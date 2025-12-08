Scandal SEA Games: Việt Nam mất HCV vì bị "giấu" đường chạy, trọng tài thiên vị

Khi SEA Games 33 chuẩn bị chính thức khai mạc ngày 9/12 tại Thái Lan, không khí thể thao khu vực đang nóng lên từng ngày. Thế nhưng, bên cạnh sự hào hứng chờ đón, mỗi kỳ SEA Games cũng luôn gợi lại những tranh cãi cũ, những sự cố khiến đại hội thể thao Đông Nam Á đôi khi bị gọi bằng cái tên khá khó nghe là “ao làng”.

Hồng Lệ có trải nghiệm không vui ở SEA Games 30

Nhìn lại quá khứ, đoàn thể thao Việt Nam từng không ít lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười, từ chuyện cung đường thi đấu bí ẩn, VĐV “mất tích”, cho đến các quyết định trọng tài gây tranh cãi. Những câu chuyện này không nhằm phủ bóng lên sân chơi năm nay, mà như một lời nhắc nhở, SEA Games vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện để trở thành một đại hội chuyên nghiệp đúng nghĩa.

🏃‍♀️❓ VĐV Indonesia “bốc hơi” bí ẩn, Hồng Lệ ngỡ ngàng nhận HCĐ (SEA Games 30, 2019)

Một trong những sự cố kỳ lạ nhất lịch sử SEA Games xảy ra ở nội dung marathon nữ tại SEA Games 30 ở Philippines.

Trong phần lớn cuộc đua, VĐV Odekta Elvina của Indonesia luôn dẫn đầu. Cô bỏ xa nhóm bám đuổi gồm Phạm Thị Hồng Lệ (Việt Nam) và hai VĐV chủ nhà Philippines. Nhưng bất ngờ ở đoạn cuối, Elvina… biến mất khỏi đường chạy.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cô bị chấn thương, lạc đường hay gặp trục trặc gì khác bởi BTC thậm chí không cập nhật kết quả, khiến ban huấn luyện Việt Nam cũng hoang mang không rõ Hồng Lệ có giành huy chương hay không.

Cuối cùng, hai VĐV Philippines về nhất và nhì, và Hồng Lệ nhận HCĐ với thành tích 3 giờ 02 phút 52 giây. Nhưng đó chưa phải điều khiến cô bất ngờ nhất.

Cung đường marathon được nước chủ nhà giữ kín đến sát giờ thi, khiến các VĐV hầu như không có thời gian khảo sát. Chiều trước ngày thi, Hồng Lệ phải chạy ngược xuôi nhờ nhân viên an ninh chở đi “thị sát” đường chạy trong vội vã.

Chính vì thiếu chuẩn bị, cộng thời tiết khắc nghiệt và đường dốc, Hồng Lệ lần đầu tiên trong sự nghiệp bị chuột rút nặng và phải thở oxy khi về đích.

Sự cố này khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về công tác tổ chức và sự minh bạch, điều vốn luôn là đề tài gây tranh luận tại SEA Games.

🥋⚖️ Ám ảnh trọng tài tại SEA Games 26

Nếu SEA Games 30 là câu chuyện lạ lùng về công tác tổ chức, thì SEA Games 26 tại Indonesia lại ghi dấu bằng những trận đấu khiến các đội khách phải thở dài.

Ở các môn võ như Taekwondo và Karatedo, nhiều võ sĩ Việt Nam được đánh giá vượt trội nhưng vẫn nhận kết quả không như mong đợi vì những phán quyết gây tranh cãi từ trọng tài.

Trong nội dung quyền đơn nam Taekwondo, VĐV Nguyễn Đình Toàn, đương kim vô địch thế giới thể hiện bài thi áp đảo, thế nhưng HCV vẫn thuộc về VĐV chủ nhà Danny Harsono. HLV Lê Minh Khương khi đó chỉ biết “lắc đầu chịu trận”.

Tại Karatedo, nhiều võ sĩ Việt Nam cũng đối mặt tình huống tương tự. Hoàng Hiệp (60 kg nam) thi đấu vượt trội, liên tục ra đòn chính xác, nhưng lại bị… bỏ sót điểm quan trọng. Trong khi đó, đối thủ người Indonesia được cộng điểm ở các tình huống “không rõ ràng”.

Bùi Thị Triều (68 kg nữ) cũng gặp tình huống tương tự khi các đòn ăn điểm không được công nhận. Ngay cả Nguyễn Minh Phụng, người vượt qua VĐV chủ nhà để vào chung kết, cũng thua 2-5 trước đối thủ Malaysia vì… mất điểm oan.

HLV Lê Công khi đó thẳng thắn nhận định rằng dù không muốn nói về chuyện thiên vị nhưng các trọng tài đã bỏ qua nhiều điểm của VĐV Việt Nam, họ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ.