SAO MU Zirkzee chơi lớn, thuê trợ lý xinh đẹp về nhà chỉ để gấp quần áo

Cú chơi lớn của Zirkzee

Joshua Zirkzee đã nhờ stylist thời trang Sydney Luchies trực tiếp đến Manchester để “tổng vệ sinh” tủ quần áo của mình. Công việc của Sydney không chỉ là sắp xếp lại hàng loạt trang phục mà còn phân loại những món đồ Zirkzee không còn mặc, chuẩn bị bán lại các món có giá trị và mang phần còn lại đi làm từ thiện.

Zirkzee thuê stylist Sydney Luchies dọn tủ quần áo

Sydney bay tới Manchester, bắt tay ngay vào việc với những giá treo đầy quần áo rồi nhanh chóng trở về Hà Lan sau khi hoàn tất nhiệm vụ.

Trong một video đăng trên TikTok thu hút hơn 100.000 lượt xem, Sydney chia sẻ: “Hãy đi cùng tôi để dọn tủ quần áo cho Joshua Zirkzee. Joshua hỏi liệu tôi có thể giúp cậu ấy sắp xếp lại tủ, tạo thêm không gian cho những món đồ mới và khiến mọi thứ trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn hay không”.

Nữ stylist bắt tay vào “đại tu” căn phòng thay đồ rộng lớn của tiền đạo thuộc biên chế CLB Man Utd. Những trang phục đã cũ hoặc không còn được sử dụng bị loại bỏ, nhường chỗ cho những bộ đồ mới nhằm giúp Zirkzee định hình hình ảnh thời trang cá tính hơn.

Sydney cho biết cô sẽ lọc toàn bộ những món đồ mà Zirkzee không mặc hoặc chưa từng sử dụng. Những món còn tốt và có giá trị sẽ được cô bán hộ tiền đạo người Hà Lan, trong khi phần còn lại được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Video ghi lại cảnh Sydney phải xử lý cả một “núi” quần áo khi quá trình dọn dẹp bắt đầu. Cô lục qua hàng loạt áo hoodie hàng hiệu, cân nhắc từng món để quyết định thứ nào được giữ lại và thứ nào phải rời khỏi tủ.

Bán đồ hiệu, quyên góp từ thiện và sắp xếp tủ theo màu

Sydney được giao nhiệm vụ bán những món quần áo cao cấp, hay theo cách cô gọi là “những món đồ tốt”, trong bộ sưu tập của Zirkzee. Số trang phục còn lại được đóng gói cẩn thận trước khi chuyển tới các tổ chức từ thiện.

Không dừng lại ở việc loại bỏ quần áo, nữ stylist còn sắp xếp toàn bộ tủ đồ theo từng nhóm và màu sắc. Nhờ đó, phòng thay đồ của tiền đạo Man Utd trở nên gọn gàng, ngăn nắp.

Những khoảng trống mới được tạo ra trên các giá treo giờ đây đã sẵn sàng để Zirkzee bổ sung những bộ trang phục mới trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Đây cũng không phải lần đầu Sydney đảm nhiệm công việc xây dựng phong cách cá nhân cho chân sút người Hà Lan. Trong một video TikTok khác, cô tiết lộ quy trình hoàn chỉnh khi được Zirkzee thuê làm stylist riêng.

Sydney bắt đầu bằng việc tìm hiểu mong muốn của tiền đạo Man Utd, sau đó xây dựng một bảng ý tưởng thời trang, lựa chọn và phối các bộ trang phục. Sau khi Zirkzee duyệt phương án, cô sẽ đặt mua toàn bộ quần áo, mang tới cho cầu thủ này thử và điều chỉnh nếu cần.

“Joshua sống ở Manchester, vì vậy lần này chúng tôi bay tới chỗ cậu ấy”, Sydney giải thích.

Đáng chú ý, Zirkzee đưa ra một yêu cầu khá đặc biệt: anh muốn phong cách của mình gợi nhớ đến những rapper nổi tiếng trong thập niên 1990, nhưng vẫn phải có dấu ấn cá nhân.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã làm khá tốt”, Sydney nói sau buổi thử đồ.

Sau khi hoàn thành công việc, nữ stylist trở về khách sạn nghỉ sớm bởi cô phải lên máy bay trở về Hà Lan vào sáng hôm sau.

Với Zirkzee, việc thuê một stylist bay hàng nghìn km chỉ để dọn tủ quần áo có thể là một chuyện khá xa xỉ. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy tiền đạo Man Utd đang ngày càng chú trọng đến hình ảnh cá nhân, đặc biệt khi anh muốn tạo dựng phong cách riêng bên ngoài sân cỏ.