Ba hố play-off định đoạt ngôi vương, Justin Rose đăng quang FedEx Cup St. Jude Championship

Kịch tính cuộc chiến play-off

Cả J.J. Spaun và Justin Rose đều thi đấu ấn tượng ở St. Jude Championship. Họ cùng bứt phá mạnh mẽ trong những vòng cuối để đạt tổng điểm -16, buộc ban tổ chức phải tổ chức loạt play-off để phân định thắng thua.

J.J. Spaun và Justin Rose phải đấu playoff để định đoạt danh hiệu St. Jude

Điều thú vị, đây là lần đầu trong mùa hai golfer này đối đầu nhau ở play-off. Trước đó, cả hai từng bị cùng một đối thủ – Rory McIlroy – đánh bại trong những trận đấu sinh tử.

Hố play-off 1: Justin Rose gặp chút bất lợi khi cú phát bóng đưa bóng sát mép nước, nhưng cú đánh tiếp cận lại khá tốt. Dù vậy, cả Rose và Spaun đều chỉ ghi điểm par, trận đấu vẫn cân bằng.

Hố play-off 2: Rose tiếp tục đánh approach tốt hơn, nhưng Spaun bất ngờ tung cú putt xa tuyệt đẹp ghi birdie, tạo áp lực khủng khiếp. Dù vậy, Rose vẫn bình tĩnh đáp trả bằng một điểm birdie, kéo trận đấu sang hố quyết định.

Hố play-off 3: Ban tổ chức thay đổi vị trí cắm cờ. Cả hai đều tiếp cận green xuất sắc, nhưng bóng của Rose nằm xa hơn. Trong thời khắc quyết định, Rose thực hiện cú gạt birdie chuẩn xác, khiến Spaun chịu áp lực lớn và đánh trượt putt cân bằng.

Giải cơn khát danh hiệu, chinh phục cột mốc lịch sử

Với chiến thắng này, Justin Rose không chỉ có danh hiệu thứ 2 tại các sự kiện play-off (sau BMW Championship 2011) mà còn chấm dứt 2 năm trắng tay trên PGA Tour. Đây cũng là danh hiệu PGA Tour thứ 12 trong sự nghiệp, đưa anh trở thành golfer châu Âu có nhiều danh hiệu nhất lịch sử PGA Tour, chỉ xếp sau Rory McIlroy.

Justin Rose bên danh hiệu tại St. Jude

Chiến thắng tại St. Jude Championship giúp Rose vươn lên hạng 4 bảng xếp hạng FedEx Cup, gần như chắc suất góp mặt ở cả 2 chặng play-off. Đồng thời, anh gần như chắc chắn có tên trong đội tuyển Ryder Cup châu Âu của HLV trưởng Luke Donald để đối đầu tuyển Mỹ vào tháng 9.

“Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng. Tôi luôn chơi với phong độ cao, tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi tôi tự tin hướng tới chiến thắng, tôi biết mình có thể đánh bại những đối thủ mạnh nhất thế giới”, Rose chia sẻ đầy cảm xúc.

Top 50 lộ diện, Jordan Spieth vắng mặt đầy tiếc nuối

Sau 4 ngày tranh tài, Top 50 golfer trên bảng xếp hạng FedEx Cup đã chính thức được xác định cho BMW Championship – sự kiện thứ hai của chuỗi play-off. Những người lọt Top 50 đồng thời giành suất tham dự toàn bộ Signature Events mùa 2026 trên PGA Tour.

Top 50 tay golf trên bảng xếp hạng FedEx Cup

Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Jordan Spieth. Dù đã nỗ lực suốt 4 vòng, việc chỉ cán đích đồng hạng 38 khiến cựu số 1 thế giới không thể bứt lên Top 50. Thất bại này còn có thể khiến anh mất luôn cơ hội dự Ryder Cup 2025 cùng đội tuyển Mỹ.

Rickie Fowler và cú bứt phá ngoạn mục

Ở chiều ngược lại, Rickie Fowler là người tạo nên cú nhảy vọt ấn tượng nhất. Xuất phát tuần đấu ở vị trí 64, anh đã thi đấu bùng nổ và kết thúc với một suất trong Top 50, qua đó tiếp tục cuộc đua tại BMW Championship.

Đáng chú ý, danh sách Top 50 cũng chứng kiến sự trở lại của Rory McIlroy sau khi anh vắng mặt ở St. Jude Championship vì lý do cá nhân. Sự góp mặt của McIlroy cùng hàng loạt ngôi sao trong Top 20 thế giới (OWGR) hứa hẹn sẽ biến chặng hai của FedEx Cup thành màn tranh tài đỉnh cao, kịch tính hơn nữa.

Như vậy, St. Jude Championship 2025 đã mở màn chuỗi play-off FedEx Cup bằng một kịch bản không thể hấp dẫn hơn. Justin Rose vừa khẳng định bản lĩnh của một nhà vô địch, vừa tạo đà tâm lý hoàn hảo cho chặng đường phía trước. Cuộc đua giờ đây sẽ nóng bỏng hơn bao giờ hết khi những siêu sao hàng đầu thế giới chuẩn bị bước vào BMW Championship, nơi chỉ còn chỗ cho bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối.