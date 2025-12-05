Đua xe F1, Abu Dhabi GP: Tam mã tranh đấu dưới màn đêm, khép lại kỉ nguyên khí động học

Norris đã có cơ hội chính thức ghi danh bản thân mình là nhà vô địch. Tuy nhiên, những cử viên còn lại đều kiên cường phản kháng tới cùng, đưa cuộc chiến ngôi vương đến với màn đêm cuối cùng tại Abu Dhabi.

McLaren thực tế đã có thể loại bỏ đối thủ lớn nhất - Verstappen, đưa cuộc đấu trở về màn đối đầu 1 chọi 1 giữa hai tay đua của họ. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra, khi mà McLaren đi ngược với toàn bộ các đội còn lại tại vòng thứ 7 trong cuộc đua chính tại Qatar, khi không dừng pitstop dưới xe an toàn, và lợi thế đã được đưa về tay của Verstappen. Norris đã giảm thiểu thiệt hại, và đang dẫn trước tay đua Red Bull 12 điểm, Piastri 16 điểm.

Norris đã cho thấy một phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải 2025, với 17 chặng đua nằm trong top 3. Tay đua người Anh có thể ấn định chức vô địch bằng cách tiếp tục cán đích trong top 3.

12 điểm ngăn cách Norris và Verstappen

Đối với nhà đương kim vô địch, con đường bảo vệ danh hiệu tuy đầy gian nan, nhưng Verstappen đã rút ngắn cách biệt 104 điểm xuống chỉ còn 12 điểm trước thềm chặng đua cuối cùng. Tay đua Red Bull đã có kinh nghiệm dưới áp lực lớn tại Yas Marina này, nơi anh chiến đấu giành lấy chức vô địch đầu tiên vào năm 2021.

Verstappen sẽ cần một chiến thắng, và phải đồng thời giữ Norris nằm ngoài top 3, thì đó sẽ là danh hiệu vô địch thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp của anh. Nhưng F1 luôn là vật, luôn khó lường. Khi lá cờ caro chưa phất lên để báo hiệu cuộc đua kết thúc, điều gì cũng có thể xảy đến .... Lịch sử môn thể thao này không ít lần được phán xét ở những mét đua sau cùng.

Piastri đã thể hiện rõ sự thất vọng sau kết quả cuộc đua tại Losail. Với chiến thắng nằm chắc trong tay, tay đua người Úc không thể nói nên lời sau quyết định chiến thuật của đội. Giờ đây, cơ hội cho một cú lội ngược dòng ngoạn mục cũng rất mong manh. Piastri cần cán đích trong top 2, với hi vọng lật ngược thế cờ từ khoảng cách 16 điểm. Một điều nghe chừng bất khả thi.

Có thể thấy cơ hội chiến thắng dành cho Norris cao hơn. McLaren vẫn giữ nguyên quyết định, và để hai tay đua của họ cạnh tranh công bằng, ngay cả khi chức vô địch có thể rơi vào tay của kẻ thứ ba.

Liệu “papaya rules” có sự thay đổi tại Abu Dhabi?

Ferrari tiếp tục có kết quả đáng thất vọng, và họ rơi thẳng từ top 2 đến vị trí thứ 4 chung cuộc của mùa giải sau những màn đua tệ hại trong các chặng đua cuối mùa.

Trong khi đó, Red Bull từ chỗ hạng 4, lại vẫn có cơ hội đoạt lấy vị trí thứ 2 từ Mercedes. Sau cú vấp đáng tiếc của Antonelli, đội đua Đức mất thêm 2 điểm, và khoảng cách giữa hai đội hiện là 33 điểm.

Tsunoda đã góp công lớn, giúp ghi điểm trong Sprint và trong cuộc đua chính. Tuy nhiên, tay đua người Nhật chưa từng cán đích cao hơn vị trí thứ 6 trong mùa giải 2025. Vì vậy, để có thể xoay chuyển tình thế, Red Bull cần loại bỏ cả hai tay đua Mercedes ra khỏi top 10. Nhưng có lẽ, điều Bò húc mong muốn họ sẽ là người chiến thắng chặng, và đối thủ Mercedes của họ góp mặt trên podium! Nếu vậy, ngôi vương sẽ được định đoạt.

Trước thềm chặng đua cuối cùng, Red Bull đã công bố dàn tay đua chính thức của họ cho mùa giải 2026. Tsunoda sẽ trở về vị trí dự bị, và Hadjar trở thành người đồng đội mới của Verstappen. Trong khi đó, Arvid Lindblad sẽ bắt đầu chặng đường F1 tại Racing Bulls, đồng hành cùng Lawson.

Hadjar gia nhập Red Bull sau một mùa giải tân binh xuất sắc

Hadjar đã có một mùa giải xuất sắc tại Racing Bulls. Tuy nhiên, chiếc ghế thứ hai tại Red Bull là một thử thách đầy khó nhằn trong những mùa giải gần đây. Liệu “đội Verstappen” vẫn sẽ là cái tên được dành cho Red Bull khi F1 bước vào một kỉ nguyên mới?

Có lẽ vẫn còn nhiều điều đáng được quan tâm ở các đội đua tốp dưới. Nhưng cuộc đấu tam mã cho ngôi vương F1 2025 vẫn là tâm điểm được quan tâm nhất.

Đón xem Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2025 với lịch trình như sau (theo giờ Hà Nội):

FP1: 16h30 thứ Sáu, ngày 5/12

FP2: 20h thứ Sáu, ngày 5/12

FP3: 17h30 thứ Bảy, ngày 6/12

Vòng phân hạng: 21h thứ Bảy, ngày 6/12

Cuộc đua chính: 20h Chủ nhật, ngày 7/12