Lịch thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất
Cincinnati Open 2026 khởi tranh từ 13/8 tại Mỹ, quy tụ những ngôi sao hàng đầu ATP. Djokovic, Zverev, Felix Auger-Aliassime, Medvedev, Fritz cùng nhiều tên tuổi lớn sẽ bước vào cuộc đua trên mặt sân cứng, trong bối cảnh Sinner và Alcaraz vắng mặt, mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhóm bám đuổi.
Lịch thi đấu Qualifying 1st Round
Lịch thi đấu Qualifying Final
Lịch thi đấu 1/128 Final
Lịch thi đấu 1/64 Final
Lịch thi đấu 1/32 Final
Lịch thi đấu 1/16 Final
rebecca-vs-alina
Rebecca Marino
0
Alina Charaeva
2
06:20
12/08
alina-vs-varvara
Alina Korneeva
2
Varvara Lepchenko
0
05:50
12/08
hanne-vs-akasha
Hanne Vandewinkel
2
Akasha Urhobo
0
05:25
12/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|16
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|8,160
|16
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|8,120
|19
Sinner và Alcaraz vắng mặt, Djokovic đứng trước cơ hội lớn tại Cincinnati Open 2026. Tuy nhiên, Zverev, Felix Auger-Aliassime cùng hàng loạt đối thủ...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 13:17 PM (GMT+7)