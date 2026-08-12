Rashford tập luyện cùng MU sau 19 tháng, HLV Carrick như có trong tay "bom tấn" mới

Rashford tái xuất trong màu áo MU

Marcus Rashford đã tập luyện cùng Manchester United lần đầu tiên sau 19 tháng. Tiền đạo cánh người Anh trở lại đội bóng thời niên thiếu khi góp mặt trong đội hình của HLV Michael Carrick đang tập huấn tại Ireland.

Rashford tập luyện cùng MU

Kế hoạch tổ chức buổi tập mở đã bị hủy bỏ, qua đó giúp Rashford có thể hòa nhập với các đồng đội tại Maynooth mà không phải chịu thêm sự chú ý từ truyền thông.

Sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, Rashford nhiều khả năng sẽ không thi đấu trong trận giao hữu với Leeds tại sân Croke Park vào lúc 1h30 ngày 13/8 (giờ Hà Nội). Anh được cho là đang hướng tới màn đối đầu với chính người từng khiến mình phải rời Old Trafford.

Manchester United sẽ khép lại quá trình chuẩn bị trước mùa giải bằng cuộc chạm trán AC Milan của Ruben Amorim tại Ba Lan vào thứ Bảy, lúc 21h45 ngày 15/8.

Từ người bị đẩy đi đến quyết tâm ở lại Old Trafford

Việc Rashford một lần nữa khoác áo Manchester United từng được xem là điều khó tưởng tượng khi anh được cho Barcelona mượn vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận với cầu thủ cho biết Rashford hiện muốn tiếp tục ở lại MU và chiến đấu để giành lại vị trí trong đội hình. Cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington được cho là không muốn từ bỏ cơ hội tại Old Trafford.

Một số đối thủ của Manchester United tại Premier League đã bày tỏ sự quan tâm tới Rashford, nhưng chưa có lời đề nghị cụ thể nào được đưa ra trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng chỉ còn khoảng ba tuần nữa sẽ đóng cửa.

Rashford cũng được cho là không muốn chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Fenerbahce đang theo dõi tình hình của anh, hoặc Saudi Arabia. Tiền đạo người Anh vẫn đặt mục tiêu thi đấu ở môi trường đỉnh cao và chưa muốn rời bóng đá châu Âu.

Rashford mơ khởi đầu mới cùng HLV Carrick

Rashford được trao áo số 14 khi trở lại

Rashford còn hai năm trong bản hợp đồng cùng mức lương cực khủng 325.000 bảng/tuần với Manchester United. Lần gần nhất anh tập luyện cùng đội bóng là vào tháng 1/2025. Sau đó, Rashford chuyển tới Aston Villa theo dạng cho mượn kéo dài sáu tháng.

Theo những thông tin mới nhất, Rashford được cho là đã được trao chiếc áo số 14 khi trở lại Old Trafford.

Trước đây, cầu thủ người Anh từng khoác các số áo 39, 19 và 10 tại Manchester United. Tuy nhiên, áo số 10 hiện thuộc về Matheus Cunha, bản hợp đồng gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè năm ngoái và đã thể hiện rất tốt ở chiến dịch 2025/26. Đáng chú ý, Cunha cũng là người cạnh tranh vị trí trực tiếp với Rashford bên hành lang trái của “Quỷ đỏ”.

Sự trở lại của Rashford mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa tiền đạo này và Manchester United. Thay vì tiếp tục tìm kiếm bến đỗ mới, anh dường như muốn tự quyết định tương lai bằng cách ở lại, cạnh tranh và chứng minh rằng mình vẫn xứng đáng với một vị trí trong đội hình của HLV Michael Carrick.