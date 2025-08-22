Siêu sao khởi đầu ấn tượng tại vòng 1 Tour Championship 2025

Ngay vòng mở màn, các siêu sao đã đem đến màn trình diễn đẳng cấp và vô cùng mãn nhãn cho người hâm mộ golf trên toàn cầu.

⛳️ Scottie Scheffler mở màn bogey-free, Rory McIlroy ghi eagle ấn tượng

Thi đấu cùng nhau và xuất phát sau so với các nhóm đấu khác, cả 2 siêu sao hiện tại của làng golf và cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất tại giải đấu đã có màn trình diễn tuyệt đỉnh khi liên tiếp tạo ra những khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa cho người hâm mộ sau vòng đấu mở màn.

Tay golf Scheffler

Golfer số 1 thế giới, Scottie Scheffler vẫn cho thấy khả năng tập trung cao độ tại mọi giải đấu mà anh có mặt. Scottie Scheffler vẫn phong cách lầm lỳ, ít nói, và điểm số anh có được tại từng hố đấu sẽ là câu trả lời. Anh thong dong, đĩnh đạc, cùng với sự ổn định quen thuộc khi đều đặn đem về những điểm số birdie, đồng thời không mắc bất kỳ sai lầm nào để có vòng đấu 63 gậy (-7) và tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Với siêu sao Bắc Ai Len, Rory McIlroy, mặc dù, có phần chậm hơn so với đối thủ nhưng anh cũng đã có vòng mở màn chấp nhận được, khi kết thúc anh có tổng điểm 66 gậy (-4). Trong đó, khoảnh khắc Rory McIlroy ghi eagle tại hố đấu số 6 từ khoảng cách put lên đến hơn 30 feet đã nổ cầu trường tại East Lake.

Tuy nhiên, người có khởi đầu ấn tượng nhất sau vòng đấu mở màn phải nói đến màn trình diễn bùng nổ của golfer người Mỹ Russell Henley.

🎽 Russell Henley thăng hoa trước hàng loạt anh tài

Năm nay được coi là năm thi đấu bùng nổ của golfer người Mỹ, anh thi đấu ấn tượng trong toàn bộ mùa giải. Russell Henley đã có được chiến thắng tại Arnold Palmer Invitational, 1 trong 8 sự kiện đặc trưng (Signature Events).

Tay golf Henley

Trước khi chung kết năm Tour Championship khởi tranh, anh cùng với Scottie Scheffler, JJ Spaun là 3 người đầu tiên đủ điểm để nhận những suất tự động có mặt trong đội tuyển Ryder Cup Mỹ.

Với phong độ cao xuôi suốt toàn bộ mùa giải đã được Henley đem đến East Lake và anh đã có 1 ngày thi đấu bùng nổ.

9 đường đầu, anh chậm rãi, nhưng lại có những khoảnh khắc bùng nổ để có được những điểm âm quý giá, anh kết thúc Front Nine với 4 điểm âm, trong đó, có điểm eagle ấn tượng tại hố đấu số 6.

Sang đến 9 đường sau, Henley tiếp tục giữ nhịp độ thi đấu ổn định khi anh không mắc bất kỳ sai lầm nào. Đáng chú ý, chuỗi 3 birdie liên tiếp tại 3 hố đấu cuối cùng đã đem đến ngày trình diễn tuyệt đỉnh với tổng 61 gậy (-9), giúp anh dẫn đầu Leaderboard ít hơn vị trí thứ hai (2) gậy.

🏆 Nhóm bám đuổi với những cái tên sẽ tạo bất ngờ

Ở vị trí thứ 3 là nhóm 5 golfer xếp đồng hạng với tổng điểm 64 gậy (-6), trong đó, khát khao nhất có lẽ là vua về nhì golfer người Anh Tommy Fleetwood. Anh vẫn đang rất khát khao cũng như miệt mài đi tìm danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Henley thể hiện ấn tượng

Bên cạnh Tommy đầy khát khao bứt phá thì cũng có một người khác tham vọng không kém, đó là golfer người Mỹ gốc Nhật Bản, Collin Morikawa. Golfer này đang có 2 năm trắng tay không danh hiệu và vòng đấu mở màn Tour Championship được coi vòng đấu hay nhất của anh trong mấy tháng gần đây.

Ngoài việc tìm kiếm danh hiệu, Collin còn có mục tiêu khác quan trọng không kém, đó là làm sạch hồ sơ cá nhân để đội trưởng tuyển Ryder Cup Mỹ, Keegan Bradley lựa chọn anh cho 1 suất trong 12 cái tên sẽ đại diện cho nước Mỹ thi đấu với những người Châu Âu sau đây 1 tháng.

🏌️‍♂️ Kịch bản hay còn phía trước

Vòng mở màn tuyệt đỉnh nơi có 28/30 golfer có điểm even par hoặc điểm âm và chỉ có 2 người đánh dương gậy đã đem đến nhiều điều đáng mong chờ cho chặng đường phía trước.

Với thể thức đã được thay đổi khi các golfer đều có xuất phát đồng điểm (even par) giống nhau, thay vì thưởng điểm như mọi năm, sẽ làm cho cuộc đua hấp dẫn cũng như kịch tính hơn. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho tất cả những golfer, đặc biệt là những golfer bám đuổi phía sau với số gậy cách biệt không quá lớn, mọi chuyện đều có thể xảy ra và kịch bản hay còn nhiều hứa hẹn các ngày tới.