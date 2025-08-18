Số 1 thế giới Scottie Scheffler bùng nổ vòng cuối, đăng quang BMW Championship 2025

Chiến thắng trong thế bám đuổi

Năm 2025, Scheffler dường như ít danh hiệu hơn so với mùa 2024 bùng nổ. Thế nhưng, các chỉ số chuyên môn lại chứng minh anh đang tiến bộ vượt bậc, đặc biệt ở kỹ năng putting – vốn là điểm yếu trước đây. Hiện tại, anh nằm trong Top 10 golfer có chỉ số put tốt nhất mùa giải.

Bước vào BMW Championship, Scheffler vẫn giữ lối chơi quen thuộc: chắc chắn, kiên nhẫn và tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ. Nhưng khác biệt lớn nằm ở chỗ, lần này anh không dẫn đầu sau 54 hố, đồng thời thi đấu mà không có sự đồng hành quen thuộc của caddie Ted Scott.

Robert MacIntyre từ người dẫn đầu đến bại tướng

Đối thủ lớn nhất của Scheffler tại giải chính là Robert MacIntyre – golfer kèo trái người Scotland. Sau 3 vòng đầu, MacIntyre thi đấu bùng nổ và tạo khoảng cách 4 gậy dẫn trước so với phần còn lại. Anh cùng Scheffler được xếp chung nhóm ở vòng chung kết, hứa hẹn một cuộc đối đầu hấp dẫn.

Tuy nhiên, áp lực sân khấu lớn cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Mỹ dành cho Scheffler đã khiến MacIntyre chùn bước. Ngay hố đầu tiên, anh mắc bogey, trong khi Scheffler ghi birdie với cú tiếp cận cờ hoàn hảo. Hố số 2, MacIntyre tiếp tục bogey, rồi đến hố số 5 anh lại mắc thêm lỗi.

Sau 13 hố đấu, MacIntyre đã đánh mất toàn bộ lợi thế. Anh mắc 4 bogey, trong khi Scheffler giữ sự điềm tĩnh với 4 birdie và 2 bogey, qua đó vươn lên dẫn ngược 2 gậy.

Khi Scheffler đã chiếm thế thượng phong ở giai đoạn quyết định, mọi chuyện dường như an bài. Anh thi đấu lạnh lùng, chắc chắn và tung đòn quyết định ở hố số 17 (par 3): cú chip-in birdie ngoạn mục khiến MacIntyre chỉ còn biết mỉm cười chấp nhận số phận.

Kết thúc vòng 4 với 67 gậy (-3), tổng điểm -15, Scheffler giành chiến thắng chung cuộc, bỏ xa MacIntyre 3 gậy. Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 5 của anh trong mùa giải 2025.

Những con số lịch sử của Scheffler

Chức vô địch BMW Championship không chỉ giúp Scheffler tiếp tục khẳng định vị thế số 1, mà còn mang lại những cột mốc đáng nhớ:

Đây là chiến thắng thứ 5 trong mùa giải, giúp anh sánh ngang với huyền thoại Tiger Woods, khi cả hai cùng trở thành những golfer hiếm hoi có từ 5 chiến thắng trở lên trong 2 mùa giải liên tiếp trong vòng 40 năm qua.

Vòng chung kết BMW cũng là vòng đấu dưới par thứ 17 liên tiếp của Scheffler trên PGA Tour.

Anh đã có 13 giải liên tiếp lọt Top 10, trong đó có 5 chức vô địch, bao gồm 2 danh hiệu major.

Với chiến thắng này, Scheffler củng cố ngôi số 1 trên BXH FedEx Cup, tạo khoảng cách hơn 4.000 điểm so với Rory McIlroy. Anh đứng trước cơ hội trở thành golfer đầu tiên bảo vệ thành công FedEx Cup kể từ khi giải đấu ra đời năm 2007.

Đó là những thống kê thể hiện sự thống trị mang tính “hủy diệt”, khẳng định Scheffler hiện đang ở một đẳng cấp mà phần còn lại gần như không thể chạm tới.

Top 30 golfer xuất sắc góp mặt tại Tour Championship

Kết thúc BMW Championship, 30 golfer xuất sắc nhất BXH FedEx Cup đã được xác định, sẵn sàng tranh tài tại Tour Championship trên sân East Lake – giải đấu danh giá nhất mùa với phần thưởng cho nhà vô địch lên tới 10 triệu USD.

Trong số này, cái tên gây tiếc nuối lớn nhất chính là Xander Schauffele – nhà vô địch Tour Championship 2017 và từng sở hữu 2 danh hiệu major. Một mùa giải thất vọng vì chấn thương đã khiến anh mất nhịp thi đấu, không thể hiện được sự lì lợm thường thấy. Schauffele đành chấp nhận làm khán giả, theo dõi giải đấu qua màn hình TV.

Trong khi đó, những ngôi sao khác như Rory McIlroy, hay Collin Morikawa đều góp mặt, hứa hẹn mang đến một chặng đua kịch tính.

Tour Championship: Khó ngăn cản Scottie Scheffler

Golf vốn là môn thể thao đầy bất ngờ, nơi phong độ có thể thay đổi chỉ sau một ngày. Nhưng vào thời điểm hiện tại, thật khó để tìm thấy ai đủ sức ngăn cản Scottie Scheffler. Anh đang có sự ổn định, bản lĩnh và sự tự tin ở mức cao nhất.

Với 5 danh hiệu trong mùa, 2 major và phong độ hủy diệt xuyên suốt, Scheffler bước vào Tour Championship không chỉ để bảo vệ ngôi vương, mà còn để khẳng định anh đang viết nên một kỷ nguyên thống trị mới của làng golf thế giới.