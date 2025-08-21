2 siêu sao Scheffler và McIlroy đua cup bạc danh giá Tour Championship 2025

Trong 30 cái tên góp mặt, có lẽ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào 2 cái tên golfer số 1, số 2 thế giới thời điểm hiện tại, Scottie Scheffler, Rory McIlroy. Cả 2 đã có mùa giải đỉnh nóc khi liên tiếp chiến thắng tại các sự kiện quan trọng của golf thế giới. Tại East Lake cuối tuần này, họ tiếp tục sẽ có cuộc đối đầu nảy lửa để tìm ra người xuất sắc nhất mùa giải 2025.

Scottie đang đặt nền móng cho sự thống trị trên Tour

Nổi lên từ mùa giải 2022, Scottie Scheffler đã tự bản thân viết nên câu chuyện thăng hoa nhất của golf hiện đại, sau thời kỳ của Siêu hổ Tiger Woods. Hành trình đầy vẻ vang của anh không chỉ đơn thuần là các danh hiệu có được tại các giải đấu, mà đó là quá trình của sự tiến hoá từ một Sao Mai thuần tuý trở thành cỗ máy chiến thắng được lập trình như Robot.

Kể từ năm 2022 đến thời điểm hiện tại, trong vòng 4 mùa giải, anh đã có cho bản thân 18 chiếc cup PGA Tour, trong đó, có 4 danh hiệu major, 1 huy chương vàng Olympic, 2 danh hiệu The Player (giải đấu vốn vẫn được coi là major thứ 5 của làng golf). Mùa giải 2024, anh đã có mùa giải được xếp trang trọng trong Top các mùa giải vĩ đại nhất lịch sử của golf.

Scheffler tạo kỷ nguyên thống trị mới

Xuyên suốt 4 năm qua, Scheffler đã tự mình đặt nền móng và làm chủ cuộc chơi tại mọi giải đấu anh có mặt. Anh duy trì sự áp đảo gần như tuyệt đối khi đã dẫn đầu sau 54 hố, duy trì đến hơn 70% các trận đấu lọt Top 10 và có cho mình 18 danh hiệu PGA Tour trước tuổi 30, thành tích này đưa anh đứng trong Top 20 mọi thời đại.

Với sự hoàn thiện các kỹ năng cùng tư duy vượt trội, chúng ta có thể thấy rằng Scheffler không cần phải làm điều gì đó quá phi thường, chỉ cần anh chơi đúng với kiểu của mình thì kỷ nguyên thống trị của anh có lẽ mới đang bắt đầu.

Rory McIlroy, đối trọng đáng ghờm

Trước năm 25 tuổi, độ tuổi còn rất trẻ, Rory đã có tất cả, 4 danh hiệu major danh giá, cùng vô số các danh hiệu lớn nhỏ. Rory trở thành 1 tài năng nổi bật khi tên tuổi của anh có độ bao phủ gần như tuyệt đối tại các sự kiện trên các hệ thống thi đấu mà ngôi sao này tham gia.

Rất nhiều người đã ví anh như là “Tiger mới” của làng golf, người sẽ viết lại cũng như phá vỡ những kỷ lục của “Siêu Hổ”. Anh không làm họ thất vọng khi liên tiếp có những chiến thắng thuyết phục. Từ thời điểm năm 2009, sau 2 năm chơi chuyên nghiệp, Rory McIlroy có lần đầu tiên lọt vào top 10 bảng xếp hạng golf thế giới (OWGR) và anh đã duy trì nó trong hơn 1 thập kỷ cho đến thời điểm hiện tại.

Mùa giải 2025 nếu Scottie Scheffler vẫn đang cho thấy dấu hiệu thống trị chưa có điểm dùng thì Rory cũng chứng tỏ tài năng cùng nghị lực phi thường. Rory McIlroy trở thành huyền thoại thứ 6 trong lịch sử làng golf, một trong những điểm nhấn có lẽ là quan trọng nhất năm trên PGA Tour chứ không riêng bản thân anh.

Golfer số 1 thế giới cứ lừng lững bước đi để viết nên những câu chuyện của riêng bản thân. Rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi ai sẽ là người cản bước tiến của Scottie Scheffler tại sự kiện quan trọng nhất năm Tour Championship. Câu trả lời có lẽ nằm ở siêu sao người Bắc Ai Len, Rory McIlroy.

East Lake, đất diễn của Rory

Trong danh sách 30 tinh hoa sẽ phát bóng tại East Lake cuối tuần này, cái tên Rory đang cho thấy là người nổi trội, cũng như hay nhất, khi anh đã 3 lần nâng cúp tại đây, nhiều hơn bất kỳ golfer nào của hiện tại cũng như trong lịch sử tại giải đấu danh giá này.

Trong 18 lần chung kết mùa diễn ra tại East Lake, Rory đã tham dự đến 16 lần. Năm nay với thể thức thay đổi khi tất cả các golfer đều có xuất phát điểm như nhau (even par), thay vì thưởng điểm như mọi năm, thì lợi thế của golfer số 1 thế giới vì thế cũng sẽ không quá áp đảo và mọi chuyện sẽ được thể hiện bằng phong độ thực tế trong 4 ngày thi đấu.

Ngoài ra, chúng ta hẳn còn nhớ năm 2022, Rory đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước chính Scottie Scheffler để lên ngôi vô địch đầy quả cảm.

Khi đó, Scheffler bước vào East Lake với vị trí dẫn đầu FedEx Cup và được thưởng (-10) gậy, sau 54 hố đấu. Scheffler đang hơn Rory tới 6 gậy và gần như mọi chuyện đã an bài thì Rory đã có cuộc lật đổ ngoạn mục tại vòng chung kết năm đó để đánh bại Scheffler. Đó cũng là chiến thắng 3 của Rory tại giải đấu này.

Có thể nói, Scottie Scheffler đang hay, đang ổn định, nhưng bên cạnh anh là 1 Rory có thể bùng nổ bất kỳ thời điểm nào. Ở “mảnh đất lành” với siêu sao người Bắc Ai Len, mọi chuyện đều có thể xảy ra và Rory hoàn toàn có cơ sở để phá bĩnh sự thống trị của golfer số 1 thế giới, đồng thời ngăn cản anh viết lên lịch sử khi trở thành golfer đầu tiên 2 năm liên tiếp chiến thắng tại FedEx Cup.