Djokovic là vua ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử tennis, thua set 1 chỉ là "cái bẫy"

Trong quần vợt, thắng set đầu thường đồng nghĩa với việc nắm lợi thế rất lớn. Thế nhưng trước Novak Djokovic, điều đó nhiều khi lại không mang nhiều ý nghĩa. Không ít tay vợt từng khởi đầu hoàn hảo, chỉ để rồi chứng kiến trận đấu trôi khỏi tầm tay khi Nole từng bước lật ngược thế cờ.

Chính vì vậy, Djokovic được xem là một trong những "vua lội ngược dòng" vĩ đại nhất lịch sử tennis, người biến bất lợi ở set đầu thành khởi đầu cho những chiến thắng khiến đối thủ tuyệt vọng.

Djokovic nổi tiếng với những màn lội ngược dòng sau khi để thua set đầu

"Vua ngược dòng" của kỷ nguyên Mở

Theo thống kê từ ATP Tour và Brain Game Tennis, phần lớn tay vợt chỉ thắng khoảng 20-25% số trận sau khi để thua set đầu. Ngay cả Roger Federer hay Rafael Nadal cũng chỉ sở hữu tỷ lệ ngược dòng quanh mốc 32-34%.

Djokovic lại đứng ở một đẳng cấp khác. Ở các giải ATP, tỷ lệ thắng của anh sau khi thua set mở màn xấp xỉ 45%, mức cao nhất trong kỷ nguyên Mở (từ 1968).

Tại Grand Slam, nơi các trận đấu kéo dài tối đa 5 set, khả năng xoay chuyển cục diện của tay vợt Serbia còn đáng sợ hơn. Anh nhiều lần lội ngược dòng sau khi bị dẫn 1-2, thậm chí thắng cả những trận từng thua trước hai set.

Những con số ấy cho thấy thắng set đầu trước Djokovic chưa bao giờ đồng nghĩa với chiến thắng.

Set đầu là lúc Djokovic "đọc trận"

Không giống nhiều tay vợt thích tăng tốc ngay từ đầu, Djokovic thường nhập cuộc khá thận trọng. Anh kéo dài các pha bóng, quan sát cách giao bóng, hướng tấn công và thói quen xử lý của đối thủ trước khi đưa ra những điều chỉnh.

Chính vì vậy, set đầu đôi khi giống như giai đoạn thu thập dữ liệu nhiều hơn là màn đôi công quyết liệt.

Khi đã tìm ra điểm yếu của đối thủ, Djokovic bắt đầu thay đổi nhịp độ trận đấu. Những cú trả giao bóng chính xác hơn, những pha phòng ngự bền bỉ hơn và khả năng điều bóng gần như không mắc sai lầm khiến thế trận nhanh chóng đảo chiều.

Djokovic ngược dòng đánh bại Tsitsipas 3-2 ở chung kết Roland Garros 2021

Cái bẫy thể lực và tâm lý

Lối chơi của Djokovic không chỉ thử thách kỹ thuật mà còn bào mòn thể lực.

Để thắng được set đầu, nhiều đối thủ buộc phải duy trì cường độ rất cao, liên tục tung ra những cú đánh uy lực. Nhưng khi trận đấu bước sang set 2 hoặc set 3, sự chính xác bắt đầu giảm xuống.

Đó là lúc Djokovic phát huy sở trường với những loạt rally kéo dài, buộc đối phương phải đánh thêm một cú nữa, rồi thêm một cú nữa cho đến khi mắc sai lầm.

Đòn đánh đáng sợ hơn lại đến từ tâm lý. Sau khi thắng set đầu nhưng vẫn không thể bẻ gãy Djokovic, nhiều tay vợt bắt đầu mất niềm tin. Trong khi đối thủ dần nóng vội, Djokovic vẫn giữ sự bình tĩnh gần như tuyệt đối, từng bước giành lại quyền kiểm soát.

Những màn lội ngược dòng kinh điển

Lịch sử đã chứng kiến nhiều tay vợt trở thành nạn nhân của "cạm bẫy set 1".

Ở chung kết Roland Garros 2021, Stefanos Tsitsipas dẫn trước Djokovic hai set nhưng cuối cùng vẫn thua ngược 2-3.

Một năm sau tại Wimbledon, Jannik Sinner cũng thắng hai set đầu ở tứ kết trước khi chứng kiến Djokovic thắng liền ba set còn lại để giành vé đi tiếp.

Những màn ngược dòng như vậy xuất hiện xuyên suốt sự nghiệp của tay vợt Serbia, góp phần tạo nên hình ảnh một "cỗ máy lật kèo" đáng sợ nhất lịch sử tennis.

Sinner từng dẫn Djokovic 2-0 trước khi bị lật ngược thế trận tại Wimbledon 2022

Không phải khởi đầu nhanh, mà là kết thúc mạnh

"Cạm bẫy set 1" không có nghĩa Djokovic cố tình đánh mất lợi thế. Đó là hệ quả của khả năng thích nghi, điều chỉnh chiến thuật và bản lĩnh tâm lý hiếm có của anh.

Djokovic sẵn sàng chấp nhận bất lợi ban đầu để đọc trận đấu, bảo toàn thể lực và chờ thời điểm tung ra đòn quyết định.

Bởi vậy, trước Djokovic, thắng set đầu chưa bao giờ là đích đến. Với Nole, trận đấu chỉ thực sự bắt đầu khi đối thủ tin rằng mình đang nắm lợi thế. Đó cũng là lý do anh trở thành tay vợt sở hữu những màn lội ngược dòng đáng sợ bậc nhất lịch sử quần vợt.