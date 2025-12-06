Hoa hậu Ngọc Quỳnh lần đầu vô địch pickleball, Sophia Phương Anh giành giải Hoa khôi

✨ Hoa hậu Phạm Ngọc Quỳnh lần đầu vô địch pickleball

Tại một giải pickleball phong trào khá lớn nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em khiếm thính diễn ra ở Hà Nội vào cuối tháng 11 vừa qua, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Ngọc Quỳnh đã gây bất ngờ lên ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên, nàng hoa hậu xinh đẹp này có được chức vô địch sau khoảng gần nửa năm đến với pickleball.

“Tôi cực kỳ hạnh phúc và bất ngờ khi mình vô địch. Nhất là khi ở trận chung kết, tôi và đồng đội phải chạm trán đối thủ được đánh giá khá mạnh. Chúng tôi đã bị dẫn trước nhưng bằng sự nỗ lực đã ngược dòng thắng lại 15-13. Một giải đấu vô cùng cảm xúc và đáng nhớ với tôi”.

Trước khi đến với pickleball, Ngọc Quỳnh cho biết cô chưa từng chơi môn thể thao có vợt nào, chỉ có một thời gian tập golf.

“Tôi thấy pickleball không chỉ vui mà còn mang lại sức khỏe và tạo nên sự kết nối rất đặc biệt giữa những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong cộng đồng. Đây là môn mà tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết để tập luyện”, Ngọc Quỳnh nói.

Dù mới giành chức vô địch, Ngọc Quỳnh nhận xét bản thân vẫn còn rất nhiều điểm yếu cần phải cải thiện. Cô cho biết bản thân đã lên kế hoạch tổ chức một số giải đấu vào đầu năm sau. Hiện tại, nàng hậu duy trì tập luyện khoảng 3-4 buổi trong tuần, xen kẽ với các buổi thi đánh giao lưu.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua đang tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng người yêu mến bộ môn này. Không chỉ quy tụ những tay vợt hàng đầu Việt Nam và nhiều VĐV quốc tế tranh tài, giải còn có sự đổ bộ của hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng.

Người đẹp Bảo Châu

Phương Anh giành giải Hoa khôi

Không chỉ xinh xắn, các cô gái này còn “đốt mắt” với những tranh phục nóng bỏng, tạo nên sức hút riêng cho giải đấu. Nổi bật trong số này là Người đẹp biển, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Đồng Bích hay Lê Bách Hợp. Đáng chú ý, danh hiệu Hoa khôi của giải thuộc về nữ tay vợt tài năng Sophia Phương Anh.