuy nhiên sự hục hặc đó đa phần đến từ việc Ronaldo và Ramos khinh Mourinho, chứ hiếm khi Mourinho cố ý nhắm vào các ngôi sao chủ lực trong đội.

Ai trong những thành viên hiện tại có thể lọt vào “tầm ngắm” của HLV người Bồ Đào Nha?

Dàn người thừa: Raul Asencio & Eduardo Camavinga

Trước tiên phải đề cập tới 2 cầu thủ mà Real Madrid đã tìm cách đuổi đi mà không được. Camavinga và Asencio, dù mức lương trong đội khác xa nhau rất nhiều, vẫn quyết bám trụ lại Bernabeu mặc dù một số báo cho biết Mourinho đã đích thân cho họ biết cơ hội ra sân của họ sẽ gần như không có.

Asencio & Camavinga

Việc Real Madrid bổ sung Konate đồng nghĩa họ có 4 trung vệ xếp trên Asencio trong thứ bậc thi đấu, nên Asencio có lẽ không phải cầu thủ Mourinho thèm động đến. Nhưng Camavinga thì khác, Real Madrid không theo đuổi Rodri và cũng chẳng tập trung đưa thêm về một tiền vệ nào, một phần bởi Camavinga quyết chí ở lại khiến Real không dọn được chỗ trống cho tân binh.

Đã từng có câu chuyện rằng Mourinho nặng lời với Pedro Leon. Câu chuyện đó cùng với cách Mourinho đối xử với Bastian Schweinsteiger tại MU cho thấy Mourinho có thể sẽ làm điều tương tự với Camavinga, nhất là nếu tiền vệ người Pháp được cho ra sân nhưng đá không ra gì.

Cạnh tranh vị trí

Nhưng bên cạnh các cầu thủ thừa thãi, ngay cả những ai có thể được Mourinho tung ra sân cũng chưa chắc sẽ không gây phiền toái. Mourinho không ưa những cầu thủ thích ý kiến về vấn đề thời lượng ra sân, vậy chúng ta hãy xem những ai có thể sẽ rơi vào hạng mục này.

Federico Valverde rất có thể là cầu thủ đó, bởi Real Madrid đã đưa về Bernardo Silva và Silva là một cầu thủ đa năng đá được nhiều vị trí, lại cũng có xu hướng chơi dạt phải ở hàng tiền vệ. Với lực lượng mới trong mùa này, cách sắp xếp tuyến giữa sẽ càng có khả năng khiến Valverde phải dự bị.

Federico Valverde

Nếu Valverde phàn nàn với Mourinho vì Bernardo Silva được ưu ái hơn, Mourinho e rằng sẽ không để yên cho Valverde, người đã có “tiền sử” làm điều tương tự dưới thời Xabi Alonso. Đó là chưa kể vợ của Valverde (một nhà báo) cũng hay đăng trên mạng xã hội và nếu phàn nàn thay chồng về chuyện thi đấu, chuyện này đến tai Mourinho sẽ chỉ càng khiến ông mạnh tay với Valverde.

Người thứ 2 có thể gặp rắc rối là Trent Alexander-Arnold. Mặc dù Dani Carvajal đã ra đi, việc Real bổ sung Denzel Dumfries khiến Trent chưa chắc được đá chính đều đặn, bởi Dumfries phòng ngự tốt hơn.

Những người hay chấn thương

Cuốn phim tài liệu mới đây trên Netflix cho thấy Jose Mourinho năm 2026 vẫn không thay đổi. Ông vẫn coi những ai dành thời gian nghỉ ngơi là “yếu ớt”, chứng tỏ nhà cầm quân này sau hơn 2 chục năm vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm với những cầu thủ hay chấn thương, thậm chí chính ông cách đây không lâu còn kể chuyện ép cầu thủ tiêu thuốc giảm đau.

Militao dính chấn thương quá nhiều tại Real Madrid

Vậy những ai hay chấn thương ở Real Madrid? Ferland Mendy với Rodrygo đã nghỉ dài hạn, trong khi Eder Militao rất hay bị đau khiến trung vệ này không bao giờ giữ được nhịp chơi bóng đều đặn. Tiền vệ Aurelien Tchoumaeni mùa nào cũng có vấn đề, mùa trước là dây chằng còn mùa trước nữa là mắt cá và trước đó nữa là bàn chân.

Thời nay các cầu thủ đã tỉnh táo hơn khi họ không còn cố đá trong lúc bị chấn thương, bởi như vậy sẽ chỉ càng giảm tuổi đời nghề nghiệp. Với tình trạng bộ phận y tế Real Madrid tồi tới mức Mbappe cũng không tin cậy, Mourinho rất có thể sẽ sớm gặp vấn đề với một cầu thủ nào đó.