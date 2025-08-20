Những 'ngọc nữ' của làng golf Việt Nam

Là một trong những gương mặt quen thuộc của làng golf nữ Việt Nam, Khuê Minh bước vào giải đấu với phong thái tự tin, bản lĩnh

Khuê Minh từng đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2022, mùa giải đầu tiên gia nhập VGA Tour. Khi ấy, cô gái sinh năm 2003 đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để bước lên bục cao nhất

Khuê Minh vừa khép lại chuyến du học và trở về nước với quyết tâm lớn. Sự trở lại của cô tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm nay hứa hẹn mang đến nhiều kỳ vọng và đáng để chờ đợi

Chỉ mới 17 tuổi, Lê Chúc An đã tạo nên kỳ tích khi trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch Golf Quốc gia (2023 và 2024)

Không chỉ là trụ cột của tuyển nữ quốc gia trong nhiều năm qua, Chúc An còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ golfer trẻ Việt Nam với tinh thần thi đấu bền bỉ và khát vọng vươn tầm quốc tế

Bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025, Chúc An đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ “ngôi hậu” mà còn cải thiện điểm số so với hai năm trước, qua đó củng cố vị thế trong làng golf nữ Việt Nam. Nếu tiếp tục giành chiến thắng tại Gia Lai năm nay, Chúc An sẽ trở thành golfer đầu tiên 3 lần liên tiếp đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Nguyễn Thảo My, từ một tài năng trẻ đầy triển vọng của đội tuyển Quốc gia, nay đã trở thành golfer chuyên nghiệp với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tư duy chiến thuật sắc bén

Thảo My sở hữu bảng vàng thành tích ấn tượng: 3 năm liền vô địch Giải trẻ Quốc gia (2014 – 2016), 3 lần vô địch Giải Nghiệp dư Nữ Quốc gia (2014, 2015, 2019), và chức vô địch Lexus Challenge 2022

Với nền tảng thi đấu dày dặn trong nước và quốc tế, Thảo My vẫn chứng minh bản lĩnh của một golfer nhiều kinh nghiệm

Ngô Bảo Nghi, một trong những nữ golfer thế hệ đầu tiên đưa Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Cô ghi dấu ấn đậm nét với 3 năm liên tiếp vô địch Giải Nghiệp dư nữ Quốc gia (2009 - 2011), đồng thời giữ kỷ lục 6 lần liên tiếp vô địch Giải Trẻ Quốc gia (2008 - 2013)

Mục tiêu của Bảo Nghi tại giải đấu năm nay là trải nghiệm và tự thử thách bản thân. Cô chia sẻ: "Dù quỹ thời gian tập luyện hạn hẹp và thể lực không còn sung sức như trước, tôi vẫn muốn bước ra sân, thi đấu và chinh phục những giới hạn mới"

Mới 14 tuổi, Nguyễn Viết Gia Hân đã có lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia. Từ cô bé nhỏ tuổi nhất giải đấu, Gia Hân từng bước khẳng định tài năng và bản lĩnh, trở thành Á quân năm 2024

Chia sẻ về mục tiêu mùa giải năm nay, Gia Hân nói: “Năm ngoái về Nhì, năm nay dĩ nhiên em mong muốn mình làm tốt hơn. Nhưng với em, thành tích không phải là đích đến cuối cùng. Mỗi danh hiệu chỉ là một cột mốc trên hành trình dài chinh phục ước mơ. Điều quan trọng là mỗi ngày phải tập luyện và tiến bộ hơn"

Khác với sự chững chạc của các golfer giàu kinh nghiệm, Thân Bảo Nghi mang đến màu sắc trẻ trung, hồn nhiên nhưng không kém phần quyết tâm. Cô gái nhỏ bé nhưng đầy khát vọng này đang dần khẳng định vị trí trong làng golf nữ, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện mới tại giải đấu năm nay

Nguyễn Vũ Hoàng Anh là một trong những golfer đang dẫn đầu bảng xếp hạng nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 ở ngày thi đấu đầu tiên. Với lối chơi ổn định, những cú đánh chắc chắn và tâm lý thi đấu vững vàng, Hoàng Anh cũng là cái tên đáng chú ý trong cuộc đua vô địch