Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Dự đoán tỷ số lượt 6 Cúp C1: Real khó thắng Man City, Liverpool cẩn thận trượt dài

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid Manchester City

Lượt trận thứ 6 vòng bảng Cúp C1 sắp tới sẽ xuất hiện những cuộc đại chiến rất đáng chú ý.

  

Rực lửa đại chiến Real Madrid - Man City

Thất bại 0-2 trước Celta Vigo gần đây ở La Liga đã trở thành đòn giáng mạnh vào tâm ý các cầu thủ Real Madrid. Đoàn quân HLV Alonso chỉ thắng 2 trận trong 7 trận đã qua, trong đó có 2 lần nhận thất bại và trải qua 3 trận hòa.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Real Madrid lại phải chạm trán Man City (3h, 11/12), đội bóng đã toàn thắng ở 3 trận đấu gần đây. "Los Blancos" có duyên trong mỗi lần gặp đại gia của nước Anh, khi họ thắng 2 trận và không nhận thất bại nào trong 4 trận gần nhất 2 đội đối đầu nhau. Nhưng điều đó không hẳn là lợi thế, bởi vốn dĩ Man City quyết tâm phá dớp trước Real Madrid. 

Mbappe sắp chạm mặt Haaland

Mbappe sắp chạm mặt Haaland

Haaland có thể khiến Real Madrid gặp nhiều rắc rối.  Tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 20 bàn sau 20 trận ở mùa giải 2025/26. Trong khi đó, đoàn quân HLV Alonso lại mất nhiều cầu thủ ở tuyến phòng ngự như Carvajal, Alexander-Arnold hay mới đây nhất là Militao vì chấn thương. 

Real Madrid sẽ tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp đến vòng 1/8 Cúp C1 nếu thắng trận này. Nhưng với những gì đang diễn ra với họ, giới chuyên môn không nghĩ "Kền kền trắng" hiện thực hóa được mục tiêu. 

Liverpool cẩn thận trượt dài

Chuỗi ngày xuống phong độ của Liverpool chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong hơn 1 tháng qua, họ hòa và thua nhiều hơn là thắng trận. Cụ thể, đoàn quân HLV Slot chỉ thắng 3 trận, thua tới 5 trận và 2 lần bị chia điểm trong 10 trận gần nhất. 

Liverpool bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi. Gần đây, "The Kop" còn gặp rắc rối bởi Salah công khai chỉ trích CLB và HLV Slot bởi anh phải ngồi dự bị ở 3 trận liên tiếp. 

Liverpool gặp rắc rối với Salah

Liverpool gặp rắc rối với Salah

Vào thời điểm khó khăn như vậy, Liverpool còn phải chạm trán Inter Milan (3h, 10/12), đối thủ không hề dễ chơi. Nên nhớ rằng "The Kop" hiện có trong tay 9 điểm sau 5 trận vòng bảng Cúp C1, kém Inter Milan 3 điểm. 

Trước ngày chạm mặt Liverpool, Inter Milan đã có màn khởi động vô cùng thăng hoa. Đoàn quân HLV Chivu thắng 3 trận liên tiếp, ghi được 11 bàn. Họ sẽ mang đến nhiều nỗi lo cho tuyến phòng ngự mong manh của Liverpool vốn đã nhận tới 11 bàn thua trong 5 trận đã qua.

Arsenal chờ bứt phá

Trong bối cảnh một số đội bóng trong nhóm đầu chạm trán nhau ở lượt đấu thứ 6, Arsenal cần chớp lấy cơ hội này để tạo ra sự bứt phá. "Pháo thủ" hiện dẫn đầu bảng xếp hạng và đã rất gần với tấm vé trực tiếp đến vòng 1/8 khi hơn vị trí thứ 9 của Man City tới 5 điểm. 

Đối thủ tới đây của Arsenal chỉ là Club Brugge (3h, 11/12). "Pháo thủ" hơn Club Brugge tới 11 điểm. Điều đó cho thấy trình độ giữa đôi bên chênh lệch đến nhường nào.

Arsenal cũng cần thắng lợi để giải tỏa tinh thần. Mọi thứ diễn ra khó khăn với đoàn quân HLV Arteta vào thời gian qua bởi họ không thắng 2 trận trong 3 trận gần nhất. Club Brugge nhận tới 13 bàn thua sau 5 trận ở Cúp C1, do vậy đây là thời cơ tốt để Arsenal giành chiến thắng đậm. 

Dự đoán tỷ số lượt 6 vòng bảng Cúp C1

Ngày 9/12

22h30: Kairat 1-1 Olympiakos

Ngày 10/12

0h45: Bayern Munich 3-1 Sporting Lisbon

3h: Atalanta 0-2 Chelsea

3h: Monaco 2-2 Galatasaray

3h: Union SG 0-1 Marseille

3h: PSV 1-2 Atletico Madrid

3h: Barcelona 3-0 Frankfurt

3h: Inter Milan 1-1 Liverpool

3h: Tottenham 2-0  Slavia Praha

Ngày 11/12

0h45: Villarreal 2-1 Copenhaghen

0h45: Qarabag 1-1 Ajax

3h: Leverkusen 1-1 Newcastle

3h: Real Madrid 2-2 Man City

3h: Benfica 1-2 Napoli

3h: Club Brugge 1-3 Arsenal

3h: Athletic Bilbao 0-2 PSG

3h: Juventus 2-0 Pafos

3h: Dortmund 2-1 Bodo/Glimt

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Video bóng đá Olympiacos - Real Madrid: Tuyệt đỉnh Mbappe lập poker, điên rồ 7 bàn (Cúp C1)
Video bóng đá Olympiacos - Real Madrid: Tuyệt đỉnh Mbappe lập poker, điên rồ 7 bàn (Cúp C1)

(Vòng bảng Champions League) Kylian Mbappe ghi cả 4 bàn giúp Real Madrid giành chiến thắng nhọc nhằn trên sân của Olympiacos.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/12/2025 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN