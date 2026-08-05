Cân não trước US Open 2026: Alcaraz & Sinner "tọa sơn quan hổ đấu", Djokovic ủ mưu

Đường đua ATP bước vào giai đoạn đặc biệt trước thềm US Open 2026. Không cạnh tranh dồn dập ở các giải khởi động, ba tên tuổi lớn nhất của quần vợt nam hiện nay là Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic đều chủ động giảm nhịp độ. Sự im ắng ấy không phản ánh sự thiếu quyết tâm, mà cho thấy một cuộc đấu trí ở đẳng cấp cao, nơi việc bảo toàn thể lực và chuẩn bị chiến thuật được đặt lên trên những danh hiệu Masters 1000.

Sinner - Alcaraz không dự Canadian Open, dự kiến thi đấu ở Cincinnati Open 2026

Alcaraz lấy lại vị thế, cục diện US Open đổi chiều

Diễn biến đáng chú ý nhất trước thềm Grand Slam cuối cùng trong năm là việc Alcaraz trở lại vị trí số 2 thế giới, đẩy Alexander Zverev xuống hạng ba. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những con số trên bảng xếp hạng.

Với tư cách hạt giống số 2, tay vợt Tây Ban Nha sẽ nằm ở nhánh đấu đối diện Sinner, qua đó tránh nguy cơ chạm trán đối thủ lớn nhất ngay từ bán kết. Nếu cả hai duy trì được vị thế, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi trận chung kết trong mơ tại Flushing Meadows.

Điều đáng nói là Alcaraz giành lại lợi thế này ngay cả khi chưa trở lại thi đấu sau chấn thương cổ tay gặp hồi tháng 4. Khoảng thời gian nghỉ dưỡng giúp anh có thêm cơ hội hồi phục hoàn toàn, thay vì vội vàng trở lại ở những giải đấu khởi động. Tuy nhiên, vị trí số 2 của Alcaraz chỉ là tạm thời, bởi Zverev có thể lấy lại thứ hạng này nếu thi đấu tốt tại Canadian Open đang diễn ra.

Sinner ưu tiên Grand Slam hơn những chiến thắng ngắn hạn

Ở phía đối diện, Sinner vẫn là cái tên thống trị ATP Tour. Tay vợt người Ý đang sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng sau khi liên tiếp chinh phục các danh hiệu lớn và bảo vệ thành công ngôi vô địch Wimbledon, qua đó củng cố vị trí số 1 thế giới.

Quyết định rút lui khỏi Canadian Open vì thế không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Trong bối cảnh phải bảo vệ nhiều điểm số tại US Open, Sinner lựa chọn phương án tiết kiệm thể lực và giảm tải cường độ thi đấu thay vì tiếp tục "cày ải" ở Bắc Mỹ.

Đó là cách tiếp cận ngày càng phổ biến của những tay vợt hàng đầu, khi Grand Slam mới là mục tiêu tối thượng, còn các giải Masters đóng vai trò bước đệm trong quá trình chuẩn bị.

Không ai có thể xem thường dù Djokovic đã 39 tuổi

Djokovic vẫn là ẩn số lớn nhất

Bên cạnh Sinner và Alcaraz, Novak Djokovic tiếp tục là nhân tố khó lường nhất của cuộc đua.

Ở tuổi 39, tay vợt Serbia không còn duy trì lịch thi đấu dày đặc như trước. Thay vào đó, anh tập trung tối đa cho những giải đấu quan trọng nhất trong năm, nơi kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng điều chỉnh chiến thuật luôn là vũ khí lợi hại.

Mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp vẫn là động lực lớn nhất của Djokovic. Vì vậy, sự im lặng của cựu số 1 thế giới không đồng nghĩa với việc anh giảm sức cạnh tranh. Trái lại, đó có thể là khoảng lặng cần thiết trước khi bước vào thử thách lớn nhất mùa giải.

Điểm chung của ba ứng viên hàng đầu là đều không quá đặt nặng thành tích tại các giải khởi động. Thay vì chạy đua tích lũy danh hiệu, họ ưu tiên hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào US Open.

Alcaraz cần lấy lại cảm giác thi đấu sau quãng thời gian điều trị chấn thương. Sinner tiếp tục tối ưu hóa lối chơi dựa trên nền tảng giao bóng và khả năng điều bóng ổn định. Djokovic lại hướng đến việc đạt trạng thái thể lực tốt nhất để bùng nổ đúng thời điểm.