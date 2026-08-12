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Lịch thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Lịch thi đấu tennis

Cincinnati Open 2026 khởi tranh từ 13/8 tại Mỹ, quy tụ những ngôi sao hàng đầu ATP. Djokovic, Zverev, Felix Auger-Aliassime, Medvedev, Fritz cùng nhiều tên tuổi lớn sẽ bước vào cuộc đua trên mặt sân cứng, trong bối cảnh Sinner và Alcaraz vắng mặt, mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhóm bám đuổi.

Lịch thi đấu Qualifying 1st Round

Thứ 4, ngày 12/08/2026

Lịch thi đấu Qualifying Final

Thứ 4, ngày 12/08/2026
Thứ 5, ngày 13/08/2026

Lịch thi đấu 1/128 Final

Thứ 5, ngày 13/08/2026

Lịch thi đấu 1/64 Final

Thứ 7, ngày 15/08/2026

Lịch thi đấu 1/32 Final

Thứ 2, ngày 17/08/2026

Lịch thi đấu 1/16 Final

Thứ 4, ngày 19/08/2026
Kết quả thi đấu
rebecca-vs-alina
Rebecca Marino
0
Alina Charaeva
2
06:20
12/08
alina-vs-varvara
Alina Korneeva
2
Varvara Lepchenko
0
05:50
12/08
hanne-vs-akasha
Hanne Vandewinkel
2
Akasha Urhobo
0
05:25
12/08

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 16
2
Carlos Alcaraz
 Spain 23 8,160 16
3
Alexander Zverev
 Germany 29 8,120 19

Xem thêm Bảng xếp hạng

Djokovic chờ đại chiến đỉnh cao với Zverev, rộng cửa vô địch Cincinnati Open 2026
Djokovic chờ đại chiến đỉnh cao với Zverev, rộng cửa vô địch Cincinnati Open 2026

Sinner và Alcaraz vắng mặt, Djokovic đứng trước cơ hội lớn tại Cincinnati Open 2026. Tuy nhiên, Zverev, Felix Auger-Aliassime cùng hàng loạt đối thủ...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2026 13:17 PM (GMT+7)
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