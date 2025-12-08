10 "tuyệt sắc giai nhân" thể thao Việt Nam, khoe sắc đua tài ở SEA Games 33

SEA Games 33 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn vận động viên nữ xinh đẹp, tài năng của thể thao Việt Nam. Họ không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật mà còn là những nhà vô địch, hứa hẹn mang về nhiều huy chương quý giá cho đoàn Việt Nam.

🎯 Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ xinh đẹp, tài năng

Hình ảnh đầy thần thái của xạ thủ Phí Thanh Thảo. Ảnh Facebook nhân vật

Sinh năm 2004 tại Thạch Thất, Phí Thanh Thảo mang quân hàm Thượng úy với phong cách trẻ trung và mái tóc bạch kim nổi bật. Cô từng giành HCV nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ tại SEA Games 31 và mới đây đã lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á 2025. Ở SEA Games 33, xạ thủ 21 tuổi này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về HCV súng trường cho Việt Nam.

🏃‍♀️ Hoàng Thanh Giang: "Bông hồng thép" điền kinh phá kỷ lục

Thanh Giang, nữ VĐV xinh đẹp 7 môn phối hợp

Sinh năm 2001, Thanh Giang được biết đến là "bông hồng thép" của điền kinh Việt Nam. Ngoài sức mạnh và sự quyết đoán trên sân đấu, cô còn là người có phong cách biến hóa, từ ngọt ngào đến quyến rũ với khuôn mặt thanh tú. Thanh Giang vừa phá kỷ lục 7 môn phối hợp với 5.481 điểm tại giải quốc gia Đà Nẵng và đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games.

⚽ Trần Thị Duyên: Hotgirl hậu vệ bóng đá nữ

Duyên lần đầu dự SEA Games

Trần Thị Duyên, 25 tuổi quê Ninh Bình, là hậu vệ của đội Phong Phú Hà Nam. Với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn cùng vóc dáng chuẩn, cô thường tham gia các chiến dịch quảng cáo thời trang. Đây là lần đầu tiên Duyên dự SEA Games, từng góp sức giành HCĐ ASEAN Cup 2025, mang tinh thần kiên cường và ngoại hình thu hút đến đấu trường Thái Lan.

🤺 Ngô Thị Hương: Mỹ nữ đấu kiếm với chiều cao nổi bật

Ngô Thị Hương giống như một người mẫu thực thụ

Sinh năm 2001 ở Hải Phòng, Ngô Thị Hương từng từ điền kinh chuyển sang kiếm chém và giành chức vô địch Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022. Cao 1m75, cô sở hữu vẻ ngoài như người mẫu, thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp trên mạng xã hội. Ở SEA Games 33, cô hứa hẹn sẽ tỏa sáng với kỹ năng kiếm thuật nổi trội.

🏸 Nguyễn Thùy Linh: "Hoa khôi cầu lông" số 1 Việt Nam

Linh xứng danh "Hoa khôi cầu lông" Việt Nam

Sinh năm 1997, Nguyễn Thùy Linh là tay vợt cầu lông nữ hàng đầu với thứ hạng thế giới 22, từng tham dự Olympic 2021 và 2024. Cô đã giành HCV Đại hội Thể thao Toàn quốc 2018-2022 và HCĐ SEA Games 2022. Với tài năng và biệt danh "Hoa khôi cầu lông", Thùy Linh hướng đến thành tích tốt ở nội đung đơn nữ và đồng đội tại SEA Games 33.

🏐 Đặng Thị Kim Thanh: Người đẹp bóng chuyền trở lại đầy ấn tượng

Kim Thanh từng chia tay bóng chuyền nhưng cô trở lại mạnh mẽ 2025

Sinh năm 1999, đối chuyền VTV Bình Điền Long An, Kim Thanh từng giành HCB SEA Games 30 và vô địch quốc gia 2025 sau thời gian nghỉ thi đấu. Nhiều lần đoạt danh hiệu hoa khôi bóng chuyền, vẻ ngoài rạng rỡ giúp cô thay thế Bích Tuyền trong đội tuyển nữ và sẵn sàng tỏa sáng tại SEA Games lần này.

💫 Dương Thuý Vi: Nữ võ sĩ toàn năng

Thúy Vi vẫn là biểu tượng của Wushu Việt Nam

Dương Thúy Vi là nữ Wushu nổi bật của Việt Nam với nhiều thành tích xuất sắc trong các giải đấu quốc tế. Cô luôn tự tin thể hiện phong cách riêng và tài năng trên sàn đấu, mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam tại nhiều giải đấu lớn, đặc biệt là ở SEA Games.

💎 Hoàng Thị Loan: Ngôi sao bóng đá nữ

Hoàng Thị Loan hướng tới kỳ SEA Games thành công tiếp theo

Hoàng Thị Loan (sinh năm 1995, Hà Nội) là một trong những nữ cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất trong đội hình bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games 33.

Cô đã cùng đồng đội giành nhiều thành tích quốc tế nổi bật như HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 2018, vô địch giải bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á và HCV SEA Games 30 (2019), SEA Games 31 (2021) và SEA Games 32 (2023). Ngoài ra, cô còn góp phần giúp tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup nữ 2023.

⚽⚡ Nguyễn Thị Thanh Nhã, nữ tiền đạo tài năng của tuyển bóng đá nữ

Thanh Nhã mạnh mẽ trên sân bóng, dịu dàng ngoài đời thực

Thanh Nhã (2001, Hà Nội) là một trong những cầu thủ tấn tốt của Đông Nam Á hiện tại. Sở hữu tốc độ bứt phá, khả năng chạy chỗ tinh quái và kỹ năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện.Tại SEA Games 33, Thanh Nhã được kỳ vọng sẽ là mũi khoan phá chủ lực, mang lại sự đột biến cho hàng công đội tuyển.

💫 Huỳnh Thị Mỹ Tiên, người đẹp vượt rào nữ

Mỹ Tiên là VĐV duy nhất của Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025

Mỹ Tiên (sinh năm 1999, Vĩnh Long) là một trong những nữ hoàng chạy vượt rào hàng đầu của điền kinh Việt Nam. Cô giành HCV 100m rào tại SEA Games 32 (2023), từng nhiều lần vô địch quốc gia và là đại diện nữ duy nhất của Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới 2025. Mỹ Tiên sở hữu thành tích tốt nhất 13 giây 46 và đang trên hành trình chinh phục kỷ lục quốc gia tồn tại từ năm 1999.