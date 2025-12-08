Dự đoán tỷ số lượt 6 Cúp C1: Real khó thắng Man City, Liverpool cẩn thận trượt dài

Rực lửa đại chiến Real Madrid - Man City

Thất bại 0-2 trước Celta Vigo gần đây ở La Liga đã trở thành đòn giáng mạnh vào tâm ý các cầu thủ Real Madrid. Đoàn quân HLV Alonso chỉ thắng 2 trận trong 7 trận đã qua, trong đó có 2 lần nhận thất bại và trải qua 3 trận hòa.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Real Madrid lại phải chạm trán Man City (3h, 11/12), đội bóng đã toàn thắng ở 3 trận đấu gần đây. "Los Blancos" có duyên trong mỗi lần gặp đại gia của nước Anh, khi họ thắng 2 trận và không nhận thất bại nào trong 4 trận gần nhất 2 đội đối đầu nhau. Nhưng điều đó không hẳn là lợi thế, bởi vốn dĩ Man City quyết tâm phá dớp trước Real Madrid.

Mbappe sắp chạm mặt Haaland

Haaland có thể khiến Real Madrid gặp nhiều rắc rối. Tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 20 bàn sau 20 trận ở mùa giải 2025/26. Trong khi đó, đoàn quân HLV Alonso lại mất nhiều cầu thủ ở tuyến phòng ngự như Carvajal, Alexander-Arnold hay mới đây nhất là Militao vì chấn thương.

Real Madrid sẽ tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp đến vòng 1/8 Cúp C1 nếu thắng trận này. Nhưng với những gì đang diễn ra với họ, giới chuyên môn không nghĩ "Kền kền trắng" hiện thực hóa được mục tiêu.

Liverpool cẩn thận trượt dài

Chuỗi ngày xuống phong độ của Liverpool chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong hơn 1 tháng qua, họ hòa và thua nhiều hơn là thắng trận. Cụ thể, đoàn quân HLV Slot chỉ thắng 3 trận, thua tới 5 trận và 2 lần bị chia điểm trong 10 trận gần nhất.

Liverpool bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi. Gần đây, "The Kop" còn gặp rắc rối bởi Salah công khai chỉ trích CLB và HLV Slot bởi anh phải ngồi dự bị ở 3 trận liên tiếp.

Liverpool gặp rắc rối với Salah

Vào thời điểm khó khăn như vậy, Liverpool còn phải chạm trán Inter Milan (3h, 10/12), đối thủ không hề dễ chơi. Nên nhớ rằng "The Kop" hiện có trong tay 9 điểm sau 5 trận vòng bảng Cúp C1, kém Inter Milan 3 điểm.

Trước ngày chạm mặt Liverpool, Inter Milan đã có màn khởi động vô cùng thăng hoa. Đoàn quân HLV Chivu thắng 3 trận liên tiếp, ghi được 11 bàn. Họ sẽ mang đến nhiều nỗi lo cho tuyến phòng ngự mong manh của Liverpool vốn đã nhận tới 11 bàn thua trong 5 trận đã qua.

Arsenal chờ bứt phá

Trong bối cảnh một số đội bóng trong nhóm đầu chạm trán nhau ở lượt đấu thứ 6, Arsenal cần chớp lấy cơ hội này để tạo ra sự bứt phá. "Pháo thủ" hiện dẫn đầu bảng xếp hạng và đã rất gần với tấm vé trực tiếp đến vòng 1/8 khi hơn vị trí thứ 9 của Man City tới 5 điểm.

Đối thủ tới đây của Arsenal chỉ là Club Brugge (3h, 11/12). "Pháo thủ" hơn Club Brugge tới 11 điểm. Điều đó cho thấy trình độ giữa đôi bên chênh lệch đến nhường nào.

Arsenal cũng cần thắng lợi để giải tỏa tinh thần. Mọi thứ diễn ra khó khăn với đoàn quân HLV Arteta vào thời gian qua bởi họ không thắng 2 trận trong 3 trận gần nhất. Club Brugge nhận tới 13 bàn thua sau 5 trận ở Cúp C1, do vậy đây là thời cơ tốt để Arsenal giành chiến thắng đậm.