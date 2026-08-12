Nóng rực tennis Canadian Open: Truyền nhân Nadal bản lĩnh, Learner Tien phong độ cao

Learner Tien thẳng tiến bán kết

Tay vợt gốc Việt Learner Tien cũng đang có phong độ tốt ở giải Canadian Open. Ở tứ kết, Tien đụng độ đối thủ TBN Merida Aguilar. Không gặp nhiều khó khăn, Learner Tien dễ dàng vượt qua đối phương chỉ sau 2 set với các tỷ số 6-3, 6-2.

Đối thủ ở bán kết của Learner Tien sẽ là Ben Shelton. Ở trận tứ kết còn lại, Ben Shelton đã đánh bại Jakub Mensik 6-3, 6-1.

Truyền nhân Nadal thể hiện bản lĩnh

Rafael Jodar, người được coi như truyền nhân của Rafael Nadal đã khiến Fils nếm trái đắng ở tứ kết Canadian Open 2026. Trong set 1, đôi bên giằng co nhau đến loạt tie-break cân não. Nhưng cuối cùng, Rafael Jodar đã cho thấy bản lĩnh thượng thừa để thắng 7-5 ở loạt tie-break.

Jodar khiến tất cả phải trầm trồ

Bước sang set 2, Fils tỏ ra đuối sức và không thể theo kịp những đường bóng của Jodar. Điều đó khiến anh thua với tỷ số 3-6, qua đấy chấp nhận dừng chân ở tứ kết. Còn với Jodar, anh đoạt vé đến bán kết Canadian Open và sẽ chạm trán Nakashima.

Nakashima thắng dễ

Nhìn sang Nakashima, anh còn có ngày thi đấu dễ dàng hơn cả Jodar. Chạm mặt Darderi xếp hạng 19 thế giới, hơn bản thân 8 bậc, Nakashima vẫn có màn trình diễn áp đảo.

Trong set 1, Nakashima kiếm được 2 break point và không lần nào mất break để thắng đối thủ với tỷ số 6-2. Bước sang set 2, tay vợt người Mỹ duy trì phong độ ổn định để tiếp tục thắng với tỷ số 6-3.

Nakashima trải qua trận đấu dễ hơn so với anh tưởng tượng ban đầu

Chiến thắng chỉ sau 1 giờ 19 phút thi đấu giúp Nakashima tiến bước vào bán kết Canadian Open. Đây là lần đầu tiên Nakashima lọt vào bán kết giải ATP 1000 này.