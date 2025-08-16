Số 1 thế giới Scottie lạnh lùng tiến bước, Fleetwood liệu có phá dớp về nhì ở BMW Championship?

Robert MacIntyre thăng hoa ngoạn mục

Golfer người Scotland Robert MacIntyre đã có ngày thi đấu bùng nổ để chiếm ngôi đầu bảng. Xuất phát ở vị trí thứ 20 FedEx Cup, nhưng chỉ sau vòng 1, anh đã nhảy vọt 17 bậc lên vị trí thứ 3 trên BXH mùa giải.

Bước ngoặt đến sau khi trận đấu bị tạm dừng gần hai tiếng do mưa giông kèm sấm sét. Trước thời điểm đó, MacIntyre mới ghi được 2 birdie và mắc 1 bogey. Nhưng khi trở lại sân, mọi thứ thay đổi chóng mặt: từ hố 13 đến hố 18, anh ghi liền 6 birdie liên tiếp. Cộng thêm 4 birdie trước đó và 2 bogey, MacIntyre kết thúc vòng đấu với 62 gậy (-8), dẫn đầu bảng, bỏ cách người xếp thứ hai – Tommy Fleetwood – 3 gậy.

Màn trình diễn của MacIntyre

“Một ngày tuyệt vời. Khoảng nghỉ do thời tiết giúp tôi có thêm thời gian làm nóng trong phòng thay đồ. Sáu hố cuối cùng thật sự đặc biệt”, MacIntyre chia sẻ.

Rory McIlroy trở lại nhưng chưa đạt kỳ vọng

Sau khi vắng mặt ở sự kiện St. Jude, nhiều người tin rằng Rory McIlroy sẽ trở lại với phong độ rực rỡ tại BMW Championship. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân Caves Valley lại khiến cả anh và người hâm mộ lo lắng.

McIlroy chỉ ghi được 3 birdie nhưng mắc tới 3 bogey. Thống kê chuyên môn cũng kém ấn tượng: chỉ 5/14 cú phát bóng trúng fairway và 11/18 cú đánh on green tiêu chuẩn. Anh khép lại vòng 1 với 70 gậy (even par), tạm xếp đồng hạng 15.

Số 1 thế giới Scottie Scheffler vẫn lạnh lùng tiến bước

Kết thúc sự kiện St. Jude ở vị trí thứ 3, Scottie Scheffler tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Thi đấu cùng nhóm với McIlroy nhưng vắng người caddie quen thuộc Ted Scott, golfer số 1 thế giới vẫn giữ phong cách điềm tĩnh, từng bước chắc chắn.

Scottie tiến những bước vững chắc

Scheffler mở màn bằng 3 birdie trong 4 hố đầu, lặp lại thành tích này ở 4 hố cuối. Xen giữa đó là 2 bogey ở hố 9 và hố 10. Anh hoàn thành vòng 1 với 66 gậy (-4), tạm đứng đồng hạng 3.

Tommy Fleetwood khởi đầu tốt, liệu phá được “dớp về nhì”?

Tại St. Jude, Fleetwood từng dẫn đầu sau 70 hố nhưng lại vuột mất danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Bước vào BMW Championship, anh tỏ rõ quyết tâm gạt bỏ thất bại và bắt đầu hành trình mới.

Fleetwood đánh bogey-free 65 gậy (-5), tạm xếp thứ 2, chỉ kém MacIntyre 3 gậy. Một khởi đầu hứa hẹn cho giấc mơ phá “dớp” về nhì.

Xander Schauffele nguy cơ lỡ hẹn Tour Championship

Mùa giải 2025 là một năm trầm lắng của Xander Schauffele. Chấn thương đầu mùa khiến anh phải nghỉ 3 tháng, mất nhịp thi đấu và đánh rơi phong độ từng giúp anh giành 2 danh hiệu major năm 2024.

Ở St. Jude, Schauffele chỉ xếp đồng hạng 22. Trước BMW Championship, anh đứng thứ 43/50 trên BXH FedEx Cup – vị trí rất mong manh cho tấm vé vào Top 30.

Vòng 1 BMW diễn ra tệ hại với 5 bogey, 1 double bogey ở hố cuối, chỉ gỡ lại bằng 3 birdie. Anh kết thúc với 74 gậy (+4), tạm đứng đồng hạng 40. Nếu không cải thiện mạnh mẽ, Schauffele sẽ vắng mặt tại East Lake – nơi anh từng vô địch ngay lần đầu dự năm 2017.

Rickie Fowler tiếp tục hành trình thăng hạng

Trái ngược Schauffele, Rickie Fowler đang có bước tiến mạnh mẽ. Tại St. Jude, anh khởi đầu ở vị trí 64/70 và kết thúc ở vị trí 48, đủ lọt vào BMW Championship.

Fowler nỗ lực thăng hạng

Vòng 1 BMW, Fowler ghi 67 gậy (-3), đồng hạng 4. Thành tích này giúp anh nhảy từ hạng 48 lên 26 trên BXH FedEx Cup. Nếu giữ phong độ, Fowler hoàn toàn có thể vào Top 30, giành quyền dự Tour Championship.

Cuộc đua Tour Championship nóng dần

BMW Championship là chặng áp chót của FedEx Cup Playoffs. Sau giải này, chỉ 30 golfer xuất sắc nhất mới được tranh tài ở Tour Championship – sự kiện danh giá nhất mùa.

Với những biến động trên bảng xếp hạng và sự thăng hoa xen lẫn sa sút của các ngôi sao, cuộc đua vào Top 30 đang nóng lên từng vòng đấu. Từ MacIntyre bất ngờ dẫn đầu, Fleetwood khát danh hiệu, Scheffler vững vàng, đến Fowler trỗi dậy và Schauffele đối diện nguy cơ bị loại… mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Hãy cùng chờ xem các chặng tiếp theo sẽ mang đến thêm bao nhiêu cú lội ngược dòng ngoạn mục.